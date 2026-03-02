Endrick, Lyon'daki muhteşem başlangıcını iki gol katkısıyla sürdürüyor - ancak Marsilya'dan Pierre-Emerick Aubameyang, Real Madrid'den kiralık olarak gelen oyuncunun önünü kesiyor

Lyon maça çok hızlı başladı ve Endrick sadece üç dakika içinde maça damgasını vurdu. Genç yıldız, ilk pasıyla topu ustaca ilerletti, Marsilya savunmasını açtı ve Corentin Tolisso'nun Geronimo Rulli'yi geçerek güzel bir gol atmasını sağladı. Yeni atanan Marsilya teknik direktörü Habib Beye'nin taleplerine henüz uyum sağlamaya çalışan Marsilya'nın bıraktığı her boşluğu değerlendirmeye çalışan konuk takım için rüya gibi bir başlangıçtı.

Brezilyalı oyuncu tek bir katkı ile yetinmedi ve birkaç dakika sonra sezonun golü olabilecek bir pozisyonda golü kaçırdı. Rulli'nin sektirdiği topu alan Endrick, muhteşem bir ters vuruşla topu direğin yanından dışarıya gönderdi. 15. dakikada OM savunmasını dehşete düşürmeye devam etti ve birkaç rakibini geçerek ilerledikten sonra alışılmadık bir şekilde topu üst direğin üzerinden dışarı attı. Etkisi maç boyunca devam etti ve 75. dakikada Remi Himbert'in kariyerindeki ilk golünü hazırlayan muhteşem bir dış ayak pasıyla taçlandırdı.