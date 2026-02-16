Goal.com
Adhe Makayasa

Çeviri:

"En iyi formunda olması gerekiyor" - Bayern Münih başkanı, Alman devi "efsanevi" kalecinin yeni sözleşmesini değerlendirirken Manuel Neuer'in geleceği hakkında konuştu

Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, Manuel Neuer'in Allianz Arena'daki geleceği hakkında net bir mesaj verdi. Efsanevi kalecinin sözleşmesi 2026'da sona erecek olan kulüp, 39 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatıp uzatmama konusunda önemli bir karar vermek zorunda. Eberl, bu kararın duygusal faktörlere bağlı olmayacağını vurgulayarak, Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun yeni bir sözleşme imzalamak için dünya klasmanında performansını sürdürmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, transfer piyasasındaki enflasyonla mücadele etmek için savunma hattında büyük bir yenilenme yapılacağını da doğruladı.

  • Duyguların ötesinde performans

    Neuer'in geleceğine dair belirsizlik Almanya'da büyük tartışmalara yol açtı ve birçok kişi kulübün onunla sözleşme uzatması gerektiğini savunuyor. Marc-Andre ter Stegen'in Barcelona ve Girona'da yaşadığı zorluklar nedeniyle Neuer'in Dünya Kupası için milli takıma geri dönebileceği bile öne sürülüyor.

    Sözleşmesinin uzatılması için gerekli şartlar hakkında konuşan Eberl, Neuer'in tecrübeli bir oyuncu olmasına rağmen kulübün beklentilerinin hala çok yüksek olduğunu belirtti. Eberl, Sport1'e verdiği demeçte, "Şu anda olduğu gibi, en üst düzeyde performans gösterebilmeli. Önümüzdeki sezon da durumun böyle olması gerekiyor" dedi. "Önemli olan Manuel'in nasıl hissettiği, isteyip istemediği ve bir yıl daha bu performansı sergileyebileceğini düşünüp düşünmediği. Neredeyse 40 yaşında olmasına rağmen, hala Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri."

    Spor direktörü, motivasyon konusunda dürüst bir konuşma yapmanın çok önemli olduğunu vurguladı. "Tabii ki devam etmeliyiz. Onun motivasyonu ve gerginliği hakkında konuşmalıyız. Kulüp olarak bunu bekliyoruz ve onunla birlikte bunu öğrenmek istiyoruz." Oyuncu, sezonun sonuna doğru bu konuyu daha fazla düşüneceğini belirtirken, kulüp pozisyonun güvenliğini sağlamak için uzun vadeli seçeneklerini şimdiden değerlendirmeye başladı.

    Halefiyet planlaması ve Jonas Urbig faktörü

    Neuer'in ikonik konumuna rağmen, Bayern şimdiden kaptanlarının ardından gelecek döneme hazırlanıyor. Jonas Urbig'in ortaya çıkışı, kulübe potansiyel bir varis sağladı ve CEO Jan-Christian Dreesen kısa süre önce Neuer'in genç kalecinin gelişimine aktif olarak dahil olduğunu açıkladı. Bu iç geçiş planı, Bavyera devlerinin transfer piyasasında panikle transfer yapmasını önlüyor.

    Eberl, şu anda mevcut olan çeşitli seçeneklerin kulübü güçlü bir konuma getirdiğine inanıyor. Eberl, "Manuel normal bir 'iç transfer' değil, o bir efsane ve çok belirleyici bir pozisyonda kaleci olarak oynuyor" diye ekledi. "Manuel'in 1 numara, Jonas Urbig'in onun arkasında, Sven Ulreich'in deneyimli bir oyuncu ve Alexander Nubel'in hala VfB Stuttgart'ta kiralık olarak oynaması ile kaleci durumumuz rahat. Herhangi bir gelişmenin peşinde koşmuyoruz, ancak ilgili tüm taraflarla sakin bir şekilde konuşabiliriz. Ve ilk konuşmamız gereken kişi Manuel."

  • Upamecano sözleşme imzalarken Eberl piyasanın 'aşırılıklarını' eleştirdi

    Kaleci durumu belirsizliğini korurken, Bayern, Dayot Upamecano ile 2030 yılına kadar geçerli olacak yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalayarak savunma hattını sağlamlaştırdı. Eberl, müzakerelerin zorlu geçtiğini ancak modern transfer piyasasının artan maliyetlerinden kaçınmak için gerekli olduğunu kabul etti. Bayern'in başkanı, Avrupa'nın diğer bölgelerinde ödenen şaşırtıcı ücretleri, kendi yıldızlarına büyük yatırım yapmanın gerekçesi olarak gösterdi.

    "Müzakereler kesinlikle kolay olmadı, ama zaten nadiren kolay olurlar" dedi. "Her zaman her iki tarafta da uzlaştırılması gereken sorunlar, istekler ve beklentiler vardır. Dayot'un sözleşmesini uzatmak istediği başından beri belliydi, sonra sadece çözüm bulmak kaldı. Ve biz başardık."

    Eberl şunları ekledi: "Elbette sözleşme uzatmaları maliyetli. Ama Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Alphonso Davies veya Dayot Upamecano gibi kaliteli oyuncuları satın almak zorunda kalırsam, bu daha da maliyetli olur – tabii onları bulabilirseniz. Örneğin, Rennes'ten Jeremy Jacquet bizim için harika bir oyuncu olurdu. Ancak 19 yaşında 70 milyon euroya Liverpool'a transfer olacağını gördüğümüzde, Bayern Münih için en iyisinin ne olduğunu düşünmek zorundayız. Ve bizim cevabımız Dayot'un sözleşmesinin uzatılmasıydı. O kulübü tanıyor, en iyi döneminde ve dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Hem sportif hem de finansal açıdan bu doğru bir karar. Bu yüzden buna 'iç transfer' diyorum."

  • Max Eberl Bayern 2024Getty

    Transfer stratejisi ve önümüzdeki yol

    Eberl, oyuncu temsilcilerinin artan etkisine de değindi ve son yıllarda menajerlik işindeki "aşırılıkların" büyük ölçüde arttığını kabul etti. Görev süresini değerlendiren Eberl, mevcut kadronun istikrarından ve kulübün yaz transfer dönemini güçlü bir konumdan planlayabilmesinden memnun olduğunu dile getirdi.

    "Bu aşırılıklar, özellikle son yıllarda büyük ölçüde arttı ve bazen dış faktörler de etkili oluyor. Ancak kural olarak, bunları göz ardı edebiliriz. Müzakere masasındaki kişiler mevcut durumu ve tartışılan konuları biliyorlar. Bahsettiğiniz dikkat dağıtıcı unsurlar, müzakerelerin içeriği kadar dikkatli bir şekilde yönetilmelidir."

    "Aç karnına alışverişe çıkmak her zaman kötüdür. Şu anda yaptığımız transferler ve sözleşme uzatmalarıyla, rahatça etrafa bakınabiliriz. Her zaman belirli alanlarda kadromuzu güçlendirmekle ilgileniyoruz, ancak artık aynı yoğun baskı altında değiliz. Seçici ve stratejik bir şekilde alışveriş yapabiliriz."

