AFP
Çeviri:
"Endrick bundan ders almalı" - Lyon teknik direktörü, kırmızı kart gördükten sonra Real Madrid'den kiralık olarak gelen oyuncuya uyarıda bulundu
Endrick'in Nantes maçında gördüğü kırmızı kart indirildi
Güney sahili takımı son dört maçında sadece bir galibiyet alabildiği için Nice, Parc OL'a zorlu bir deplasmana çıkacak. Ancak, bu geceki galibiyetle şampiyon PSG'ye 6 puan, lig lideri Lens'e ise 7 puan yaklaşabilecek formda bir Lyon karşısında bu kolay olmayacak.
Lyon, Nantes'in hayatta kalma umutlarını artıracak bir sonuç elde etmek için baskı yapmasına rağmen, son maçta tüm puanları almak için çok uğraşmak zorunda kaldı, ancak Fonseca'nın takımı son maçta tüm puanları almayı başardı.
Endrick, Dehmaine Tabibou'nun Aşil tendonuna tekme attığı için iki sarı kart gördükten sonra VAR müdahalesi sonucu doğrudan kırmızı kart gördü. Ancak, görüntüler inceledikten ve kırmızı kartın iptal edilmesini öneren hakem raporu sunulduktan sonra Endrick sadece bir maç ceza alacak ve cezası ikinci sarı kart olarak indirildi, bu da onun önümüzdeki hafta sonu Strasbourg ile oynanacak maçta forma giyebileceği anlamına geliyor.
Fonseca, forvet oyuncusunu savundu ancak Endrick'in bu durumdan ders alması gerektiğini kabul etti.
- AFP
Endrick 'öğrenmesi gerekiyor'
Fonseca, ilk kırmızı kartı "çok sert" olarak değerlendirdi ve rakip oyuncuların forvet oyuncusuna yönelik önceki saldırganlıklarına dikkat çekti. Fonseca, "Nantes oyuncusu topu oynamak niyetinde değildi; Endrick'i engellemek niyetindeydi" dedi.
"Bu, rakiplerin Endrick'e karşı çok agresif bir şekilde başladığı üçüncü maç. Bu tür şeylerin geçmişte kaldığını sanıyordum... niyetleri açıktı. Endrick'i gerçekten sindirmek istediler (...) ve hakemler Endrick gibi yetenekli oyuncuları korumalı."
Lyon teknik direktörü, kırmızı kartın aşırı olduğunu kabul ederken, bu olayın Brezilya milli oyuncusu için bir uyarı olması gerektiğini de ekledi: "Endrick bu durumdan ders almalı; onunla konuştum. Artık herkesin dikkatini çeken bir oyuncu olduğunu anlaması gerekiyor."
- AFP
Endrick'in Paqueta ve Guimaraes ile ilgili açıklaması
Endrick, Ocak ayında Real Madrid'den Lyon'a transfer olduktan sonra üç gol atıp bir asist yaparak etkileyici bir başlangıç yaptı. Genç forvet, Fonseca'nın takımında gösterdiği hızlı başlangıcın ödülünü, Marsilya'dan Mason Greenwood ve takım arkadaşı Pavel Sulc'u geride bırakarak Ocak Ayının En İyi Oyuncusu ödülünü kazanarak aldı.
Endrick, Fransa'ya transferini tamamlamadan önce Lucas Paqueta ve Bruno Guimaraes ile Lyon'a transferi hakkında konuştuğunu açıkladı. Paqueta, 2020'de AC Milan'dan Lyon'a transfer oldu, 2022'de West Ham'a, ardından da bu yılın başlarında Flamengo'ya transfer oldu.
Guimaraes, Paqueta gibi, 2020'de Athletico Paranaense'den Lyon'a transfer oldu ve 2022'de Newcastle'a yüksek profilli bir transfer gerçekleştirdi. O zamandan beri Guimaraes, dünya futbolunun en iyi orta saha oyuncularından biri haline geldi.
Endrick, L'Equipe'e "Bu kulüpte oynayan çok sayıda Brezilyalı olduğunu ve çoğunun burada harika bir kariyer yaptığını biliyorum" dedi. "Gelmeden önce Paqueta ve Bruno ile konuştum. Bana buranın gerçekten mutlu olabileceğim bir yer olduğunu söylediler."
Ayrıca Endrick, Lyon'a katılmaya karar vermeden önce Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti ile de konuştu. Forvet, "Harika bir sohbetimiz oldu. Bana hala aklımda olan bazı tavsiyelerde bulundu. Şimdi, gelişmek ve daha iyi bir oyuncu olmak için çalışmam gerekiyor" diye ekledi.
Lyon için bundan sonra ne olacak?
Endrick'in, Lyon'un Ligue 1 şampiyonluk yarışına dahil olmak için gelecek hafta Strasbourg ile oynayacağı maçta Lyon'un ilk 11'ine geri dönmesi bekleniyor.
OL, Nice ve Strasbourg ile oynayacağı maçların ardından, son haftalarda form düşüşü yaşayan Marsilya ile karşılaşacak.
Reklam