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Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Ekvador’un tarihini değiştiren rock grubu Beccacece kimdir?

S. Beccacece
Ekvator
Dünya Kupası

Dünya Kupası'nın en dikkat çeken teknik direktörünün profili

Sebastián Beccacece, iz bırakan teknik direktörlerden biridir: uzun sarı saçları, karizması, Arjantin rock müziğine yaptığı göndermeler ve tüm takımı içine alan iletişim becerisi. Ancak akıllarda kalacak görüntü, Almanya maçının 77. dakikasında yaşandı: Gonzalo Plata’nın galibiyet golünün ardından teknik direktör, bariyerleri aşıp tribünde oturan eşine koşarak onu kucakladı ve öptü. “En güzel anlarda da, en zor anlarda da benim yanımda oldu. Tüm dünyanın önünde ona saygımı göstermek istedim, diye anlatacaktı daha sonra.


Bu gol, tarihi bir eleme başarısını getirdi ve aynı zamanda Plata’nın intikamını da simgeledi. Plata, Ekvador’un yolunu tehlikeye atmış gibi görünen Curaçao ile oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından döktüğü gözyaşlarının ardından, tam da Beccacece tarafından yeniden sahaya sürülmüştü.


  • Lionel Messi gibi Rosario doğumlu olan Beccacece, Corriere della Sera gazetesinin kendisine adadığı portrede de belirtildiği üzere, genç yaşta teknik direktörlük kariyerine başlamadan önce futbolcu olma hayalinin peşinden gitmişti. İlk yıllarda babasıyla birlikte temizlik ürünleri satarak geçimini sağlıyordu; daha sonra Jorge Sampaoli’nin yardımcısı olarak en üst seviyelere ulaştı ve Arjantin Milli Takımı’ndaki deneyimini yaşadı; bu süreçte Messi ile ilişkisi pek de kolay geçmedi.


    2024 yılında Ekvador milli takımının başına geçti ve takımı Dünya Kupası’na taşıdı. Ancak bu macera, Şili’ye transfer olabileceğine dair söylentiler ve Fildişi Sahili’ne karşı alınan mağlubiyet ile Curaçao ile berabere kalınan maçın damgasını vurduğu zorlu bir başlangıç arasında kısa sürede bir kabusa dönüşecek gibi görünüyor. Her şeyin artık tehlikeye girdiğini düşündüğü anda teknik direktör takıma olan inancını kaybetmez: Bolívar ve San Martín’den alıntı yaparak ulusal birliği vurgular ve oyuncularına bu büyük başarıyı gerçekleştirebilecekleri inancını aşılar.


    Almanya’ya karşı alınan galibiyet, “Tri”nin kaderini tamamen değiştirdi; takım, en iyi üçüncü takımlardan biri olarak son 16’ya yükseldi ve yirmi yıl aradan sonra tekrar eleme turlarına geri döndü. “İmkansızı başardık. Bu, Ekvador’un Dünya Kupası tarihindeki en büyük zaferi. Bir bira içip ailelerinizle kutlayın: 19 milyon Ekvadorlunun birbirine sarıldığını hayal ediyorum,” dedi maçın ardından. Eleştirilerden zafere: Beccacece bir rüyayı gerçeğe dönüştürdü.


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