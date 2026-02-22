Getty
Endrick, Kylian Mbappe'nin tavsiyesini açıkladı ve Lyon'daki yeni lakabından emin olmadığını itiraf etti
Endrick, Lyon ile Ligue'de etkileyici bir performans sergiliyor
Endrick, Santiago Bernabeu'da forma şansı bulmakta zorlanmasının ardından daha düzenli olarak oynamak için Ocak ayında Lyon'a transfer oldu. Brezilyalı oyuncu Fransa'da parlamaya devam etti, tek kusuru Nantes maçında gördüğü kırmızı kart oldu. Endrick, takım arkadaşları Mbappe ve Eduardo Camavinga'nın Lyon'a transfer olmasını teşvik ettiğini açıkladı. Telefoot'a verdiği demeçte, "Kylian Mbappé ve Camavinga, Ligue 1'in iyi bir lig olduğunu ve çok rekabetçi olduğunu söylediler. Lyon'un harika bir takım olduğu için buraya transfer olmamı şiddetle tavsiye ettiler. Onların iyi tavsiyeleri için minnettarım" dedi.
Endrick, Real Madrid'deki hedeflerini açıkladı
Endrick, sezon sonunda Real Madrid'e geri dönmeye hazırlanıyor ve Los Blancos ile şampiyonluklar kazanmayı hayal ettiğini itiraf ediyor. "Vinicius ve Mbappé'yi bir gün tekrar bir arada görüp Şampiyonlar Ligi ve diğer şampiyonlukları kazanmalarını umuyorum" diye ekledi.
O zamana kadar Endrick, Lyon'da yıldız olmaya devam etmeyi ve ardından 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya için oynamayı umuyor. "İşlerin bu kadar iyi gideceğini gerçekten beklemiyordum. Ama Tanrı büyüktür ve burada olmak benim kaderimdi. Fransa'da oynamaktan gurur duyuyorum, burası inanılmaz bir ülke ve önümüzdeki aylarda iki kat daha fazla çalışarak Lyon'a yardım etmeye devam etmek için her şeyi yapacağım."Kendimi bir aksiyon filminde hayal ediyorum. Adrenalin patlamasını seviyorum ve tüm öfkemi serbest bırakmam gerekiyor. Bu da beni gol önünde daha da ölümcül olmaya itiyor.
Bu arada, Lyon'da hayalimin peşinden gidiyorum ve takımın büyük başarılara imza atmasına yardımcı olmayı umuyorum. Dünya Kupası'nda oynamak bir hayal, Lyon'da büyük işler başarmak ve Tanrı'nın izniyle Brezilya'ya yardım etmek için Dünya Kupası'nda olmak istiyorum."
Endrick'in yeni takma adı mı?
Endrick, Sir Bobby Charlton'ın idolü olduğu bildirildikten sonra Real Madrid'de oynadığı dönemde Jude Bellingham ve arkadaşları tarafından "Bobby" lakabıyla tanındı. Fransa'ya transfer olduktan sonra bazı medya kuruluşları tarafından "matador" olarak adlandırıldı, ancak bu yeni ismin kalıcı olup olmayacağından emin değil. "Bana istediğiniz gibi hitap edebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde bu küçük lakabın kalıcı olup olmayacağını göreceğiz" dedi.
Sırada ne var?
Endrick, Nantes maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle ceza almaya zorlandı, ancak Pazar günü Lyon'un Ligue 1'de Strasbourg ile karşılaşacağı maçta sahalara dönmesi bekleniyor.
