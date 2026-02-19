AFP
Çeviri:
"En büyük stratejik hatalardan biri!" - Barcelona başkan adayı, son kampanya reklamında Lionel Messi afişini açıklıyor
Şehir merkezine dev bir dönüş
Laporta'nın halefini belirleyecek yarış, eski başkanın yaklaşan seçimleri başlatmak için istifa etmesinin ardından doruk noktasına ulaştı. Camp Nou'daki iktidar boşluğunu doldurmak isteyen aday Ciria, manifestosunun öncülüğünü yapmak için kulüp tarihinin en ikonik figürüne başvurdu. Çarşamba günü, Ciria'nın kampanya ekibi Moviment 42, Barselona şehir merkezinde Messi'nin resminin yer aldığı devasa bir afişi ortaya çıkardı.
Reklamda, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun bıraktığı duygusal boşluğu doğrudan ima eden "Ganes de tornar-te a veure" (Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum) ifadesi öne çıkıyor. Ciria, kulübün gelmiş geçmiş en büyük oyuncusunun anısını hatırlatarak, süperstar ile yirmi yılı aşkın süredir evi olarak gördüğü kurum arasındaki kopuk ilişkiyi onarabilecek aday olarak kendini konumlandırıyor.
MD'nin aktardığına göre Ciria, "Her şeyi en iyi şekilde yapacağız. Size bunu söylüyorum" dedi. "Bu bir saygı gösterisi, kulüpten kovulduğunda kendisine gösterilmeyen ve gerçekten hak ettiği bir saygı gösterisi. Bu beklentiye layık olmayı umuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki üyeler ve taraftarlar tarafından gönderilen tüm videoların, bunun sadece bir kişinin görüşü olmadığını size göstereceğini umuyoruz."
- Marc Ciria X
Stratejik bir hatayı düzeltmek
Ciria'nın kampanyası, Messi'nin 2021'de zorla ayrılmasının Barcelona tarihindeki en büyük "stratejik hata" olduğu öncülüne dayanıyor. Aday, bu ayrılığı finansal bir zorunluluktan ziyade bir "kovulma" olarak nitelendirerek, önceki yönetimin kulübün en büyük varlığını ele alış biçimini doğrudan eleştiriyor. Afiş, kulübün taraftarlarına birçok kişinin kendilerinden çalındığını düşündüğü şiirsel bir yeniden birleşme vaadinde bulunan sembolik bir köprü görevi görüyor.
Nostaljinin ötesinde, Ciria'nın platformu duyguları mali sorumlulukla dengelemeye çalışıyor. Ekonomi uzmanı Ivan Cabeza, borç yapılandırması ve dijital genişlemeyi içeren bir kurtarma projesini yönetmek üzere göreve getirildi. Ancak, Ciria kaptanlarının kaybının yasını tutan taraftarların hayal gücünü yakalamaya çalışırken, Inter Miami yıldızının gölgesi seçmenlerin ilgisini çekmek için hala en önemli araç olmaya devam ediyor.
Ciria, "Ortaklarımızla her görüştüğümüzde, Leo Messi'nin geri dönmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini söylüyorlar" diye açıkladı. "2021'den beri, kulüp tarihindeki en büyük stratejik hatalardan birinin Leo Messi'yi kovmak olduğunu söylüyoruz. Bu övgü, tutku, duygu ve bizim iyi adamlar olduğumuzun netliğine dayanıyor. Çoğu üye, tarihin en iyi oyuncusunu evinde, hiç ayrılmak zorunda kalmadığı yerde ağırlamanın heyecanını yeniden yaşamak istiyor."
Tutku ve politika manifestosu
"Messi Odası"nın da bulunduğu bir binada bulunan kampanya merkezinin açılışında konuşan Ciria, projesinin kulübü üyelerine geri kazandırmak olduğunu vurguladı. Yönetim kurulu ile taraftarlar arasındaki mevcut kopukluğun, kulübün kimliğini ve efsanelerini saygı duyan biri tarafından ancak düzeltilebileceğini savundu.
Aday, geri dönüşü kolaylaştıracağını ancak birinci takımın kadrosu konusunda sınırlarını aşmayacağını açıkça belirtti. Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun, spor departmanı gerekli gördüğü takdirde Barcelona'ya oyuncu olarak geri dönebileceğini belirten Ciria, başkan olarak görevinin bu geçiş için bir platform sağlamak ve teknik kararları futbol uzmanlarına devretmek olacağını vurguladı.
Taraftarlar için mali yardım da gündemin merkezindeydi ve kampanya üyesi Marc Duch, sezonluk bilet fiyatlarını dondurma planlarını açıkladı. Grup, bu maliyetleri sübvanse etmek için belirli bir ticari sponsor bulmayı ve fiyatların pandemi öncesi seviyelere dönmesini sağlamayı planlıyor. Bu strateji, kulübün en çalkantılı mali döneminde kulübe bağlı kalmış kulüp üyelerinin sadakatini ödüllendirmeyi amaçlıyor.
Ciria, "Bu beklentiyi karşılamayı umuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki üyeler ve taraftarlar tarafından gönderilen tüm videoların, bunun sadece bir kişinin konuşması olmadığını size göstereceğini umuyoruz" dedi. "Ortaklarımızla her görüştüğümüzde, Leo Messi'yi geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini söylüyorlar."
- AFP
Sandığa giden yol
Başkanlık yarışı, rakip adayların Ciria'nın vaatlerine kendi yanıtlarını hazırlamalarıyla önümüzdeki haftalarda daha da kızışacak. Ciria'nın grubu, ekonomik yeniden yapılandırma planlarını ve "yeni" bir Barselona vizyonunu daha ayrıntılı olarak açıklamak için Katalonya genelinde bir dizi üye toplantısı düzenlemeye başlayacak.
Bu arada, Hansi Flick'in takımı, gelecekteki başkan adayının kimliği henüz belirsiz olsa da, İspanya ligi şampiyonluğu yarışına ve yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçlarına odaklanmaya devam etmelidir. Seçim sonucu, kulübün transfer stratejisini ve yaz transfer döneminde yıldız oyuncuları veya yeni transferleri takip etme yeteneğini belirleyecektir.
Barcelona, Pazar günü La Liga'da Levante ile karşılaşacak ve bu maç, devam eden siyasi dramanın arka planını oluşturacak. Taraftarlar stadyuma giderken, şehir merkezine asılan Messi'nin resmi, bu liderlik yarışının ne kadar önemli olduğunu sürekli olarak hatırlatacak.
Reklam