AFP
Endrick, Real Madrid'den ayrılıyor: Lyon ile anlaşması ortaya çıktı
Endrick hızla Lyon'u seçti
Endrick, sezonun ikinci yarısı için Paulo Fonseca’nın kadrosunu güçlendirmek adına erken aşamada belirlenen hedeflerden biri oldu ve 19 yaşındaki oyuncu transfer teklifini kısa sürede kabul etti. Genç forvet, gelecek yaz Carlo Ancelotti yönetiminde düzenlenecek Dünya Kupası’nda Brezilya kadrosuna girme şansını artırmak için daha fazla süre almak istiyor. Madrid’de forma şansı oldukça sınırlı kalan Endrick, La Liga’da yalnızca bir kez, Şampiyonlar Ligi’nde ise sadece bir maçta görev alabildi. Bu durum, kiralık bir transferle düzenli oynayabileceği bir takıma gitme kararında etkili oldu.
- AFP
Kiralama hamlesinin detayları ortaya çıktı
Fabrizio Romano’nun aktardığına göre Endrick’i İspanya’dan Fransa’ya götüren anlaşma, satın alma opsiyonu ya da zorunluluğu bulunmayan, doğrudan altı aylık bir kiralama şeklinde. Real Madrid cephesi, Brezilyalı oyuncuyu kadroda tutma konusunda kararlı ve onu geleceğin dünya yıldızları arasında görüyor. Lyon, bu kiralama için Real Madrid’e 1 milyon avro ödeyecek ve Endrick, Groupama Stadyumu’nda 9 numaralı formayı giyecek. Xabi Alonso’nun yaz aylarında göreve gelmesinden bu yana Endrick’e yeterli süre vermemesi nedeniyle, oyuncunun aylardır Ligue 1’e transferi konuşuluyordu. 2030’a kadar sözleşmesi bulunan Endrick için kulübün yakın vadede bir kayıp yaşaması söz konusu değil.
Alonso, son dönemdeki tercihinin nedenini açıkladı
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Carlo Ancelotti’nin yerine göreve gelmesinin ardından Endrick’in neden daha az süre aldığını daha önce açıklamıştı. Alonso konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Elbette onun şu ana kadar daha fazla oynamış olmasını isterdim. Ancak Endrick’in sakatlıktan dönmesinden sonra oynadığımız maçların çoğu oldukça dengeli geçti. Umarım yakında bu dakikaları alabilir. Antrenmanlarda iyi çalışıyor, hazır durumda; fakat doğru anın gelmesi gerekiyor.”
“Herkes oynamak ister, genç bir oyuncu bunu daha da çok ister. Mevcut şartlarda şu anda rekabet etmeye odaklanmış durumdayız ve bu, maçın gidişatına bağlı olarak zorlaşabiliyor. Sabırlı olması, hazır kalması ve Real Madrid’de olduğunu bilmesi gerekiyor. Onun zamanı mutlaka gelecektir.”
- Getty Images Sport
Endrick için sırada ne var?
Lyon, kış arasından dönüşte oynanacak olan 3 Ocak Cumartesi günkü Monaco deplasmanında genç forveti kadroya yetiştirmek için zamana karşı yarışıyor. Bu sezon Ligue 1’de oynadığı 16 maçın sekizini kazanan Fransız ekibi, puan tablosunda beşinci sırada yer alıyor ve lider Lens’in 10 puan gerisinde bulunuyor.
Reklam