Eni Aluko, talkSPORT sunucusu Simon Jordan'ın canlı radyo yayını sırasında eski Lioness oyuncusunun yüzüne acımasız bir saldırıda bulunması üzerine Laura Woods'u kendisine "gaslighting" yapmakla suçladı.

Woods Pazartesi günü Wright'ı savunarak ve "Bir şeyi büyütmek istiyorsanız, onu koruyup kollamayın" diyerek tutumunu çok net bir şekilde ortaya koydu.

Woods, "Sadece küçük kızları ve kadınları değil, küçük erkek çocukları ve erkekleri de kadın futbolunu izlemeye teşvik etmek istiyoruz. Ian Wright gibi birinin bu sporu bu kadar ciddiye aldığını gördüklerinde, onlar da aynı şeyi yaparlar. Bir spor dalını bu şekilde büyütürsünüz" diye ekledi.

Aluko, Woods'un yorumlarına şaşırdığını açıkladı ve sunucuyu bir müttefik olarak gördüğünü ve onun yorumculuk çalışmalarını şahsen övdüğünü söyledi.

"Laura aslında sürekli gittiğim kişilerden biriydi. Çok iyi anlaşıyorduk ve sürekli ona gidip 'Sence nasıl gitti?' diye soruyordum. Bilirsiniz, 'Ne düşünüyorsun? Nasıl gitti?' Yine, ben öyle biriyim, değil mi?

Laura sürekli olarak, ve dün mesajlara bakıp, bir dakika, burada biraz manipüle ediliyorum gibi hissettim. Laura bana sürekli olarak 'Bence sen harika bir sunucusun. Bence sen harika bir yorumcusun' diyordu.

“Bu noktada, onun argümanına biraz hizmet ettiğini düşünüyorum, ki buna saygı duyuyorum.

“Dinle, o seninle aynı fikirde değil ve bu sorun değil, ama bence burada senin standartlara uymadığın ima ediliyor.

“Ve tekrar söylüyorum, insanlar beni ekranda görmedikleri için yeterince iyi olmadığım sonucuna varmaları için çok fazla çalıştım. Bu doğru değil.”