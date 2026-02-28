"En düşük hissettiğim an" - Eski Man Utd yıldızı Aarron Wan-Bissaka, 50 milyon sterlin karşılığında Red Devils'a katıldıktan sonra evini özlediğini itiraf etti

2024 yılında West Ham ile sözleşme imzalayarak Londra'ya dönmeyi tercih eden savunma oyuncusu, United'daki ilk birkaç ayının kariyerinin en zor dönemi olduğunu söyledi.

"Bu, benim hiç alışık olmadığım bir şeydi" diye açıkladı. "Londra'da, tanıdık insanlar ve yerlerle çevrili evimde her zaman rahat hissediyordum, bu yüzden her şeyin bir gecede değişmesi benim için zordu. Çoğu gün evde tek başıma kalır, uyku vakti gelene kadar PlayStation oynardım. Zorlandım. Muhtemelen hayatımın en kötü dönemiydi."

2022'de Erik ten Hag United'ın teknik direktörü olduğunda, onun kendisinden ne istediğini anlamakta da zorluk çekti. "Erik ten Hag geldiğinde zor oldu. Gelir gelmez, beni planlarında olmadığını söyledi. Ama ayrılmaya çalıştığımda, gitmemi istemediğini söyledi. Bunu anlayamadım. Bu zihinsel olarak zordu, çünkü bundan sonra ne yapmam gerektiğini merak etmeye başladım. Sadece başımı eğip kendime antrenman yapmaya, gelişmeye ve oyunumu oynamaya devam etmemi söyledim.

"Ancak, özellikle oynamak gibi net bir hedef olmadan antrenman yaparken motivasyonumu korumak zordu. Ama çevremdeki insanlar bana doğru yolu gösterdiler ve devam etmem için beni cesaretlendirdiler. Sonunda işler tersine döndü ve iyileşmeye başladı. Onun altında taktiksel olarak değiştiğimi veya geliştiğimi söyleyebiliriz, çünkü o da bunu istiyordu."