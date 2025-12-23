Endrick, Real Madrid'den ayrılıyor: Lyon ile anlaşması ortaya çıktı

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Carlo Ancelotti’nin yerine göreve gelmesinin ardından Endrick’in neden daha az süre aldığını daha önce açıklamıştı. Alonso konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Elbette onun şu ana kadar daha fazla oynamış olmasını isterdim. Ancak Endrick’in sakatlıktan dönmesinden sonra oynadığımız maçların çoğu oldukça dengeli geçti. Umarım yakında bu dakikaları alabilir. Antrenmanlarda iyi çalışıyor, hazır durumda; fakat doğru anın gelmesi gerekiyor.”

“Herkes oynamak ister, genç bir oyuncu bunu daha da çok ister. Mevcut şartlarda şu anda rekabet etmeye odaklanmış durumdayız ve bu, maçın gidişatına bağlı olarak zorlaşabiliyor. Sabırlı olması, hazır kalması ve Real Madrid’de olduğunu bilmesi gerekiyor. Onun zamanı mutlaka gelecektir.”