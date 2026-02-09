Eni Aluko, Ian Wright'ın yorumculuğu konusundaki tartışma sürerken Laura Woods'a yeni bir açıklamayla karşılık verdi.

Aluko için olağanüstü bir 24 saatin ardından, Arsenal efsanesi Wright'ı, futbol dünyasında fırsatlara ulaşmasını engellediğini düşündüğü için bir kez daha hedef aldı. Kadınlar Euro 2025 finali sırasında BBC ve ITV'deki altı yorumcu pozisyonundan ikisinin erkekler tarafından doldurulduğunu şikayet etti: Wright ve eski Manchester City savunucusu Nedum Onuoha.

90's Baby Show'da şunları söyledi: "Geçen yıl, Kadınlar Lionesses finalinde tribünde oturuyordum, final için ITV'de değildim, Fara Williams yanımda oturuyordu, Fara Williams İngiltere için 170 kez [172 kez] milli olmuş, bu çok saçma, bence en çok milli olan oyuncu o, ama tribünde oturuyor.

Maçın yayın haklarına sahip iki yayıncı – ITV ve BBC – BBC'de Ellen White, Steph Houghton ve Nedum Onuoha vardı, Nedum Onuoha'ya alınmayın, ona karşı bir şeyim yok, İngiltere için oynayıp oynamadığını bilmiyorum, ama İngiltere Kadınlar finali için ana paneldeydiniz.

“ITV'ye geçelim, ben 105 kez milli olan bir oyuncuyum, yani iki kadın var, ikimizin toplam 290 kez milli olmuşluğu var, bu çok saçma, ITV'ye geçiyorsunuz ve Ian Wright, Emma Hayes ve Kaz [Karen] Carney var.

“Yani altı yorumcu pozisyonundan ikisi erkeklere gitmiş. Bu arada, tribünde 290 kez milli forma giymiş iki kadın oturuyor. Ian'a karşı bir şeyim yok, onlara karşı bir şeyim yok, sadece genel olarak bunun farkında olmamız gerektiğini söylüyorum, çünkü sınırlı fırsatların erkekler tarafından ele geçirildiği, erkeklerin oyununa girip aynı fırsatları elde edemediğimiz bir oyun inşa ediyorsak, çıkmaza girmişiz demektir.”

Son olarak şöyle dedi: "Ian ile ilgili sorunum, onun konumunda benim söylediklerimi anlaması gerektiği."