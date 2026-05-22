Zakaria Labyad bundan emin. Corinthians'ın kanat oyuncusu, Brezilya'nın önde gelen kulübüne takım arkadaşı Memphis Depay'ın sözleşmesini uzatmasını tavsiye ediyor.
"Elbette bu kutlama Memphis Depay'e bir saygı duruşuydu"
Faslı orta saha oyuncusu, Montevideo'da Peñarol ile oynanan Copa Libertadores karşılaşmasında kritik bir beraberlik golü attı ve ardından dikkatini hemen Memphis'in Corinthians'taki geleceğine çevirdi.
Labyad, Depay'ın ikonik hareketini taklit ederek, parmaklarını kulaklarına sokarak beraberlik golünü kutladı. Ayrıca maçtan sonra Brezilya medyasını kullanarak, Oranje milli takım oyuncusunun geleceği için kulüp yönetimine baskı yaptı. Eski FC Barcelona forvetinin mevcut sözleşmesinin son aylarına hızla yaklaşmasıyla birlikte, takım kadrosu forveti kadroda tutma konusunda kamuoyunda birleşti.
Onun golüne bir saygı göstergesi olarak ve Utrechtli oyuncunun Güney Amerika'ya gelişinden bu yana yarattığı muazzam kültürel ve sportif dönüşüme bakıldığında, Labyad soyunma odasının ortak görüşünü dile getirdi. ESPN'ye verdiği röportajda Labyad şöyle dedi: "Evet, elbette bu kutlama Memphis'e bir saygı göstergesiydi."
"Kulübün bir sonraki adımı atması ve onun kulüpte kalması çok önemli. Son iki yılda oyuncularla ve kulüp için neler yaptığını gördük: üç kupa kazandı ve takımın küme düşmesini engelledi. Takım için harika bir iş çıkardı, bu yüzden kulüp ve biz oyuncular olarak onun Corinthians'ta kalmasını çok isteriz," diye kulüp yönetimine mesajını iletti Labyad.
Memphis'in mevcut sözleşmesi Temmuz ayı sonuna kadar sürüyor; bu durum, kulüp yönetimini, kazançlı bir sözleşme uzatmasını tamamen finanse edebilmek için üç dış ticari ortakla hummalı görüşmeler yapmaya zorluyor.
Memphis'in sezonu, tedavi odasında geçirdiği uzun süre nedeniyle oldukça aksadı. Forvet, mart sonundan beri sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak. Pazartesi günkü antrenmanda sol bacağında meydana gelen hafif bir kas gerilmesi, rehabilitasyon sürecini geçici olarak durdurdu; ancak sağlık ekibi, uzun süreli inaktivitenin ardından sahalara dönen bir üst düzey sporcu için bu hafif gerilemenin tamamen normal olduğunu düşünüyor.
Corinthians'ı bir hafta içinde oynanacak, yorucu ve fiziksel olarak zorlu üç maçlık bir seri bekliyor. Bu seri, 24 Mayıs Pazar günü Campeonato Brasileirao'da Atlético-MG ile oynanacak zorlu bir iç saha maçıyla başlayacak. Takım, ardından Copa Libertadores grup aşamasında Platense ile oynayacağı kritik maça çıkacak ve 30 Mayıs'ta Gremio'ya konuk olacak.
Yönetim yeni sözleşmenin detaylarını tamamlamaya çalışırken, Memphis tamamen iyileşmesine odaklanıyor. Zira Corinthians'taki bu kritik son aşamadan sonra Dünya Kupası onu bekliyor.