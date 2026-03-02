Enzo Fernandez, Frank Lampard ile karşılaştırılmayı unutmasını söyledi. Eski Chelsea yıldızı, Arjantinli orta saha oyuncusuna maçlara 'hakimiyet kurmaya' odaklanmasını tavsiye etti

Eski Chelsea yıldızı Sinclair, spor bahis promosyonlarını takip eden Covers aracılığıyla GOAL'a verdiği röportajda, Fernandez'in eski bir taraftar favorisini taklit edip edemeyeceği sorulduğunda şunları söyledi: "İnsanlar oyuncuları Frank Lampard'a, Chelsea'de yaptıklarına göre yargılamaktan bahsediyor. Şahsen ben bunu bir daha kimsenin yapacağını sanmıyorum. Bana göre o, bu ülkenin gördüğü en büyük golcü orta saha oyuncusu ve istatistikler de bunu doğruluyor.

"Ama bence Enzo'nun hedefi her sezon çift haneli rakamlara ulaşmak olmalı, özellikle de sahada biraz daha ileride oynadığında. O, işleri sonuca bağlayabilme, ceza sahasına girip golü atabilme yeteneğine sahip. Gol önünde soğukkanlılığını koruyor.

“Onun tüm yönleriyle oyuna odaklanmasını ve maçları domine etmesini istiyorum. Arkasında [Moises] Caicedo olduğunu biliyorum, o bu sezon inanılmaz bir performans sergiledi ve orta sahada onun için birçok kirli işi yaptı. Ama onun sadece gol atmakla kalmayıp, tüm yönleriyle oyununu geliştirmeye çalışmasını istiyorum.

“Ama bence oyuncu olarak gelişme kaydetti. Geçen sezon biraz zorlandığını düşünmüştüm, ama bu muhtemelen Caicedo'nun geçen sezon ayaklarını bulmaya çalıştığı için hissettiği bir şeydi. Ama bu sezon ikisi arasında çok daha güçlü bir ortaklık var.

“Bence hedefi her sezon çift haneli rakamlara ulaşmak olmalı. 20 gol atan bir orta saha oyuncusu olursa çok şaşırırım. Eğer bunu başarırsa, bu Chelsea'nin muhtemelen ligin zirvesinde ve yine gerçek bir güç olduğu anlamına gelir. Bu durumda çok mutlu olurum. Ama evet, bundan sonra nereye varacağını göreceğiz, ancak gelişiyor ve bunu görmek güzel.”