Edwin van der Sar, 'olağanüstü' Andre Onana'nın Man Utd'da neden başarısız olduğunu açıklıyor ve yeni 1 numara Senne Lammens hakkında kararını veriyor

Ne yazık ki, durum böyle olmadı. Onana, David de Gea'nın yerine geçmek üzere 2023 yılında Inter'den 47 milyon sterlin (63 milyon dolar) karşılığında transfer edildi, ancak Old Trafford'da Lens'e karşı oynadığı ilk maçında orta sahadan lob atıldığında işler endişe verici bir başlangıç yaptı.

Bu, United'ın Şampiyonlar Ligi kampanyasına zarar veren ve onu o kadar rahatsız eden birçok yüksek profilli hatadan ilkiydi ki, eski United orta saha oyuncusu Nemanja Matic, geçen sezonun Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon ile oynanan maçtan önce Onana'yı acımasızca "Man United tarihinin en kötü kalecisi" olarak nitelendirdi.

Sanki bu noktayı vurgulamak istercesine, Onana ilk maçta 2-2 berabere kalan maçta iki hata yaptı. United'daki son maçı da unutulması gereken bir geceydi, çünkü Grimsby Town'a karşı Carabao Kupası'ndan utanç verici bir şekilde elenmelerine yol açan iki hata yaptı. Günler sonra, Türk takımı Trabzonspor'a kiralandı. Afrika Uluslar Kupası için Kamerun kadrosundan çıkarılmasıyla düşüşü yeni bir seviyeye ulaştı.