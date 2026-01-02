Efsane stoper Sergio Ramos geri dönüyor! Dev takımlar sıraya girdi

2021'de eski Barcelona rakibi Lionel Messi ile birlikte Paris Saint-Germain'e transfer olan Ramos, 2023'te köklerine geri döndü. Ramon Sanchez Pizjuan'da sadece bir sezon geçirdi.

2024 yılında Ramos, konfor alanından tekrar çıkarak Meksika'ya gitti. Monterrey'de keyifli 18 ay geçirdi, ancak sözleşmesinin sona ermesiyle Liga MX'e veda etti. Şimdi serbest oyuncu olan Ramos, saha içinde ve dışında heyecan verici fırsatları değerlendirirken, bundan sonra ne yapacağına karar vermeye çalışıyor.

Amerikalı bir grup teklif sahibi, Antonio Lappi ve Fede Quintero'nun önderliğinde Sevilla'yı satın alma yarışında önde görünüyordu. Bu ekip, efsanevi eski sportif direktör Monchi'yi kulübe geri getirme olasılığını da içeren planlar yapmıştı. Ancak, detaylı bir inceleme raporunun ardından, hisse başına 3.400 € olan tekliflerini 2.700 €'ya düşürdüler. Bu durumun görüşmelerin tıkanmasına yol açtığı söyleniyor.

Bu durum, alternatif yatırımcıların görüşmelere girmesinin önünü açtı. Başlangıçta Ramos'un azınlık hissedarı olmakla ilgilendiği iddia edilmişti. Cadena Cope'un haberine göre, Dünya Kupası şampiyonu kendi konsorsiyumuna liderlik ediyor. Şu anda masadaki en yüksek teklifin yapıldığı söyleniyor. Ramos, bu projenin yüzü olarak seçildi.