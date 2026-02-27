(C)Getty Images
"En favori takımlar arasında" - Bayer Leverkusen başkanı, Şampiyonlar Ligi eleme maçı öncesinde Arsenal hakkında önemli bir değerlendirmede bulundu
Bayer'in görüşü
Bayer Leverkusen sportif direktörü Simon Rolfes, iki takımın turnuvanın son 16 turunda eşleşmesinin ardından, Arsenal'in turnuvayı kazanmak için "en büyük favoriler" arasında olduğunu iddia etti.
Rolfes, "Kuradan çok memnun kaldım. Spor açısından bakıldığında, her iki takım da açıkça en iyi rakipler, ancak birincisi, Kai Havertz ve Piero Hincapie gibi iki eski oyuncumuzla karşı karşıya geliyoruz ve ikincisi, uluslararası bir maç oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bunun için mücadele ediyorsunuz.
"Arsenal, fiziksel ve teknik kalitesi yüksek, çok iyi koordine edilmiş ve organize bir kadroya sahip.
"Aslında son birkaç yıldır her sezon oyun tarzlarını biraz daha geliştiriyorlar, bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde olduğu kadar Premier Lig'de de en favori takımlar arasında yer alıyorlar.
"Onlar en iyi rakiplerden biri ama bu tür oyuncularla rekabet etmek de eğlenceli."
Arteta'nın tepkisi
Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Arsenal'in ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefiyle Bundesliga'nın rakiplerine karşı oynayacağı maçlar için heyecanını dile getirdi.
Kulübün web sitesine verdiği demeçteArteta, "Bir sonraki tura çıkmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Grup aşamasında yaptıklarımızla güçlü bir pozisyon elde ettik, hepsi bu. Şimdi onları analiz etmeye başlamalı ve onları geçmek için onlardan daha iyi olmanın yollarını bulmalıyız.
“Gerçekten çok heyecanlıyız. Dört cephede mücadele etmek ve takımın istikrarlı performansı, bize gelecekle ilgili büyük umutlar ve olumlu düşünceler veriyor. Ancak sadece şimdiki ana odaklanabiliriz. Enerjimizi buraya harcayacağız ve bu da Pazar günü.
“Takım olarak şu anki performansımızı ve gidişatımızı sürdürmek için yapmamız gerekenlere çok odaklanıyorum ve tabii ki buradan yola çıkarak daha da iyileşmeye çalışıyoruz.”
Havertz geri dönecek
Arsenal'in yıldızı Kai Havertz, Chelsea'ye transfer olmadan önce 2016-2020 yılları arasında forma giydiği Bundesliga kulübü Leverkusen'e geri dönmeye hazırlanıyor.
Rolfes şunları ekledi: "Evet, bazen iletişim halindeyiz, ona mesaj attım, buradan geldiği için çok sayıda bilete ihtiyacı olacağına eminim, bu yüzden kesinlikle iletişim halinde olacağız.
"Ayrıca Covid sırasında Chelsea'ye gittiğinde de çok güzeldi, bizim için büyük bir vedaydı, tüm transfer önümüzdeki birkaç yılın temelini oluşturdu ve o burada gerçekten bir şeyler bıraktı.
Covid nedeniyle, daha sonra birbirimizi görsek bile, ona veda etmek için uygun bir ortam ve fırsat hiç olmadı. Ama şimdi, onun BayArena'ya geri dönmesi ve tabii ki Piero [Hincapie] için de çok özel bir ortam olduğunu düşünüyorum. O hala resmi olarak bizim oyuncumuz ve şu anda sadece kiralık olarak oynuyor, ama transfer gerçekleşecek ve bence Piero için de bu çok özel bir şey."
Sırada ne var?
Son 16 turu maçlarının ilk ayakları 10 ve 11 Mart tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise bir hafta sonra, 17 ve 18 Mart tarihlerinde oynanacak. Sıralamaya giren takımlar, ikinci ayak maçlarını kendi sahalarında oynayacak.
