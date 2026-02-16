Getty Images Sport
Çeviri:
"En iyi formunda olması gerekiyor" - Bayern Münih başkanı, Alman devi "efsanevi" kalecinin yeni sözleşmesini değerlendirirken Manuel Neuer'in geleceği hakkında konuştu
Duyguların ötesinde performans
Neuer'in geleceğine dair belirsizlik Almanya'da büyük tartışmalara yol açtı ve birçok kişi kulübün onunla sözleşme uzatması gerektiğini savunuyor. Marc-Andre ter Stegen'in Barcelona ve Girona'da yaşadığı zorluklar nedeniyle Neuer'in Dünya Kupası için milli takıma geri dönebileceği bile öne sürülüyor.
Sözleşmesinin uzatılması için gerekli şartlar hakkında konuşan Eberl, Neuer'in tecrübeli bir oyuncu olmasına rağmen kulübün beklentilerinin hala çok yüksek olduğunu belirtti. Eberl, Sport1'e verdiği demeçte, "Şu anda olduğu gibi, en üst düzeyde performans gösterebilmeli. Önümüzdeki sezon da durumun böyle olması gerekiyor" dedi. "Önemli olan Manuel'in nasıl hissettiği, isteyip istemediği ve bir yıl daha bu performansı sergileyebileceğini düşünüp düşünmediği. Neredeyse 40 yaşında olmasına rağmen, hala Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri."
Spor direktörü, motivasyon konusunda dürüst bir konuşma yapmanın çok önemli olduğunu vurguladı. "Tabii ki devam etmeliyiz. Onun motivasyonu ve gerginliği hakkında konuşmalıyız. Kulüp olarak bunu bekliyoruz ve onunla birlikte bunu öğrenmek istiyoruz." Oyuncu, sezonun sonuna doğru bu konuyu daha fazla düşüneceğini belirtirken, kulüp pozisyonun güvenliğini sağlamak için uzun vadeli seçeneklerini şimdiden değerlendirmeye başladı.
- Getty Images Sport
Halefiyet planlaması ve Jonas Urbig faktörü
Neuer'in ikonik konumuna rağmen, Bayern şimdiden kaptanlarının ardından gelecek döneme hazırlanıyor. Jonas Urbig'in ortaya çıkışı, kulübe potansiyel bir varis sağladı ve CEO Jan-Christian Dreesen kısa süre önce Neuer'in genç kalecinin gelişimine aktif olarak dahil olduğunu açıkladı. Bu iç geçiş planı, Bavyera devlerinin transfer piyasasında panikle transfer yapmasını önlüyor.
Eberl, şu anda mevcut olan çeşitli seçeneklerin kulübü güçlü bir konuma getirdiğine inanıyor. Eberl, "Manuel normal bir 'iç transfer' değil, o bir efsane ve çok belirleyici bir pozisyonda kaleci olarak oynuyor" diye ekledi. "Manuel'in 1 numara, Jonas Urbig'in onun arkasında, Sven Ulreich'in deneyimli bir oyuncu ve Alexander Nubel'in hala VfB Stuttgart'ta kiralık olarak oynaması ile kaleci durumumuz rahat. Herhangi bir gelişmenin peşinde koşmuyoruz, ancak ilgili tüm taraflarla sakin bir şekilde konuşabiliriz. Ve ilk konuşmamız gereken kişi Manuel."
Upamecano sözleşme imzalarken Eberl piyasanın 'aşırılıklarını' eleştirdi
Kaleci durumu belirsizliğini korurken, Bayern, Dayot Upamecano ile 2030 yılına kadar geçerli olacak yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalayarak savunma hattını sağlamlaştırdı. Eberl, müzakerelerin zorlu geçtiğini ancak modern transfer piyasasının artan maliyetlerinden kaçınmak için gerekli olduğunu kabul etti. Bayern'in başkanı, Avrupa'nın diğer bölgelerinde ödenen şaşırtıcı ücretleri, kendi yıldızlarına büyük yatırım yapmanın gerekçesi olarak gösterdi.
"Müzakereler kesinlikle kolay olmadı, ama zaten nadiren kolay olurlar" dedi. "Her zaman her iki tarafta da uzlaştırılması gereken sorunlar, istekler ve beklentiler vardır. Dayot'un sözleşmesini uzatmak istediği başından beri belliydi, sonra sadece çözüm bulmak kaldı. Ve biz başardık."
Eberl şunları ekledi: "Elbette sözleşme uzatmaları maliyetli. Ama Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Alphonso Davies veya Dayot Upamecano gibi kaliteli oyuncuları satın almak zorunda kalırsam, bu daha da maliyetli olur – tabii onları bulabilirseniz. Örneğin, Rennes'ten Jeremy Jacquet bizim için harika bir oyuncu olurdu. Ancak 19 yaşında 70 milyon euroya Liverpool'a transfer olacağını gördüğümüzde, Bayern Münih için en iyisinin ne olduğunu düşünmek zorundayız. Ve bizim cevabımız Dayot'un sözleşmesinin uzatılmasıydı. O kulübü tanıyor, en iyi döneminde ve dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Hem sportif hem de finansal açıdan bu doğru bir karar. Bu yüzden buna 'iç transfer' diyorum."
- Getty
Transfer stratejisi ve önümüzdeki yol
Eberl, oyuncu temsilcilerinin artan etkisine de değindi ve son yıllarda menajerlik işindeki "aşırılıkların" büyük ölçüde arttığını kabul etti. Görev süresini değerlendiren Eberl, mevcut kadronun istikrarından ve kulübün yaz transfer dönemini güçlü bir konumdan planlayabilmesinden memnun olduğunu dile getirdi.
"Bu aşırılıklar, özellikle son yıllarda büyük ölçüde arttı ve bazen dış faktörler de etkili oluyor. Ancak kural olarak, bunları göz ardı edebiliriz. Müzakere masasındaki kişiler mevcut durumu ve tartışılan konuları biliyorlar. Bahsettiğiniz dikkat dağıtıcı unsurlar, müzakerelerin içeriği kadar dikkatli bir şekilde yönetilmelidir."
"Aç karnına alışverişe çıkmak her zaman kötüdür. Şu anda yaptığımız transferler ve sözleşme uzatmalarıyla, rahatça etrafa bakınabiliriz. Her zaman belirli alanlarda kadromuzu güçlendirmekle ilgileniyoruz, ancak artık aynı yoğun baskı altında değiliz. Seçici ve stratejik bir şekilde alışveriş yapabiliriz."
Reklam