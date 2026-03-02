Getty/GOAL
Enzo Fernandez, Frank Lampard ile karşılaştırılmayı unutmasını söyledi. Eski Chelsea yıldızı, Arjantinli orta saha oyuncusuna maçlara 'hakimiyet kurmaya' odaklanmasını tavsiye etti
Lampard'ın Chelsea rekoru: Goller ve kupalar
Lampard, 2001 yılında Londra'nın rakip takımı West Ham'dan Chelsea'ye transfer oldu. Batı Londra'da 13 unutulmaz yıl geçiren Lampard, üç Premier League şampiyonluğu, dört FA Cup, iki Lig Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı.
Modern bir efsane ve Premier Lig'in gördüğü en büyük golcü orta saha oyuncusu olarak kabul edilen Lampard, Chelsea formasıyla 648 maçta 211 gol attı ve 2005 ile 2010 yılları arasında beş sezon üst üste en az 20 gol kaydetti.
The Blues, ikonik 8 numaralı formalarının halefini arıyordu ve Güney Amerikalı süperstar Fernandez şimdi bu formayı giyiyor. Bu sezon, Chelsea oyuncusu olarak ilk kez çift haneli gol sayısına ulaştı ve oyununa, Lampard'ın yıllık performansına ulaşabileceğini gösteren bir son ürün ekledi.
25 yaşındaki oyuncu, Lampard'ın sahip olduğu özelliklerden belirgin şekilde farklı olan nitelikleriyle, gol atmaya çok fazla odaklanmaması için uyarıldı. Arjantinli milli oyuncu, orta sahada daha çok mücadeleci bir varlık.
Fernandez'in neden bir sonraki Lampard olması gerekmediğini
Eski Chelsea yıldızı Sinclair, spor bahis promosyonlarını takip eden Covers aracılığıyla GOAL'a verdiği röportajda, Fernandez'in eski bir taraftar favorisini taklit edip edemeyeceği sorulduğunda şunları söyledi: "İnsanlar oyuncuları Frank Lampard'a, Chelsea'de yaptıklarına göre yargılamaktan bahsediyor. Şahsen ben bunu bir daha kimsenin yapacağını sanmıyorum. Bana göre o, bu ülkenin gördüğü en büyük golcü orta saha oyuncusu ve istatistikler de bunu doğruluyor.
"Ama bence Enzo'nun hedefi her sezon çift haneli rakamlara ulaşmak olmalı, özellikle de sahada biraz daha ileride oynadığında. O, işleri sonuca bağlayabilme, ceza sahasına girip golü atabilme yeteneğine sahip. Gol önünde soğukkanlılığını koruyor.
“Onun tüm yönleriyle oyuna odaklanmasını ve maçları domine etmesini istiyorum. Arkasında [Moises] Caicedo olduğunu biliyorum, o bu sezon inanılmaz bir performans sergiledi ve orta sahada onun için birçok kirli işi yaptı. Ama onun sadece gol atmakla kalmayıp, tüm yönleriyle oyununu geliştirmeye çalışmasını istiyorum.
“Ama bence oyuncu olarak gelişme kaydetti. Geçen sezon biraz zorlandığını düşünmüştüm, ama bu muhtemelen Caicedo'nun geçen sezon ayaklarını bulmaya çalıştığı için hissettiği bir şeydi. Ama bu sezon ikisi arasında çok daha güçlü bir ortaklık var.
“Bence hedefi her sezon çift haneli rakamlara ulaşmak olmalı. 20 gol atan bir orta saha oyuncusu olursa çok şaşırırım. Eğer bunu başarırsa, bu Chelsea'nin muhtemelen ligin zirvesinde ve yine gerçek bir güç olduğu anlamına gelir. Bu durumda çok mutlu olurum. Ama evet, bundan sonra nereye varacağını göreceğiz, ancak gelişiyor ve bunu görmek güzel.”
Fernandez, bir efsanenin izinden gitmeye hevesli
2023 yılının Ocak ayında 107 milyon sterlin (143 milyon dolar) karşılığında Chelsea'ye transfer olan ve kulübün ikonik isminin Stamford Bridge'e dönüşünün ardından kısa bir süre Lampard'ın altında forma giyen Fernandez, Sky Sports'aen ünlü ismin izinden gitmeye çalıştığını söyledi: "O bir ilham kaynağı. Chelsea'ye geldiğimden beri Frank'in birçok videosunu izledim. Sahada son metreleri nasıl koştuğunu ve ceza sahasına nasıl girdiğini gördüm.
"O bizim teknik direktörümüzken ben bu pozisyonda oynamıyordum, daha geride oynuyordum, bu yüzden onunla bu konu hakkında fazla konuşamadım. Ama kulübe geldiğimden beri videolarını izliyor ve ondan öğreniyorum. O olağanüstü bir oyuncuydu ve Chelsea için bir efsaneydi. Onunla karşılaştırılmayı sevmiyorum, çünkü o burada benden çok daha fazlasını başardı. O bir idol. Chelsea'de onun izinden gitmeyi umuyorum."
Kupa mücadelesi: Fernandez, Chelsea ve Arjantin için ateşleniyor
Fernandez, Chelsea ile Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu oldu ve bu süreçte 150'den fazla resmi maça çıktı. Zaman zaman saha lideri olarak kaptanlık pazubandını takan Fernandez, bu yaz Kuzey Amerika'da Lionel Messi ile birlikte bir başka Dünya Kupası şampiyonluğu kazanmayı hedefliyor.
