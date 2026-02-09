Getty/GOAL
Eni Aluko, Ian Wright'ın yorumculuğu konusundaki tartışma sürerken Laura Woods'a yeni bir açıklamayla karşılık verdi.
Aluko karşılık veriyor
Aluko için olağanüstü bir 24 saatin ardından, Arsenal efsanesi Wright'ı, futbol dünyasında fırsatlara ulaşmasını engellediğini düşündüğü için bir kez daha hedef aldı. Kadınlar Euro 2025 finali sırasında BBC ve ITV'deki altı yorumcu pozisyonundan ikisinin erkekler tarafından doldurulduğunu şikayet etti: Wright ve eski Manchester City savunucusu Nedum Onuoha.
90's Baby Show'da şunları söyledi: "Geçen yıl, Kadınlar Lionesses finalinde tribünde oturuyordum, final için ITV'de değildim, Fara Williams yanımda oturuyordu, Fara Williams İngiltere için 170 kez [172 kez] milli olmuş, bu çok saçma, bence en çok milli olan oyuncu o, ama tribünde oturuyor.
Maçın yayın haklarına sahip iki yayıncı – ITV ve BBC – BBC'de Ellen White, Steph Houghton ve Nedum Onuoha vardı, Nedum Onuoha'ya alınmayın, ona karşı bir şeyim yok, İngiltere için oynayıp oynamadığını bilmiyorum, ama İngiltere Kadınlar finali için ana paneldeydiniz.
“ITV'ye geçelim, ben 105 kez milli olan bir oyuncuyum, yani iki kadın var, ikimizin toplam 290 kez milli olmuşluğu var, bu çok saçma, ITV'ye geçiyorsunuz ve Ian Wright, Emma Hayes ve Kaz [Karen] Carney var.
“Yani altı yorumcu pozisyonundan ikisi erkeklere gitmiş. Bu arada, tribünde 290 kez milli forma giymiş iki kadın oturuyor. Ian'a karşı bir şeyim yok, onlara karşı bir şeyim yok, sadece genel olarak bunun farkında olmamız gerektiğini söylüyorum, çünkü sınırlı fırsatların erkekler tarafından ele geçirildiği, erkeklerin oyununa girip aynı fırsatları elde edemediğimiz bir oyun inşa ediyorsak, çıkmaza girmişiz demektir.”
Son olarak şöyle dedi: "Ian ile ilgili sorunum, onun konumunda benim söylediklerimi anlaması gerektiği."
Woods: 'Şapkalar iş kazanmaz'
Ancak ITV sunucusu Woods, Aluko'nun iddiasına tepki göstererek, yayıncıların doğru bir karar verdiğini vurguladı: "Milli takımda oynamak otomatik olarak iş bulmayı garantilemez ve sizi mükemmel bir yorumcu yapmaz. İletişim kurma, kendinizi ifade etme, araştırma yapma, izleyicileri bilgilendirme, ne kadar sevimli olduğunuz ve panelinizle olan uyumunuz, sizi mükemmel bir yorumcu yapan unsurlardır.
"Kadın futbolu kadınlar tarafından kadınlar için olmalı" cümlesi, duyduğum en zararlı cümlelerden biri. Bu cümle sadece kadın sporunu geriye götürmekle kalmayacak, kadınların futbol yorumculuğunu da her yönüyle geriye götürecektir.
“Bir şeyi büyütmek istiyorsanız, onu kapıların arkasında tutmamalısınız. Sadece küçük kızları ve kadınları değil, küçük erkek çocukları ve erkekleri de kadın futbolunu izlemeye teşvik etmek istiyoruz. Ian Wright gibi birinin bunu ciddiye aldığını gördüklerinde, onlar da onu takip ederler. Spor böyle büyür.”
Anlaşmazlık devam ediyor
Aluko, Wright'ın çalışmasına izin vermek için kasıtlı olarak kenara çekilmesi gerektiğini iddia etti ve dikkat çekici yeni bir tiradında kendisini "kadın futbolunun ana karakteri" olarak nitelendirirken, Wright'ı "müttefik" olamadığı için de suçladı.
Pazartesi günü yayınlanan podcast'in yeni bölümünde Aluko, "ITV, erkekler Euro Kupası'nın sonunda bana gelip sözleşmeni uzatamayız dedi" dedi. "Ian'ın menajeriyle görüştüm, onunla yüz yüze kahve içtik. Onunla görüştüm ve 'Dinle, durum bu, bunun olduğuna inanamıyorum' dedim. 'Ian'ın öncelikli olduğunu, onun sözleşmesinin onlar için öncelikli olduğunu söylediler ve Ian müsait olmadığında senin çağrılabileceğini de söylediler' dedim.
"Ben de 'oyunda kalabilmem için nasıl birlikte çalışabiliriz? Ian müsait olmadığında nasıl birlikte çalışabiliriz, beni ararsın ya da ne yapabiliriz?' dedim.
“Bence siyah insanlar böyle yapmalı, en üst düzeyde strateji geliştirmeli, birbirimize gerçekten yardım etmeliyiz. Çok çabuk kenara itilebiliriz. Ona gittim ve kendimi savunmasız hissediyordum, dedim ki: ‘Dinle, yardımına ihtiyacım var, Ian'ın etkisine ihtiyacım var.
"Onun menajeriyle görüştüm, bir ay geçti ve 'ne oluyor?' diye düşündüm, ona mesaj attım ve 'ITV ile konuşabildin mi?' diye sordum. Çok ilgisizdi, bana yardım etmek istemiyordu, 'Dinle, bu iş olmayacak' gibi bir tavır sergiledi. Ian'ın etkisini kullanarak beni oyunda tutmasını bekliyordum. Bunu başkalarına yaptığına şahit oldum, BBC'de Gary Lineker'a da yapmıştı.
"Bunu benim için yapmayacağını düşündürecek hiçbir şey yok, çünkü sen müttefikimsin, sen 'amca'sın. O zaman sana sorum şu: neden benim için bunu yapmadı? Bütün bunları, bana yardım etmek istemediğini, nüfuzunu kullanmak istemediğini, kariyerimin en zor döneminde benim müttefikim olmak istemediğini söylemek için söylüyorum ve bu sorun değil, sorun değil.
"Ama dokuz ay sonra, ekranlardan uzak kaldığım ve senin maçları yaptığını ve devam ettiğini gördüğümde, gerçek şu ki, sen 'Her maçı yapmam gerekmez, Eni'nin kadın futbolu için anlamı, benim tüm bu maçları yapmamdan çok daha önemli. Eni, kadın futbolunun ana karakterlerinden biri, bunun onun için daha önemli olduğunu biliyorum. Erkek futbolunda bu fırsatı yakalaması daha zor olacak.
"Bir müttefikten beklediğim şey budur: fedakarlık. Her iki şeyi birden elde edemezsin, müttefik olduğunu söyleyen bir markaya sahip olamazsın, benim seninle ilgili deneyimim bu değil. Sonuçta, sen hiç gerçekten denemedin."
Sırada ne var?
Aluko geçen yıl Wright'ı hedef aldı ve daha sonra özür diledi, ancak Arsenal'in ikonik oyuncusu özrünü kabul etmedi. Wright henüz bu son eleştiriye yanıt vermedi, ancak bu konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Aluko, Euro 2025 turnuvasında çalıştı, ancak İngiltere'yi takip etmedi ve finalde görev alması da istenmedi.
