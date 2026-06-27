Sebastián Beccacece, iz bırakan teknik direktörlerden biridir: uzun sarı saçları, karizması, Arjantin rock müziğine yaptığı göndermeler ve tüm takımı içine alan iletişim becerisi. Ancak akıllarda kalacak görüntü, Almanya maçının 77. dakikasında yaşandı: Gonzalo Plata’nın galibiyet golünün ardından teknik direktör, bariyerleri aşıp tribünde oturan eşine koşarak onu kucakladı ve öptü. “En güzel anlarda da, en zor anlarda da benim yanımda oldu. Tüm dünyanın önünde ona saygımı göstermek istedim,” diye anlatacaktı daha sonra.
Bu gol, tarihi bir eleme başarısını getirdi ve aynı zamanda Plata’nın intikamını da simgeledi. Plata, Ekvador’un yolunu tehlikeye atmış gibi görünen Curaçao ile oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından döktüğü gözyaşlarının ardından, tam da Beccacece tarafından yeniden sahaya sürülmüştü.