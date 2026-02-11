Elliot Anderson mı, Adam Wharton mu, Man Utd'ye mi? Eski Red Devils yıldızı, bu yaz ayrılacak olan Casemiro'nun yerine geçecek ilk tercih olarak 'kişilikli' orta saha oyuncusunu seçti.

United, geçen yaz bir orta saha oyuncusu transfer etmeyi düşündü ancak sonunda hücum hattını yenilemeye odaklanmaya karar verdi ve kaleci Senne Lammens'in yanı sıra Bryan Mbeumo, Matheus Cunha ve Benjamin Sesko'yu transfer etmek için 200 milyon sterlinin üzerinde bir harcama yaptı. Önümüzdeki sezon öncesinde odaklanacakları ana alan her zaman orta saha olacaktı ancak Casemiro'nun ayrılmasıyla yeni bir orta saha oyuncusu arayışları daha da acil hale geldi.

Brezilyalı oyuncu, yeni teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde sezonun başlangıcında kabus gibi bir performans sergileyen Red Devils'a 2022'de Real Madrid'den 70 milyon sterlin karşılığında katılarak takımı anında güçlendirdi. Casemiro, United'ın o sezon üçüncü olmasını ve Carabao Kupası'nı kazanmasını sağladı, ancak ikinci sezonunda zorlu bir dönem geçirdi ve Jamie Carragher, onun en üst seviyede oynama zamanının bittiğini açıkladı.

Casemiro geçen yıl etkileyici bir dönüş yaptı ve United'a beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Brezilya kaptanı olan oyuncunun yerini doldurmak için zorlu bir görev verdi.