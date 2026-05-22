"Elbette bu kutlama Memphis Depay'e bir saygı duruşuydu"

Onun golüne bir saygı göstergesi olarak ve Utrechtli oyuncunun Güney Amerika'ya gelişinden bu yana yarattığı muazzam kültürel ve sportif dönüşüme bakıldığında, Labyad soyunma odasının ortak görüşünü dile getirdi. ESPN'ye verdiği röportajda Labyad şöyle dedi: "Evet, elbette bu kutlama Memphis'e bir saygı göstergesiydi."

"Kulübün bir sonraki adımı atması ve onun kulüpte kalması çok önemli. Son iki yılda oyuncularla ve kulüp için neler yaptığını gördük: üç kupa kazandı ve takımın küme düşmesini engelledi. Takım için harika bir iş çıkardı, bu yüzden kulüp ve biz oyuncular olarak onun Corinthians'ta kalmasını çok isteriz," diye kulüp yönetimine mesajını iletti Labyad.