Ekstra motivasyon olarak: Niko Kovac, BVB'de özel bir galibiyet ikramiyesi dağıtıyor

Ayrıca, kaptan Emre Can (çapraz bağ yırtılması) ve Felix Nmecha (dış bağ yırtılması) hâlâ kadroda yer almıyor. Can için sezon şimdiden sona ermiş olsa da, Kovac Nmecha'nın "bu sezonun geri kalanında bizim için oynayacağını" düşünüyor. Kovac, "olumlu şeyler" beklediğini ve "çok umutlu" olduğunu, ancak aynı zamanda "ihtiyatlı" olduğunu da belirtti. Yan Couto, kas problemlerini atlatmasının ardından kadroya geri dönecek.

BVB, üçüncü sıradaki VfB Stuttgart'a sekiz puan fark atarak ligde ikinci sırayı neredeyse garantiledi. Dortmund, 30. maç haftası öncesinde Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılmayı da pratikte garantiledi. Kovac, sezonun son düzlüğünde oyuncularının motivasyonunu yüksek tutmak için özel önlemler alıyor.