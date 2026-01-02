Getty
Efsane stoper Sergio Ramos geri dönüyor! Dev takımlar sıraya girdi
Geri dönüş ihtimali belirdi
Sevilla'da bir geri dönüş olasılığına dair spekülasyonlar aylardır devam ediyordu. Şimdi ise bu hikayeye beklenmedik bir gelişme eklendi ve tecrübeli savunmacı Ramos'un da devreye girdiği görülüyor.
39 yaşındaki Ramos, Sevilla altyapısında yetişti ve kısa sürede ününü artırarak 2005 yılında Real Madrid'in dikkatini çekti. Santiago Bernabeu'da 16 unutulmaz yıl geçiren Ramos, 671 maçta forma giydi ve 101 gol attı. Los Blancos'un beş lig şampiyonluğu ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu.
MX'e veda etti
2021'de eski Barcelona rakibi Lionel Messi ile birlikte Paris Saint-Germain'e transfer olan Ramos, 2023'te köklerine geri döndü. Ramon Sanchez Pizjuan'da sadece bir sezon geçirdi.
2024 yılında Ramos, konfor alanından tekrar çıkarak Meksika'ya gitti. Monterrey'de keyifli 18 ay geçirdi, ancak sözleşmesinin sona ermesiyle Liga MX'e veda etti. Şimdi serbest oyuncu olan Ramos, saha içinde ve dışında heyecan verici fırsatları değerlendirirken, bundan sonra ne yapacağına karar vermeye çalışıyor.
Amerikalı bir grup teklif sahibi, Antonio Lappi ve Fede Quintero'nun önderliğinde Sevilla'yı satın alma yarışında önde görünüyordu. Bu ekip, efsanevi eski sportif direktör Monchi'yi kulübe geri getirme olasılığını da içeren planlar yapmıştı. Ancak, detaylı bir inceleme raporunun ardından, hisse başına 3.400 € olan tekliflerini 2.700 €'ya düşürdüler. Bu durumun görüşmelerin tıkanmasına yol açtığı söyleniyor.
Bu durum, alternatif yatırımcıların görüşmelere girmesinin önünü açtı. Başlangıçta Ramos'un azınlık hissedarı olmakla ilgilendiği iddia edilmişti. Cadena Cope'un haberine göre, Dünya Kupası şampiyonu kendi konsorsiyumuna liderlik ediyor. Şu anda masadaki en yüksek teklifin yapıldığı söyleniyor. Ramos, bu projenin yüzü olarak seçildi.
Ne söylendi?
Henüz futbolu bırakmayı planlamadığı için Sevilla'ya ne kadar zaman ayırabileceği henüz belli değil. Yeni bir meydan okuma arayışında olan oyuncunun, Avrupa'ya geri dönmeyi planladığı belirtiliyor.
180 milli maç tecrübesi bulunan ve 2021'den beri ülkesini temsil etmeyen Ramos'un, 2026 Dünya Kupası öncesinde uluslararası arenaya geri dönmek için büyük bir istek duyduğu öne sürülüyor.
Bunu başarabilmesi için hızla yeni bir kulüp bulması gerekiyor; zira İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente'ye değerini kanıtlamak istiyorsa düzenli olarak forma giymesi şart. Avrupa şampiyonu olan İspanya'nın kadrosunda bolca yetenekli oyuncu bulunuyor.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, gelecek planları hakkında şunları söyledi: "Sergio Ramos, Meksika'daki son maçını oynadığını doğrulayarak Monterrey'den ayrılıyor. Ramos futbol oynamaya devam etmek istiyor, emekli olma planı yok ve gelen teklifleri değerlendirmeye hazır. Bundan sonra serbest oyuncu."
İtalya'ya da gidebilir
Ramos, Serie A devi AC Milan'a transferiyle ilgili spekülasyonlara konu olan isimler arasında yer alıyor. San Siro'da adı geçen tek tecrübeli stoper o değil; 41 yaşında serbest oyuncu olan eski Brezilyalı milli oyuncu Thiago Silva'nın da İtalya'ya dönüşü gündeme geldi.
Ramos'un Milan'a transferi gerçekleşirse, Rossoneri için adeta bir sembol haline gelen ABD Milli Takımı yıldızı Christian Pulisic ile bir araya gelecek. Ayrıca, 40 yaşında olmasına rağmen hala formda olan Ballon d'Or ödüllü Hırvat oyun kurucu Luka Modric ile de yeniden buluşacak.
Çok sayıda oynama fırsatı göz önüne alındığında, Ramos'un Sevilla'da kontrolü ele geçirmek isteyenlerle bağlarını sürdürüp sürdürmeyeceği ve ilerleyen dönemde bir yöneticilik pozisyonunun ona cazip gelip gelmeyeceği henüz belli değil.
