Laporta'nın halefini belirleyecek yarış, eski başkanın yaklaşan seçimleri başlatmak için istifa etmesinin ardından doruk noktasına ulaştı. Camp Nou'daki iktidar boşluğunu doldurmak isteyen aday Ciria, manifestosunun öncülüğünü yapmak için kulüp tarihinin en ikonik figürüne başvurdu. Çarşamba günü, Ciria'nın kampanya ekibi Moviment 42, Barselona şehir merkezinde Messi'nin resminin yer aldığı devasa bir afişi ortaya çıkardı.

Reklamda, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun bıraktığı duygusal boşluğu doğrudan ima eden "Ganes de tornar-te a veure" (Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum) ifadesi öne çıkıyor. Ciria, kulübün gelmiş geçmiş en büyük oyuncusunun anısını hatırlatarak, süperstar ile yirmi yılı aşkın süredir evi olarak gördüğü kurum arasındaki kopuk ilişkiyi onarabilecek aday olarak kendini konumlandırıyor.

MD'nin aktardığına göre Ciria, "Her şeyi en iyi şekilde yapacağız. Size bunu söylüyorum" dedi. "Bu bir saygı gösterisi, kulüpten kovulduğunda kendisine gösterilmeyen ve gerçekten hak ettiği bir saygı gösterisi. Bu beklentiye layık olmayı umuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki üyeler ve taraftarlar tarafından gönderilen tüm videoların, bunun sadece bir kişinin görüşü olmadığını size göstereceğini umuyoruz."