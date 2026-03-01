Getty/GOAL
Çeviri:
"Eğer suçluysa, benimle olan kariyeri biter" - Jose Mourinho, Benfica'nın kanat oyuncusu Gianluca Prestianni'yi Vinicius Jr. ırkçılık tartışması konusunda uyardı
Masumiyet karinesi
20 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu hakkındaki soruşturma ile ilgili olarak basına açıklama yapan Mourinho, dengeli bir tutum sergilemeye özen gösterdi. Kamuoyunun ve yönetim organlarının, aceleci kararlar vermeden önce yasal süreci saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Mourinho, kararların bu kadar hızlı alınmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
"Ben avukat değilim, ama cahil de değilim. Masumiyet karinesi bir insan hakkı mı, değil mi?" Mourinho, Pazartesi günü Gil Vicente ile oynanacak maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında bu soruyu sordu. Ayrıca, UEFA'nın oyuncunun cezası ile ilgili ilk açıklamasında "eğer" kelimesini kullanmadığını belirterek yetkililere bir gönderme yaptı. Menajer, bu kelimenin çok önemli bir ayrım olduğunu düşünüyor.
- Imago
Prestianni için ültimatom
Ancak, adil yargılama sürecini tutkuyla savunmasına rağmen, Mourinho, soruşturma iddiaları doğrularsa sonuçların ne olacağı konusunda net bir tavır sergiledi. "Oyuncumun benim ve Benfica'nın ilkelerine uymadığı kanıtlanırsa, benimle olan kariyeri sona erer" diyen "Özel Adam", "Eğer suçlu olduğu kanıtlanırsa, ona eskisi gibi bakmayacağım ve benimle olan ilişkisi sona erecek" diyerek bu konuyu daha da vurguladı.
Orta yolu savunmak
Deneyimli teknik direktör, İspanya'nın başkentinde şu anki kulübü ile eski kulübü arasındaki çatışmada taraf tutmayı reddetti. Futbol dünyasında saygı duyduğu kişilerin çelişkili görüşleriyle karşı karşıya kaldığında bile tarafsız kalma arzusunu vurguladı. "Ne Real Madrid'in beyaz forması ne de Benfica'nın kırmızı forması giymek istemiyorum" diye gazetecilere açıkladı.
Mourinho, şu anda Real Madrid takımının başında bulunan ve bu olay sırasında sesini yüksek tutan eski oyuncusu Alvaro Arbeloa'nın yorumlarına da değindi. "Alvaro'yu seviyorum ve sevmeye devam edeceğim, ancak doğru pozisyonu alanın o değil, ben olduğumu düşünüyorum" dedi.
- Getty Images
Mourinho, Madrid'e dönüş söylentilerini yalanladı
Basın toplantısı, Mourinho'nun Benfica-Real Madrid maçını Bernabeu'ya dönüş için bir deneme olarak kullandığına dair haberlere de yanıt vermesine olanak tanıdı. Portekizli devlere olan sadakatini ve mevcut sözleşmesini tamamlama niyetini yineleyerek bu iddiaları reddetti.
"Benfica'dan ayrılıp Real Madrid'e gitmek isteseydim böyle bir şey söyler miydim? Beni aptal mı sanıyorsunuz?" diye karşılık verdi. "Benfica ile olan sözleşmeme saygı duymak istiyorum. Kulüp sözleşmemi birkaç yıl daha uzatmak isterse, tek bir virgül bile tartışmadan imzalarım. Ama ben sadece bir şampiyonluk oynamak istiyorum, iki değil."
