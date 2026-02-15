"Endrick bundan ders almalı" - Lyon teknik direktörü, kırmızı kart gördükten sonra Real Madrid'den kiralık olarak gelen oyuncuya uyarıda bulundu

Güney sahili takımı son dört maçında sadece bir galibiyet alabildiği için Nice, Parc OL'a zorlu bir deplasmana çıkacak. Ancak, bu geceki galibiyetle şampiyon PSG'ye 6 puan, lig lideri Lens'e ise 7 puan yaklaşabilecek formda bir Lyon karşısında bu kolay olmayacak.

Lyon, Nantes'in hayatta kalma umutlarını artıracak bir sonuç elde etmek için baskı yapmasına rağmen, son maçta tüm puanları almak için çok uğraşmak zorunda kaldı, ancak Fonseca'nın takımı son maçta tüm puanları almayı başardı.

Endrick, Dehmaine Tabibou'nun Aşil tendonuna tekme attığı için iki sarı kart gördükten sonra VAR müdahalesi sonucu doğrudan kırmızı kart gördü. Ancak, görüntüler inceledikten ve kırmızı kartın iptal edilmesini öneren hakem raporu sunulduktan sonra Endrick sadece bir maç ceza alacak ve cezası ikinci sarı kart olarak indirildi, bu da onun önümüzdeki hafta sonu Strasbourg ile oynanacak maçta forma giyebileceği anlamına geliyor.

Fonseca, forvet oyuncusunu savundu ancak Endrick'in bu durumdan ders alması gerektiğini kabul etti.