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En önemli transfer: Mourinho, Rodri'yi sabırsızlıkla bekliyor

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La Liga
Premier Lig
J. Mourinho
Rodri
Real Madrid
M.City
İspanya
İngiltere

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Manchester City yıldızı Rodri'nin transferine dair işlemlerin hızlandırılması için kulüp yönetimine baskı yapıyor.

"Sport" gazetesinin haberine göre Mourinho, Rodri transferini sabırsızlıkla bekliyor; zira onu, sahadaki diğer tüm parçaların uyum içinde çalışmasını sağlayabilecek "sisteme uygun bir oyuncu" olarak görüyor.

Gazete, Portekizli teknik adamın, son yıllarda hatları arasındaki kopukluktan muzdarip olan Real Madrid'in hatlarını birbirine bağlamak için vazgeçilmez bir unsur olarak gördüğü orta saha oyuncusunun transferine yönelik görüşmelerde kilit bir rol oynadığını belirtti.

  • RodriGetty Images

    Dünya Kupası sonrası kabus

    Cucurella, Bernardo Silva, Dumfries, Diomande, Carlos Espi... Portekizli teknik direktörün teknik ekibi, takımın yaşadığı devrimi başarıya ulaştırmak için var güçleriyle çalışıyor; ancak kadrodaki geniş çaplı değişikliklerin, tüm hatlar arasında bağlantı kuracak bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunun farkındalar.

    Aynı zamanda, ayrılacak oyuncuların dosyası, Mourinho'nun güveneceği nihai kadroyu belirleyecek son unsur olacak. Zira Mourinho, arkadan oyun kurma kalitesini her zaman en belirgin güçlü yönlerinden biri olarak görmüş bir teknik adam.

    Rodri transferi, Real Madrid'in daha önce tamamlayabileceği anlaşmalardan biriydi; ancak Florentino Perez harekete geçmek için yeşil ışık yakana kadar dosya donmuş halde kaldı.

    Valdebebas'ta herkes bu transferi "an meselesi" olarak görüyordu; çünkü takımın gerçek dönüşümü, maçların gidişatını tek başına değiştirebilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuyordu. Üstelik yalnızca bu da değil, aynı zamanda rakibi daha kötü bir performans sergilemeye itebilecek kapasiteye de sahip; nitekim Rodri bunu Dünya Kupası boyunca kanıtladı.

    Transfer aynı zamanda sembolik bir boyut da taşıyor; zira Rodri, Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın yıldızlarından biri ve bu durum oyuncunun cazibesini ve değerini her zaman artırıyor.

    Yaşa gelince, bu Real Madrid içinde hiçbir zaman tartışma konusu olmadı; çünkü kulüp, anında katkı sağlayacak bir oyuncu arıyor. 

    Ancak endişe yaratan şey, genç yeteneklerin fiyatlarının hayali seviyelere ulaştığı bir transfer piyasasında anlaşmanın bedeli. Nitekim aynı durum, Leipzig'in kendisinden vazgeçmek için mümkün olan en yüksek sabit bedeli dayatmayı başardığı Diomande'de de yaşanıyor.

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    Manchester City satmaya hazır ancak baskı yapıyor

    Real Madrid ile Manchester City arasında, çift pivot düzeninde oynayabilecek orta saha oyuncusu için müzakereler fiilen başladı; bu düzen Mourinho'nun genelde tercih ettiği sistem.

    Ancak Rodri, Pep Guardiola yönetiminde geçirdiği yıllar boyunca, orta sahada sürekli bir ortağa ihtiyaç duymadan tamamen bağımsız oynayabildiğini kanıtladı. 

    İşte Real Madrid'in Toni Kroos'un ayrılığından bu yana özlemini çektiği şey tam olarak bu liderlik kişiliği ve bağımsızlık; kulübün Rodri'yi kadrosuna katarak yeniden kazanmaya çalıştığı özellik de bu.

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    City mümkün olan en yüksek bedeli istiyor

    Manchester City, Real Madrid'in oyuncuya olan ihtiyacının farkında olarak, İngiliz kulübünün yatırım değerini karşıladığını düşündüğü bir oyuncunun satışından mümkün olan en yüksek mali getiriyi elde etmeye çalışıyor.

    City hiçbir zaman teklif almaktan çekinmedi ve Bernardo Silva'ya kulüplerin gösterdiği ilgi hakkında sorulduğunda Pep Guardiola'nın "Parayla birlikte gelsinler" şeklindeki meşhur açıklaması hâlâ yankılanıyor.

    Etihad Stadyumu'nda Manchester City yetkilileri, 75 milyon euroluk bir başlangıç tavanı belirlerken, Real Madrid müzakereler sırasında bu rakamı düşürmeye çalışacak.

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  • mourinho(C)Getty Images

    Mourinho için en önemli transfer

    Real Madrid son dönemde Gonzalo Garcia gibi bazı oyuncuları satarak mali likiditesini güçlendirmeyi başarmış olsa da Manchester City, İspanyol kulübünün büyük transferleri sonuçlandırma kabiliyetini iyi biliyor ve bu nedenle mümkün olan en yüksek mali kazancı elde etmeye çalışıyor.

    Sportif açıdan ise Rodri'nin Real Madrid için değeri paha biçilemez; özellikle oyuncunun daha önce, profesyonel kariyerinin son büyük sözleşmesini imzalamasına imkân tanıyan sözleşme şartları çerçevesinde transfere onayını vermiş olması bunu daha da anlamlı kılıyor.

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