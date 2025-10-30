Getty Images Sport
'En büyük pişmanlığım!' Paul Scholes'tan olay itiraf...
Inter'in Scholes'a yaptığı cazip 'teklif'
Milenyumun başında, Scholes kariyerinin zirvesindeydi. 25 yaşındaki orta saha ustası, tüm Avrupa'da hayranlık uyandırıyordu. Inter'in orta sahadaki seçeneklerini güçlendirmek için onu İtalya'ya çekmeye çalışması şaşırtıcı değildi. Scholes, The Overlap podcast'ine katıldığında, Serie A ekibinin Old Trafford'dan San Siro'ya geçmesi için ona ödemeye hazır olduğu muazzam maaşı açıkladı.
"Evet, 25 yaşındaydım," diye hatırladı Scholes. "Inter Milan bana vergisiz olarak yılda 4 milyon sterlin vermek istiyordu. O zamanlar bu çok büyük bir rakamdı. Muhtemelen United'da kazandığımın iki katından fazlaydı."
Önerilen transfer manşetlere taşındı. "Gazetenin arka sayfasında gördüğümü hatırlıyorum: Inter Milan'a 30 milyon sterlin falan," dedi. "Ama bir daha bu konuyla ilgili hiçbir şey duymadım. Birdenbire ortadan kayboldu." Scholes, teklifin Ryan Giggs'in menajeri Harry Swales'ten geldiğini de itiraf etti.
Sir Alex Ferguson'un ofisinde onunla yüz yüze gelmek
Sir Alex'in en güvendiği askerlerinden biri için bile onunla yüzleşmek cesaret ister. Ancak Scholes, toplayabildiği tüm cesaretini toplayarak, düşünülemez olanı yapmaya karar verdi.
"Aslında hala cesaretimi topluyordum, hala gideceğim diye düşünüyordum," dedi. "Sanırım şöyle bir şey söyledim, daha fazla parayı hak ediyorum ya da daha fazla para kazanmak istiyorum. Ne yapıyorum ben? Sadece ona bakıyorum."
Sonra, hafızasına sonsuza kadar kazınan an geldi. "Her zaman yanında taşıdığı küçük siyah defteri çıkardı," diye devam etti Scholes. "Onun küçük siyah defterini hatırlıyor musun? Beş dakika kadar sayfaları karıştırdı. 'Hayır, bence sen iyisin. Bence herkesle aynı seviyedesin. Sorun yok.' Hepsi bu kadardı. 'Bence aldığın maaş iyi, evet. Tamam, teşekkürler. Görüşürüz.' Tanrım. Bu en kötüsüydü. Futbol kariyerimdeki en büyük pişmanlığım, bunu yapmış olmam."
Sir Alex ile tartışma yoktu, tartışma yoktu. Sadece Scholes'un yerin dibine girmek istemesine neden olan soğuk bir reddiye vardı.
Moratti daha sonra Inter'in transferi için girişimde bulunduğunu doğruladı.
Eski Inter başkanı Massimo Moratti daha sonra İtalyan devlerinin Scholes'u transfer etmek için gerçekten çaba sarf ettiklerini ve bunu gerçekleştirmek için büyük bir harcama yapmaya hazır olduklarını doğruladı.
Moratti, "Paul Scholes'u transfer etmek için gerçekten çok uğraştık, hatta Manchester United'a açık çek bile verdik" dedi. "Onunla konuştuk, ancak cevabı kısa ve netti: 'Benim sizin için oynamamı istiyorsanız, bu kulübü satın almanız gerekir'."
O dönemi düşünerek, Scholes Old Trafford'dan ayrılma fikrini hiçbir zaman ciddi olarak düşünmediğini vurguladı. Teklif cazip gelmiş olabilir, ama onun kalbi her zaman kırmızıydı.
"Menajer bana beni istemediğini söyleseydi, yurtdışında beni isteyen büyük bir kulüp olsaydı kesinlikle giderdim, ama Barcelona, Real Madrid veya AC Milan'ı düşünmeye hiç gerek yoktu. Zaten dünyanın en büyük kulübündeydim" diye açıkladı.
