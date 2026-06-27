Lionel Messi gibi Rosario doğumlu olan Beccacece, Corriere della Sera gazetesinin kendisine adadığı portrede de belirtildiği üzere, genç yaşta teknik direktörlük kariyerine başlamadan önce futbolcu olma hayalinin peşinden gitmişti. İlk yıllarda babasıyla birlikte temizlik ürünleri satarak geçimini sağlıyordu; daha sonra Jorge Sampaoli’nin yardımcısı olarak en üst seviyelere ulaştı ve Arjantin Milli Takımı’ndaki deneyimini yaşadı; bu süreçte Messi ile ilişkisi pek de kolay geçmedi.





2024 yılında Ekvador milli takımının başına geçti ve takımı Dünya Kupası’na taşıdı. Ancak bu macera, Şili’ye transfer olabileceğine dair söylentiler ve Fildişi Sahili’ne karşı alınan mağlubiyet ile Curaçao ile berabere kalınan maçın damgasını vurduğu zorlu bir başlangıç arasında kısa sürede bir kabusa dönüşecek gibi görünüyor. Her şeyin artık tehlikeye girdiğini düşündüğü anda teknik direktör takıma olan inancını kaybetmez: Bolívar ve San Martín’den alıntı yaparak ulusal birliği vurgular ve oyuncularına bu büyük başarıyı gerçekleştirebilecekleri inancını aşılar.





Almanya’ya karşı alınan galibiyet, “Tri”nin kaderini tamamen değiştirdi; takım, en iyi üçüncü takımlardan biri olarak son 16’ya yükseldi ve yirmi yıl aradan sonra tekrar eleme turlarına geri döndü. “İmkansızı başardık. Bu, Ekvador’un Dünya Kupası tarihindeki en büyük zaferi. Bir bira içip ailelerinizle kutlayın: 19 milyon Ekvadorlunun birbirine sarıldığını hayal ediyorum,” dedi maçın ardından. Eleştirilerden zafere: Beccacece bir rüyayı gerçeğe dönüştürdü.



