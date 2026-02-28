Getty Images Sport
"En düşük hissettiğim an" - Eski Man Utd yıldızı Aarron Wan-Bissaka, 50 milyon sterlin karşılığında Red Devils'a katıldıktan sonra evini özlediğini itiraf etti
Wan-Bissaka, Man Utd'ye zorlu geçiş sürecini anlatıyor
Aaron Wan-Bissaka, 2019 yazında Crystal Palace'tan 50 milyon sterlin (67 milyon dolar) karşılığında United'a transfer oldu. United'da geçirdiği beş sezonda tüm turnuvalarda 2 gol attı ve 13 asist yaptı, ayrıca 2023'te Carabao Kupası'nı ve 2024'te FA Kupası'nı kazandı. Ancak The Daily Mail'e verdiği röportajda, United'daki ilk birkaç ayının hiç de kolay geçmediğini, saha dışındaki yeni hayatına alışamadığını açıkladı.
'Yorucu' tren yolculukları eve
Wan-Bissaka şöyle dedi: "United'a transfer olduğumda, evimi, ailemi ve özellikle arkadaşlarımı çok özledim. Antrenmandan sonra neredeyse her gün trenle Londra'ya dönüyordum. Sadece iki saatlik bir yolculuktu ama yine de büyük bir taahhüttü ve sonunda yorucu hale geldi, bu yüzden durmam gerektiğini anladım."
Evde tek başına Playstation oynuyor.
2024 yılında West Ham ile sözleşme imzalayarak Londra'ya dönmeyi tercih eden savunma oyuncusu, United'daki ilk birkaç ayının kariyerinin en zor dönemi olduğunu söyledi.
"Bu, benim hiç alışık olmadığım bir şeydi" diye açıkladı. "Londra'da, tanıdık insanlar ve yerlerle çevrili evimde her zaman rahat hissediyordum, bu yüzden her şeyin bir gecede değişmesi benim için zordu. Çoğu gün evde tek başıma kalır, uyku vakti gelene kadar PlayStation oynardım. Zorlandım. Muhtemelen hayatımın en kötü dönemiydi."
2022'de Erik ten Hag United'ın teknik direktörü olduğunda, onun kendisinden ne istediğini anlamakta da zorluk çekti. "Erik ten Hag geldiğinde zor oldu. Gelir gelmez, beni planlarında olmadığını söyledi. Ama ayrılmaya çalıştığımda, gitmemi istemediğini söyledi. Bunu anlayamadım. Bu zihinsel olarak zordu, çünkü bundan sonra ne yapmam gerektiğini merak etmeye başladım. Sadece başımı eğip kendime antrenman yapmaya, gelişmeye ve oyunumu oynamaya devam etmemi söyledim.
"Ancak, özellikle oynamak gibi net bir hedef olmadan antrenman yaparken motivasyonumu korumak zordu. Ama çevremdeki insanlar bana doğru yolu gösterdiler ve devam etmem için beni cesaretlendirdiler. Sonunda işler tersine döndü ve iyileşmeye başladı. Onun altında taktiksel olarak değiştiğimi veya geliştiğimi söyleyebiliriz, çünkü o da bunu istiyordu."
West Ham'da yüzüne gülümseme geri döndü
Wan-Bissaka, United'da geçirdiği zamanın çoğunu Diogo Dalot ile sağ bek pozisyonu için rekabet ederek geçirdi ve kısa bir süre Ashley Young ile de rekabet etti. Premier League'de 190 maçın 120'sinde ilk 11'de yer aldı ve düzenli olarak forma giyememesi sonunda takımdan ayrılmasına neden oldu. Irons ile küme düşme mücadelesi içinde olmasına rağmen, United'da oynarken maruz kaldığı sürekli baskıdan uzak, kişisel olarak çok daha iyi bir durumda olduğunu hissediyor.
Oyuncu, "Dürüst olmak gerekirse, [United'dan ayrılma konusunda] kararsızdım. Sözleşmemde bir yıl kalmıştı, ancak yeniden ayağa kalkmam ve sadece birkaç maçta değil, düzenli olarak oynamaya başlamam gerektiğini hissettim.
Manchester United'da geçirdiğim zamanlara bakınca, minnettarım. O deneyimler beni bugünkü halime getirdi ve hem saha içinde hem de saha dışında, özellikle zihinsel olarak bana yardımcı oldu.
United gibi bir kulüpte tüm bu gürültü ve inceleme altında, ortam değişikliği büyük bir fark yaratabilir. West Ham'da durum o kadar yoğun değil... Her şeyin gidişatından gerçekten memnunum. Muhtemelen her gün yüzümdeki gülümsemeden bunu anlayabilirsiniz. Ben de gülümseyerek oynuyorum."
