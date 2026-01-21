AFP
Emiliano Martinez için transfer görüşmeleri başladı
Martinez yaz transfer döneminde ayrılıkla anılmıştı
Emiliano Martinez, Aston Villa kalesinde oldukça başarılı bir dönem geçirmiş olsa da geleceği uzun süredir transfer söylentilerinin merkezinde yer alıyor. Geçtiğimiz sezonun sonunda 33 yaşındaki kaleci, Villa taraftarlarına adeta veda eder gibi davranmış ve bu durum yakın zamanda başka bir takımın formasını giyeceği yönündeki iddiaları güçlendirmişti.
Teknik direktör Unai Emery ise o dönemde daha muğlak bir açıklama yaparak şunları söylemişti: “Göreceğiz. Elbette buradaki [bu sezonki] son maçtı ve ben de bilmiyorum. Takım, oyuncular konusunda bakacağız ama sahada verdikleri cevap ortada.”
Ancak beklenen ayrılık gerçekleşmedi. Martinez’in Manchester United’da Ruben Amorim’in hedefleri arasında olduğu düşünülüyordu fakat Kırmızı Şeytanlar tercihini genç Belçikalı kaleci Senne Lammens’ten yana kullandı. Suudi Arabistan Pro Ligi’nden gelen ilginin de somut bir sonuca ulaşmadığı biliniyor. Arjantinli kaleci hâlâ Aston Villa oyuncusu ve bu sezon şu ana kadar 21 maçta görev alarak takımının Premier League’de üçüncü sıraya yükselmesinde önemli rol oynadı.
Inter, Sommer’in yerine Arjantinli kaleciyi düşünüyor
Martinez’in ayrılığa sıcak bakabileceği konuşulsa da önündeki en büyük engellerden biri, Ağustos 2024’te Aston Villa ile imzaladığı ve bitmesine üç yıldan fazla süre bulunan yeni sözleşmesi. Bu nedenle kulübün olası bir ayrılık için ciddi bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. Özellikle son yıllarda mali açıdan zorlanan Villa için bu önemli bir faktör. Bu noktada devreye Inter girebilir. İtalyan kulübünün Martinez’e olan ilgisi Aralık ayından bu yana biliniyor.
O dönemde Inter’in Arjantinli kaleciyi ocak transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü. Aynı haberde Villa’nın, Dünya Kupası şampiyonu kaleciden gelir elde etmeye sıcak baktığı da belirtilmişti. Son olarak Gianluca Di Marzio, Inter’in olası bir transferin şartlarını öğrenmek adına Martinez’in temsilcileriyle temasa geçtiğini aktardı. Inter, mevcut bir numarası Yann Sommer’in performansından teknik direktör Cristian Chivu’nun tam anlamıyla ikna olmadığı düşüncesinde.
Ayrıca Sommer’in sözleşmesi yaz aylarında sona erecek. Transferdeki bir diğer zorluk ise Martinez’in Aston Villa’daki maaşının oldukça yüksek olması. Arjantinli kalecinin Inter’e transfer olabilmesi için ücretinde indirime gitmesi gerekebilir.
Martinez ocakta ayrılırsa Villa yedeğine dönebilir
Emiliano Martinez’in bu ay takımdan ayrılması durumunda, onun karizması ve kritik anlarda fark yaratan mentalitesi Aston Villa için ciddi bir kayıp olacaktır. Villa Park’ta mali koşulların oldukça kısıtlı olması nedeniyle kulübün transfer piyasasında doğrudan bir çözüm bulmakta zorlanabileceği, bu yüzden sezonun geri kalanında yedek kaleci Marco Bizot’a güvenmek zorunda kalabileceği ifade ediliyor.
Martinez bu sezon sakatlığı nedeniyle birkaç maç kaçırmış ve bu süreç Bizot’a forma şansı doğurmuştu. 2025-26 sezonunda şu ana kadar 10 maçta görev alan 34 yaşındaki Hollandalı kaleci, bunların beşinde Premier League’de sahaya çıktı. Bu maçlarda bir kez kalesini gole kapatırken, toplamda sekiz gol yedi.
Everton yenilgisi sonrası Emery çıkışı Villa’yı şaşırttı
Sezonun ilk yarısında gösterdiği etkileyici performansla şampiyonluk adayları arasında anılan Aston Villa, yılın başından bu yana istikrar konusunda zorlanıyor. FA Cup’ta Tottenham’ı eledikten sonra Everton’a karşı iç sahada alınan sürpriz yenilgi, moralleri bozdu. Maçın ardından Unai Emery’nin, takımının ilk beş için “aday olamayacağını” ve diğer bazı takımların “daha fazla potansiyele sahip olduğunu” söylemesi kulüp çevresinde şaşkınlık yarattı.
Inter cephesinde ise tablo farklı. Serie A’da zirvede yer alan İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna doğrudan kalabilmek için lig aşamasındaki son maçını kazanmak zorunda. Salı günü Arsenal’e karşı alınan 3-1’lik mağlubiyet, çarşamba maçları öncesinde Inter’i dokuzuncu sıraya geriletti.
