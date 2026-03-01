20 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu hakkındaki soruşturma ile ilgili olarak basına açıklama yapan Mourinho, dengeli bir tutum sergilemeye özen gösterdi. Kamuoyunun ve yönetim organlarının, aceleci kararlar vermeden önce yasal süreci saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Mourinho, kararların bu kadar hızlı alınmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"Ben avukat değilim, ama cahil de değilim. Masumiyet karinesi bir insan hakkı mı, değil mi?" Mourinho, Pazartesi günü Gil Vicente ile oynanacak maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında bu soruyu sordu. Ayrıca, UEFA'nın oyuncunun cezası ile ilgili ilk açıklamasında "eğer" kelimesini kullanmadığını belirterek yetkililere bir gönderme yaptı. Menajer, bu kelimenin çok önemli bir ayrım olduğunu düşünüyor.