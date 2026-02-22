Endrick, Kylian Mbappe'nin tavsiyesini açıkladı ve Lyon'daki yeni lakabından emin olmadığını itiraf etti

Endrick, sezon sonunda Real Madrid'e geri dönmeye hazırlanıyor ve Los Blancos ile şampiyonluklar kazanmayı hayal ettiğini itiraf ediyor. "Vinicius ve Mbappé'yi bir gün tekrar bir arada görüp Şampiyonlar Ligi ve diğer şampiyonlukları kazanmalarını umuyorum" diye ekledi.

O zamana kadar Endrick, Lyon'da yıldız olmaya devam etmeyi ve ardından 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya için oynamayı umuyor. "İşlerin bu kadar iyi gideceğini gerçekten beklemiyordum. Ama Tanrı büyüktür ve burada olmak benim kaderimdi. Fransa'da oynamaktan gurur duyuyorum, burası inanılmaz bir ülke ve önümüzdeki aylarda iki kat daha fazla çalışarak Lyon'a yardım etmeye devam etmek için her şeyi yapacağım.

"Kendimi bir aksiyon filminde hayal ediyorum. Adrenalin patlamasını seviyorum ve tüm öfkemi serbest bırakmam gerekiyor. Bu da beni gol önünde daha da ölümcül olmaya itiyor.

Bu arada, Lyon'da hayalimin peşinden gidiyorum ve takımın büyük başarılara imza atmasına yardımcı olmayı umuyorum. Dünya Kupası'nda oynamak bir hayal, Lyon'da büyük işler başarmak ve Tanrı'nın izniyle Brezilya'ya yardım etmek için Dünya Kupası'nda olmak istiyorum."