Edwin van der Sar, 'olağanüstü' Andre Onana'nın Man Utd'da neden başarısız olduğunu açıklıyor ve yeni 1 numara Senne Lammens hakkında kararını veriyor
Onana, Van der Sar'ın beklentilerini boşa çıkardı - yanlış bir şekilde.
Ne yazık ki, durum böyle olmadı. Onana, David de Gea'nın yerine geçmek üzere 2023 yılında Inter'den 47 milyon sterlin (63 milyon dolar) karşılığında transfer edildi, ancak Old Trafford'da Lens'e karşı oynadığı ilk maçında orta sahadan lob atıldığında işler endişe verici bir başlangıç yaptı.
Bu, United'ın Şampiyonlar Ligi kampanyasına zarar veren ve onu o kadar rahatsız eden birçok yüksek profilli hatadan ilkiydi ki, eski United orta saha oyuncusu Nemanja Matic, geçen sezonun Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon ile oynanan maçtan önce Onana'yı acımasızca "Man United tarihinin en kötü kalecisi" olarak nitelendirdi.
Sanki bu noktayı vurgulamak istercesine, Onana ilk maçta 2-2 berabere kalan maçta iki hata yaptı. United'daki son maçı da unutulması gereken bir geceydi, çünkü Grimsby Town'a karşı Carabao Kupası'ndan utanç verici bir şekilde elenmelerine yol açan iki hata yaptı. Günler sonra, Türk takımı Trabzonspor'a kiralandı. Afrika Uluslar Kupası için Kamerun kadrosundan çıkarılmasıyla düşüşü yeni bir seviyeye ulaştı.
Onana'nın 'tuhaf bir hatası var'
Van der Sar, Sky Bet tarafından sunulan The Overlap programına şunları söyledi: "Ajax'ta Andre Onana ile üç dört yıl çalıştım. Üçüncü kaleci olarak geldi ve birinci kaleci olmak için çok istekliydi. O zaman da düşündüğüm gibi, hala onun muazzam niteliklere sahip olduğunu düşünüyorum – refleksleri ve ayakları – ama nedense, 'Bu delilik, nasıl yapabilir?' diye düşündüren tuhaf hatalar yapıyor.
"Bir takım istikrar ister, kalecinin ne yaptığını bilmek ister, böylece dörtlü savunma ona uyum sağlayabilir ve bence André'de olan da buydu. Manchester United son altı yedi yıldır istikrarlı değildi – dörtlü savunma değişiyordu, stoperler ve orta saha oyuncuları değişiyordu, teknik direktörler değişiyordu – bu yüzden yeni oyuncuların beklentilerin yüksek olduğu bir ortama girmesi zordu, sadece kaleciler için değil, kanat oyuncuları ve orta saha oyuncuları için de. Son sekiz dokuz yılda buraya gelen birçok oyuncu, insanların onlardan beklediği seviyeye ulaşamadı.
"O [André] buraya ilk geldiğinde kesinlikle başarılı olacağını düşünmüştüm. Dediğim gibi, onunla Ajax'ta çalışmış ve onu görmüştüm, İtalya'da iyi performans göstermiş ve Şampiyonlar Ligi finalinde oynamıştı, bu yüzden bunun mükemmel bir eşleşme olduğunu düşünmüştüm."
Lammens, United'da uzun süre kalabilir.
United, Dünya Kupası şampiyonu Emi Martinez'i transfer etme fırsatını geri çevirdikten sonra, Onana'nın yerini almak üzere genç yetenek Senne Lammens ile sözleşme imzaladı. Belçikalı oyuncu, United'da şu ana kadar büyük bir başarı elde etti. Onana'nın meşhur olduğu yüksek profilli hataları yapmadı ve ilk dörtte bitirmek için çabalayan Red Devils takımına ekstra güvenlik sağladı.
Van der Sar, 23 yaşındaki oyuncudan çok etkilendi. O, "İyi gidiyor. Tabii ki, henüz yedi veya sekiz ay oldu, ama Premier League'in fiziksel özelliklerini çok iyi biliyor gibi görünüyor. Onu penaltı noktasında toplara atılırken görüyorum ve kendinden emin bir şekilde topları yakalıyor, gerektiğinde kurtarışlar yapıyor, gereksiz kurtarışlar yapmaya çalışmıyor. Her gün burada değilim ve tüm maçları izlemiyorum, ama uzun süre [Manchester United'da] kalmak için gerekli tüm özelliklere sahip gibi görünüyor."
Carrick, United'ı "geçmişten gelen bir takım" gibi oynatıyor.
Van der Sar, United'da Michael Carrick ile beş sezon boyunca birlikte oynadı ve eski orta saha oyuncusunun yönetiminde Red Devils'ın eski haline döndüğünü düşünüyor. O şöyle açıkladı: "Manchester United'ın bir kültürü var. Manchester City'nin de bir kültürü var; onlar tamamen farklı bir kültüre dönüştüler. Bazen insanlar tarihte ve bir kulübün geçmişte başardıklarında ve takımların futbol oynamaya alıştıkları şekilde çok fazla yaşarlar.
Manchester United'ın son üç maçı, biraz geçmişteki United takımına benziyor ve bu, taraftarlar için görmek güzel bir şey, onların inancı, takımın aldığı destek - son dakikada gol atmak! Maçta bunu yapıp topu kaleye doğru götürüp gol atabildiğimiz sürece, buna inanmamız gerekiyor ve bir takıma inanabiliyorsanız - ve onlar iyi oyuncular - ama en iyi kaliteyi ortaya çıkarmak için belirli bir yapıya ihtiyaçları var."
