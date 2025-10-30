'En büyük pişmanlığım!' Paul Scholes'tan olay itiraf...

Milenyumun başında, Scholes kariyerinin zirvesindeydi. 25 yaşındaki orta saha ustası, tüm Avrupa'da hayranlık uyandırıyordu. Inter'in orta sahadaki seçeneklerini güçlendirmek için onu İtalya'ya çekmeye çalışması şaşırtıcı değildi. Scholes, The Overlap podcast'ine katıldığında, Serie A ekibinin Old Trafford'dan San Siro'ya geçmesi için ona ödemeye hazır olduğu muazzam maaşı açıkladı.

"Evet, 25 yaşındaydım," diye hatırladı Scholes. "Inter Milan bana vergisiz olarak yılda 4 milyon sterlin vermek istiyordu. O zamanlar bu çok büyük bir rakamdı. Muhtemelen United'da kazandığımın iki katından fazlaydı."

Önerilen transfer manşetlere taşındı. "Gazetenin arka sayfasında gördüğümü hatırlıyorum: Inter Milan'a 30 milyon sterlin falan," dedi. "Ama bir daha bu konuyla ilgili hiçbir şey duymadım. Birdenbire ortadan kayboldu." Scholes, teklifin Ryan Giggs'in menajeri Harry Swales'ten geldiğini de itiraf etti.