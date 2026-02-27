"En favori takımlar arasında" - Bayer Leverkusen başkanı, Şampiyonlar Ligi eleme maçı öncesinde Arsenal hakkında önemli bir değerlendirmede bulundu

Bayer Leverkusen sportif direktörü Simon Rolfes, iki takımın turnuvanın son 16 turunda eşleşmesinin ardından, Arsenal'in turnuvayı kazanmak için "en büyük favoriler" arasında olduğunu iddia etti.

Rolfes, "Kuradan çok memnun kaldım. Spor açısından bakıldığında, her iki takım da açıkça en iyi rakipler, ancak birincisi, Kai Havertz ve Piero Hincapie gibi iki eski oyuncumuzla karşı karşıya geliyoruz ve ikincisi, uluslararası bir maç oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bunun için mücadele ediyorsunuz.

"Arsenal, fiziksel ve teknik kalitesi yüksek, çok iyi koordine edilmiş ve organize bir kadroya sahip.

"Aslında son birkaç yıldır her sezon oyun tarzlarını biraz daha geliştiriyorlar, bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde olduğu kadar Premier Lig'de de en favori takımlar arasında yer alıyorlar.

"Onlar en iyi rakiplerden biri ama bu tür oyuncularla rekabet etmek de eğlenceli."