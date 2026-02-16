"En iyi formunda olması gerekiyor" - Bayern Münih başkanı, Alman devi "efsanevi" kalecinin yeni sözleşmesini değerlendirirken Manuel Neuer'in geleceği hakkında konuştu

Neuer'in geleceğine dair belirsizlik Almanya'da büyük tartışmalara yol açtı ve birçok kişi kulübün onunla sözleşme uzatması gerektiğini savunuyor. Marc-Andre ter Stegen'in Barcelona ve Girona'da yaşadığı zorluklar nedeniyle Neuer'in Dünya Kupası için milli takıma geri dönebileceği bile öne sürülüyor.

Sözleşmesinin uzatılması için gerekli şartlar hakkında konuşan Eberl, Neuer'in tecrübeli bir oyuncu olmasına rağmen kulübün beklentilerinin hala çok yüksek olduğunu belirtti. Eberl, Sport1'e verdiği demeçte, "Şu anda olduğu gibi, en üst düzeyde performans gösterebilmeli. Önümüzdeki sezon da durumun böyle olması gerekiyor" dedi. "Önemli olan Manuel'in nasıl hissettiği, isteyip istemediği ve bir yıl daha bu performansı sergileyebileceğini düşünüp düşünmediği. Neredeyse 40 yaşında olmasına rağmen, hala Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri."

Spor direktörü, motivasyon konusunda dürüst bir konuşma yapmanın çok önemli olduğunu vurguladı. "Tabii ki devam etmeliyiz. Onun motivasyonu ve gerginliği hakkında konuşmalıyız. Kulüp olarak bunu bekliyoruz ve onunla birlikte bunu öğrenmek istiyoruz." Oyuncu, sezonun sonuna doğru bu konuyu daha fazla düşüneceğini belirtirken, kulüp pozisyonun güvenliğini sağlamak için uzun vadeli seçeneklerini şimdiden değerlendirmeye başladı.