Ekstra motivasyon olarak: Niko Kovac, BVB'de özel bir galibiyet ikramiyesi dağıtıyor

Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim deplasmanında milli takım oyuncusu Karim Adeyemi'den yoksun kalacak. Forvet oyuncusu, kas problemleri nedeniyle Cumartesi günü Sinsheim'da oynanacak maçı kaçıracak. Teknik direktör Niko Kovac, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında "Durumu öyle ki, yarınki maçta forma giyemeyecek" dedi.
Çeviri:
Ayrıca, kaptan Emre Can (çapraz bağ yırtılması) ve Felix Nmecha (dış bağ yırtılması) hâlâ kadroda yer almıyor. Can için sezon şimdiden sona ermiş olsa da, Kovac Nmecha'nın "bu sezonun geri kalanında bizim için oynayacağını" düşünüyor. Kovac, "olumlu şeyler" beklediğini ve "çok umutlu" olduğunu, ancak aynı zamanda "ihtiyatlı" olduğunu da belirtti. Yan Couto, kas problemlerini atlatmasının ardından kadroya geri dönecek.
BVB, üçüncü sıradaki VfB Stuttgart'a sekiz puan fark atarak ligde ikinci sırayı neredeyse garantiledi. Dortmund, 30. maç haftası öncesinde Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılmayı da pratikte garantiledi. Kovac, sezonun son düzlüğünde oyuncularının motivasyonunu yüksek tutmak için özel önlemler alıyor.
- Getty Images
Kovac, galibiyet halinde BVB yıldızlarına fazladan bir gün izin verecek
"Oyuncularla bir anlaşma yaptım," dedi. Şu anda takımının haftada bir gün izinli olduğunu belirten Hırvat teknik adam, "Galibiyetler sayesinde ikinci bir izin günü kazanabilirler," diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu şekilde oyuncuları ikna etmek mümkün oluyor."
Geçtiğimiz hafta sonu, sezonun üçüncü lig yenilgisi olan Bayer Leverkusen'e karşı 0-1 yenildiklerinde bu işe yaramadı. "Hala maçlar kazanmak istiyoruz. Ve bunları da kazanmak zorundayız. Çünkü şu anda 'Sezon bitti, her şeyi geride bırakalım' demek hoş olmaz," dedi Kovac: "Hala kazanmamız gereken puanlar var. Hala bir iki BVB rekoru kırabiliriz. Hedefimiz bu."