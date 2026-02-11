Getty
Elliot Anderson mı, Adam Wharton mu, Man Utd'ye mi? Eski Red Devils yıldızı, bu yaz ayrılacak olan Casemiro'nun yerine geçecek ilk tercih olarak 'kişilikli' orta saha oyuncusunu seçti.
Orta saha arayışı, Man Utd'nin transfer planlarını domine edecek
United, geçen yaz bir orta saha oyuncusu transfer etmeyi düşündü ancak sonunda hücum hattını yenilemeye odaklanmaya karar verdi ve kaleci Senne Lammens'in yanı sıra Bryan Mbeumo, Matheus Cunha ve Benjamin Sesko'yu transfer etmek için 200 milyon sterlinin üzerinde bir harcama yaptı. Önümüzdeki sezon öncesinde odaklanacakları ana alan her zaman orta saha olacaktı ancak Casemiro'nun ayrılmasıyla yeni bir orta saha oyuncusu arayışları daha da acil hale geldi.
Brezilyalı oyuncu, yeni teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde sezonun başlangıcında kabus gibi bir performans sergileyen Red Devils'a 2022'de Real Madrid'den 70 milyon sterlin karşılığında katılarak takımı anında güçlendirdi. Casemiro, United'ın o sezon üçüncü olmasını ve Carabao Kupası'nı kazanmasını sağladı, ancak ikinci sezonunda zorlu bir dönem geçirdi ve Jamie Carragher, onun en üst seviyede oynama zamanının bittiğini açıkladı.
Casemiro geçen yıl etkileyici bir dönüş yaptı ve United'a beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Brezilya kaptanı olan oyuncunun yerini doldurmak için zorlu bir görev verdi.
- Getty Images Sport
Hargreaves, Anderson'ı Man Utd'nin en önemli hedefi olarak gösterdi
Eski United orta saha oyuncusu Owen Hargreaves, "ölçülemeyecek kadar büyük bir saygısızlık" gördükten sonra Carragher gibi eleştirmenleri haksız çıkaran Casemiro'yu övdü. Ve Nottingham Forest orta saha oyuncusu Anderson'ın Old Trafford'da Casemiro'nun yerini alacak en güçlü aday olduğunu düşünüyor.
TNT Sports yorumcusu Hargreaves, GOAL'a şunları söyledi: "Adam Wharton gerçekten çok iyi bir oyuncu. Çok zeki, oyunu çoğu oyuncudan biraz daha hızlı görüyor. İlk pasları oynuyor, ama Elliot farklı bir profil. Elliot biraz daha iri, muhtemelen biraz daha agresif, bu yüzden ikisinin de çok yetenekli genç oyuncular olduğunu düşünüyorum.
"Bence Elliot şu anda biraz daha önde, çünkü fiziksel olarak biraz daha güçlü, ama Adam çok zeki olduğu için herkesle oynayabilecek bir çocuk."
Anderson, Rice gibi 'kişilik' sahibidir.
Hargreaves, Anderson'ı Declan Rice ile karşılaştırdı ve Eylül ayından bu yana İngiltere'nin orta sahasında Rice ile birlikte oynayan eski Newcastle orta saha oyuncusunun United'da başarılı olacak karakterde olduğuna inanıyor.
"Ona fırsatlar verildi ve o da bu fırsatları değerlendirdiği için bana biraz Declan'ı hatırlatıyor. Genç bir oyuncu olarak hızla gelişiyor ve her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Boyu var, yeteneği var, her şeyi var. Elliot'ta sevdiğim şey, karakterli bir oyuncu olması.
"Zor zamanlarda ihtiyacınız olan şey budur, çünkü önemli olan sadece iyi bir oyuncu olmak değildir. Man United gibi bir kulüpte oynamanın getirdiği beklentilerle başa çıkabilir misiniz? Bu, bilmediğiniz, verilerde ve scouting raporlarında görmediğiniz şeylerden biridir. Onda bir azim var gibi görünüyor."
Anderson, Forest'ın Çarşamba günü Wolves'u yenmesine yardımcı olmayı umuyor. Bu maç, küme düşmeyi önlemek için çok önemli bir maç. Bu hafta TNT Sports'ta canlı yayınlanacak 10 Premier League maçından biri.
Yine Çarşamba günü, Manchester City, Liverpool'a karşı inanılmaz bir geri dönüşle kazandığı galibiyetin avantajını kullanmak için Fulham'ı ağırlayacak. Liverpool ise Sunderland'ı ziyaret ederek son dakikalarda yaşadığı çöküşün yaralarını sarmaya çalışacak. Bu arada, Crystal Palace Burnley'i ağırlayacak ve Aston Villa evinde Brighton and Hove Albion ile oynayacak.
Perşembe günü ise Premier Lig lideri Arsenal, Brentford'u ziyaret edecek.
- Getty Images Sport
Carrick, Sesko'ya "izle ve öğren" dedirtecek haklı bir karar verdi.
Benjamin Sesko, West Ham'da 96. dakikada attığı golle 1-1'lik beraberliği yakalayarak Carrick'in United ile yenilmez başlangıcını korudu. Bu, Slovenya milli takım oyuncusunun Fulham'a karşı 94. dakikada attığı galibiyet golünden sonra üç maçta attığı ikinci son dakika golüydü. Geçen yaz RB Salzburg'dan 74 milyon sterlin karşılığında transfer olan oyuncu, Carrick yönetiminde henüz bir maça ilk 11'de başlamamasına rağmen toplamda yedi gol attı.
Hargreaves, Carrick'in Sesko'yu yönetme şeklini övdü ve United'ın genç forvetleri doğrudan zorlu maçlara sokmak yerine her zaman yavaş yavaş takıma alıştırdığını belirtti.
Oyuncu, "Bence böyle genç bir oyuncu için en iyisi, ona çok para ödemiş olsanız bile, onun izleyip öğrenmesine izin vermektir. 10 yıl önce de böyle yaparlardı. Sesko gibi bir oyuncu büyük bir kulüpte dördüncü forvet olurdu. Manchester United'ın en iyi döneminde Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ve Ole Gunnar Solskjaer vardı. [Ondan önce] Teddy Sheringham, Andy Cole ve Dwight Yorke vardı.
"Ve genç bir oyuncu da işin inceliklerini öğreniyor olurdu. Bizde Danny Welbeck vardı. O da 18 yaşındaydı ve ligi kazandığımızda muhtemelen beşinci forvetimizdi. Her gün bizimle antrenman yapıyordu ve çok şey öğrendi. Onu 18, 19 veya 20 yaşında Marcus Rashford, Anthony Martial ve artık takımda olmayan Rasmus Hojlund gibi sahaya sürmek, onların gelişimi için iyi değil bence.
"Kulüp iyi gitmediğinde, tüm baskı onların üzerine biniyor. Bence Sesko'yu alıp 'Sadece kenardan izle, son 25 dakikada oyuna gir ve şansını yakala...' demek. Bakın, onun başarılı olması tesadüf değil. Menajerlerin ve oyuncuların 'Oynamak istiyorum, oynamak istiyorum' dediğini biliyorum. Ama belki de buna hazır değilsinizdir. Bu yüzden [Carrick] 'İşin inceliklerini öğren, sana yardım edeceğim. 20 yıldır buradayım, bunları gördüm, bana güven' diyor. Ve bu işe yarıyor."
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam