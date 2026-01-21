Emiliano Martinez için transfer görüşmeleri başladı

Emiliano Martinez, Aston Villa kalesinde oldukça başarılı bir dönem geçirmiş olsa da geleceği uzun süredir transfer söylentilerinin merkezinde yer alıyor. Geçtiğimiz sezonun sonunda 33 yaşındaki kaleci, Villa taraftarlarına adeta veda eder gibi davranmış ve bu durum yakın zamanda başka bir takımın formasını giyeceği yönündeki iddiaları güçlendirmişti.

Teknik direktör Unai Emery ise o dönemde daha muğlak bir açıklama yaparak şunları söylemişti: “Göreceğiz. Elbette buradaki [bu sezonki] son maçtı ve ben de bilmiyorum. Takım, oyuncular konusunda bakacağız ama sahada verdikleri cevap ortada.”

Ancak beklenen ayrılık gerçekleşmedi. Martinez’in Manchester United’da Ruben Amorim’in hedefleri arasında olduğu düşünülüyordu fakat Kırmızı Şeytanlar tercihini genç Belçikalı kaleci Senne Lammens’ten yana kullandı. Suudi Arabistan Pro Ligi’nden gelen ilginin de somut bir sonuca ulaşmadığı biliniyor. Arjantinli kaleci hâlâ Aston Villa oyuncusu ve bu sezon şu ana kadar 21 maçta görev alarak takımının Premier League’de üçüncü sıraya yükselmesinde önemli rol oynadı.