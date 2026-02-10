Getty Images
Eni Aluko, talkSPORT sunucusu Simon Jordan'ın canlı radyo yayını sırasında eski Lioness oyuncusunun yüzüne acımasız bir saldırıda bulunması üzerine Laura Woods'u kendisine "gaslighting" yapmakla suçladı.
Aluko ve Woods, yorumculuk fırsatları konusunda çatışıyor
Oyunculuk kariyerinden emekli olduktan sonra Aluko, yorumculuk fırsatları aradı ve ITV ve BBC gibi televizyon kanallarında yer alarak hem erkekler hem de kadınlar maçları hakkında görüşlerini paylaştı.
Eski Chelsea ve Juventus forveti, kadın futbolunda yorumculuk rollerinin "kapı bekçiliği" yapılmasını istedi ve uzun süredir kadın futbolunun savunucusu olan Wright ile olan husumetini yeniden alevlendirdi. Aluko, geçen yıl ITV ve BBC'de yayınlanan Kadınlar Euro 2025 finali için ayrılan altı yorumculuk pozisyonundan ikisinin erkeklere verilmiş olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi ve özellikle Nedum Onuoha ve Wright'ı eleştirirken, kendisi ve Lionesses efsanesi Fara Williams'ın bu pozisyonlara dahil edilmediğini belirtti.
O, "Ian'a karşı bir şeyim yok, onlara karşı bir şeyim yok, sadece genel olarak bunun farkında olmamız gerektiğini söylüyorum, çünkü sınırlı fırsatların erkekler tarafından ele geçirildiği, erkeklerin oyununa girip aynı fırsatları elde edemediğimiz bir oyun inşa ediyorsak, o zaman çıkmaza girmiş oluruz" diye ekledi.
- Getty Images Sport
Aluko, talkSPORT'ta yaşanan öfkeli tartışma sırasında 'haklı olduğunu' söyledi.
Aluko Salı günü talkSPORT programına katılarak görüşünü savundu ve Jordan'ın hedefi haline geldi. Jordan, Aluko'nun fırsat eşitliği konusundaki endişelerini görmezden gelerek, onu sıkıcı bir yorumcu olmakla eleştirdi.
Jordan, "Sizin özellikle aydınlatıcı, ilham verici, ilgi çekici veya karizmatik olduğunuzu düşünmüyorum.
"Kullandığınız dil, bana göre, hak iddia etme duygusuyla dolu. Sahip olduğunuzu düşündüğünüz hakların ağırlığı, Titanic'in ağırlığını yeniden batıracak kadar büyük. Bence oldukça şanslısınız.
DEI gibi girişimler sayesinde, erkekler futbolunda hak etmediklerini düşündüğüm pozisyonlara getirildiler ve şimdi bu, erkekler futbolunda sadık bir destekçi haline geldiğinizi gösteren bir tavır sergiliyor."
Bu hikayeyi yakından takip edenler, reklam arasından sonra ikilinin daha da çatıştığını fark ettiler. Program yayına geri döndüğünde Aluko ve Jordan kavga ediyor gibi görünüyordu.
Woods, Wright'ı savunduktan sonra 'gaslighting' ile suçlandı
Woods Pazartesi günü Wright'ı savunarak ve "Bir şeyi büyütmek istiyorsanız, onu koruyup kollamayın" diyerek tutumunu çok net bir şekilde ortaya koydu.
Woods, "Sadece küçük kızları ve kadınları değil, küçük erkek çocukları ve erkekleri de kadın futbolunu izlemeye teşvik etmek istiyoruz. Ian Wright gibi birinin bu sporu bu kadar ciddiye aldığını gördüklerinde, onlar da aynı şeyi yaparlar. Bir spor dalını bu şekilde büyütürsünüz" diye ekledi.
Aluko, Woods'un yorumlarına şaşırdığını açıkladı ve sunucuyu bir müttefik olarak gördüğünü ve onun yorumculuk çalışmalarını şahsen övdüğünü söyledi.
"Laura aslında sürekli gittiğim kişilerden biriydi. Çok iyi anlaşıyorduk ve sürekli ona gidip 'Sence nasıl gitti?' diye soruyordum. Bilirsiniz, 'Ne düşünüyorsun? Nasıl gitti?' Yine, ben öyle biriyim, değil mi?
Laura sürekli olarak, ve dün mesajlara bakıp, bir dakika, burada biraz manipüle ediliyorum gibi hissettim. Laura bana sürekli olarak 'Bence sen harika bir sunucusun. Bence sen harika bir yorumcusun' diyordu.
“Bu noktada, onun argümanına biraz hizmet ettiğini düşünüyorum, ki buna saygı duyuyorum.
“Dinle, o seninle aynı fikirde değil ve bu sorun değil, ama bence burada senin standartlara uymadığın ima ediliyor.
“Ve tekrar söylüyorum, insanlar beni ekranda görmedikleri için yeterince iyi olmadığım sonucuna varmaları için çok fazla çalıştım. Bu doğru değil.”
- Getty Images Sport
Aluko'nun yorumculuk geleceği belirsiz
Aluko'nun bundan sonra ne yapacağı belirsiz. Geçen yıl ITV ile olan sözleşmesi feshedilen Aluko'nun, Wright hakkındaki ilk yorumlarının ardından kanal yöneticilerini "kızgın ve şaşkın" bıraktığı bildirildi.
Woods ise hem ITV hem de TNT Sports'ta sunucu olarak çalışmaya devam ediyor, ancak Aluko ile olan dostluğunun bu kamuoyu önünde yaşanan tartışmadan sonra devam edip etmeyeceği henüz belli değil.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam