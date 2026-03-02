AFP
Endrick, Lyon'daki muhteşem başlangıcını iki gol katkısıyla sürdürüyor - ancak Marsilya'dan Pierre-Emerick Aubameyang, Real Madrid'den kiralık olarak gelen oyuncunun önünü kesiyor
Endrick, Real Madrid'in soyunu sergiliyor
Lyon maça çok hızlı başladı ve Endrick sadece üç dakika içinde maça damgasını vurdu. Genç yıldız, ilk pasıyla topu ustaca ilerletti, Marsilya savunmasını açtı ve Corentin Tolisso'nun Geronimo Rulli'yi geçerek güzel bir gol atmasını sağladı. Yeni atanan Marsilya teknik direktörü Habib Beye'nin taleplerine henüz uyum sağlamaya çalışan Marsilya'nın bıraktığı her boşluğu değerlendirmeye çalışan konuk takım için rüya gibi bir başlangıçtı.
Brezilyalı oyuncu tek bir katkı ile yetinmedi ve birkaç dakika sonra sezonun golü olabilecek bir pozisyonda golü kaçırdı. Rulli'nin sektirdiği topu alan Endrick, muhteşem bir ters vuruşla topu direğin yanından dışarıya gönderdi. 15. dakikada OM savunmasını dehşete düşürmeye devam etti ve birkaç rakibini geçerek ilerledikten sonra alışılmadık bir şekilde topu üst direğin üzerinden dışarı attı. Etkisi maç boyunca devam etti ve 75. dakikada Remi Himbert'in kariyerindeki ilk golünü hazırlayan muhteşem bir dış ayak pasıyla taçlandırdı.
Velodrome'daki heyecan verici yarışta tecrübe gençliği geride bıraktı
Lyon'un uzun süreli üstünlüğüne rağmen Marsilya pes etmedi. Igor Paixao, ikinci yarının başında muhteşem bir vuruşla ev sahibi takımı eşitliğe taşıdı, ancak sahne Aubameyang için hazırdı. 36 yaşındaki oyuncu, yıllar öncesini hatırlatarak dünyaya avcı içgüdülerini gösterdi ve son 10 dakikada Lyon'un savunma hatalarını cezalandırdı. İlk golünü 81. dakikada fırsatçı bir vuruşla attı, ardından Arsenal'den kiralık olarak gelen Ethan Nwaneri'nin ortasını kayarak gole çevirdi ve ev sahibi taraftarları coşturdu. Endrick'in parlak performansına rağmen Lyon eli boş kaldı.
Bu galibiyet, Ligue 1 tablosu için büyük önem taşıyor, çünkü Marsilya, üçüncü sıradaki Lyon ile arasındaki farkı sadece iki puana indirdi. Ligde sadece 10 maç kalmışken, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için yarış tamamen açıldı ve deplasman takımı, ilk yarıda üstünlüğünü koruduğu halde kaçırdığı fırsatların pişmanlığını yaşadı. Takımın yenilgisine rağmen, Brezilyalı Endrick, dünyanın en yetenekli oyuncularından biri olduğunu gösteren bir performans sergiledi. Genç oyuncu, Fransa'ya geldiğinden beri kendine özgü yetenek ve verimlilik karışımıyla oynadı, ancak sonunda Avrupa futbolunun en üst düzeyinde onlarca yıllık deneyime sahip bir forvetin gölgesinde kaldı.
Fonseca öfkelenirken Beye geri dönüyor
Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca, maçın bitiş düdüğünün ardından nezaket göstermeye hiç niyetli değildi ve öfkesini hakem Jerome Brisard'a yöneltti. Portekizli teknik adam, maçın başlarında Tolisso'nun ikinci golünün marjinal bir ofsayt nedeniyle iptal edilmesinden özellikle öfkeliydi. Maç sonrası düzenlediği oldukça kısa basın toplantısında Fonseca, hayal kırıklığını şöyle dile getirdi: "Sizin çalışmanıza saygı duyduğum için buradayım, ama hiçbir şey hakkında konuşmak istemiyorum. Ne diyebilirim ki... Bugün daha iyi olan takım kaybetti ve biz üç gol attık. Dokuz ay ceza aldım, hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ofsayt olduğuna beni ikna etmek imkansız. Ama durum bu. Kendiniz bakın, kendiniz analiz edin. Maç hakkında yorum yaparak zaman kaybetmek istemiyorum."
Buna karşılık, ev sahibi takımın kampında, kulüp efsanesi Habib Beye'nin Marsilya teknik direktörü olarak ikinci maçında ilk galibiyetini elde etmesi ve açılış maçında aldığı yenilginin ardından geri dönmesi nedeniyle tam bir sevinç havası hakimdi. Marsilya'da sağlam bir sağ bek olarak ünlenen Beye, hangi tarafın galibiyeti hak ettiğine dair Fonseca'nın açıklamasına hemen yanıt verdi: "Eğer onların daha iyi takım olduğunu düşünüyorsa, ben sık sık futbolun şansla ilgisi olmadığını söylerim. Onun söylediklerini sorgulamak istemiyorum, ama bildiğim şey, bizim için zor bir maç olduğu. Güzel bir mücadeleydi ve bu gece kulüp olarak çok memnunuz."
Endrick'in sözü Madrid'i sevindirecek
Sonuca rağmen, Real Madrid taraftarları Lyon'dan gelen önemli gelişmelerden cesaret alacaklardır. Endrick'in ham fiziksel gücü ile teknik inceliği birleştirme yeteneği, onun Avrupa futbolunun zorluklarına fazlasıyla hazır olduğunu gösteriyor. Kiralık olarak gelişimini sürdürdükçe, futbol dünyası bu performans seviyesini koruyup koruyamayacağını izleyecek. Ancak şimdilik, Fransa'da övünme hakkı Aubameyang ve bu klasik karşılaşmada yenildiklerini kabul etmeyen dirençli Marsilya takımına ait.
