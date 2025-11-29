Getty Images
Edin Dzeko'dan Fiorentina hakkında şok sözler!
Dzeko, Fiorentina'nın "b*k gibi oynadığını" itiraf etti
Perşembe günü Fiorentina'nın AEK Atina'ya 1-0 yenilmesiyle, Conference League'de üst üste ikinci mağlubiyetini alan Dzeko, takımının performansını acımasızca dürüst bir şekilde değerlendirdi. Bu sonuçla Fiorentina, ilk iki maçını kazanmış olmasına rağmen, dört maçta altı puanla turnuva sıralamasında 17. sırada kaldı.
Sky Sport'a konuşan Dzeko, sözlerini sakınmadı. "Bok gibi oynadığımızı söyleyebilir miyiz? Evet, bu doğru," diye itiraf etti. "Arka arkaya iki veya üç pas yapamıyoruz. İyi oynamıyoruz, biliyorum."
Dzeko, iyi bir hazırlık dönemine rağmen takımın oyun planını uygulayamamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. "Bu maçın böyle biteceğini, sonunda kaybedeceğimizi beklemiyordum, çünkü çok iyi antrenman yaptık, çocuklar iyi oynuyordu" dedi. "Koç bizi taktiksel olarak iyi çalıştırmıştı. İlk yarıda daha iyi oynadık çünkü bir şeyler yarattık. Onların iki golü iptal edildi, ama onlar gol attı ve sonra geride kalınca işler daha zorlaştı. İkinci yarıda çok fazla top kaybettik, kötü oynuyoruz."
- Getty Images Sport
Forvet, yuhalayan taraftarlara sert çıktı
Takımın kötü formunu kabul ederken, Dzeko Artemio Franchi Stadyumu'ndaki ev sahibi taraftarların olumsuz tepkilerini de eleştirdi. Taraftarlara, bu zor dönemde takıma, özellikle de genç oyunculara destek olmaları çağrısında bulundu.
Dzeko, "Her olumsuz olaydan sonra taraftarların bizi yuhalaması mümkün değil" dedi. "Kolay hatalar yapsak bile tribünlerden daha fazla destek almamız gerekiyor. Maç sırasında böyle olmamalı."
Devam etti: "Yuhalanmak yerine yardım istiyoruz. Maç sırasında daha fazla desteği hak ettik. Stadyum garip, zorlanıyoruz ama daha fazla yardıma ihtiyacımız var. 20 yıllık kariyerimde her şeyi yaşadım, ama özellikle genç oyuncular daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyor, tribünlerden bile, paslarını yanlış yöne attıklarında bile."
Daha akıllı futbol bahisleri mi arıyorsunuz? Telegram'da GOAL Tips ile uzman önizlemeleri, veriye dayalı tahminleri ve kazanan içgörüler elde edin. Büyüyen topluluğumuza şimdi katılın!
Fiorentina'nın Serie A'daki mücadelesi
Fiorentina'nın sıkıntıları Avrupa ile sınırlı değil. Serie A'da da kötü bir sezon geçiriyorlar ve şu anda 12 maçta sadece 6 puan toplayarak 19. sırada, küme düşme potasında bulunuyorlar. Bu sezon henüz ligde galibiyet alamadılar, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldılar. Son 5 Serie A maçında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldılar.
Dzeko, takımdaki korkuyu kabul etti, ancak özeleştiri yapmanın gerekliliğini vurguladı. "Takım arkadaşlarımın gözlerinde korku görüyor muyum? Topu çok fazla kendimize saklıyor gibiydik, oyun yoktu, ama bunun neden olduğunu söylemek zor. Her birimiz kendimize sorular sormalıyız, ama ben her şeyden önce daha fazla çaba göstermeliyim. Korku var, kendimize bazı sorular sormamızın zamanı geldi."
Zorluklara rağmen Dzeko, takımın çok çalıştığını vurguladı. "Fiziksel olarak durumumuz nasıl? Kesinlikle en iyi durumda olmadığımızı söyleyebilirim, ama takım son iki haftada iyi çalıştı. Arkadaşlar yaptıkları çalışmalardan çok memnunlardı ve Juve karşısında gelişme kaydettiğimizi hissediyorduk. Ama belki de henüz en iyi durumumuzda değiliz."
- Getty Images Sport
Fiorentina için bundan sonra ne olacak?
Fiorentina, pazar günü Gewiss Stadyumu'nda Atalanta ile karşılaşacağı Serie A maçında zorlu bir görevle karşı karşıya. Atalanta şu anda lig tablosunda 13. sırada yer alıyor. Fiorentina'nın küme düşme bölgesinden çıkmaya başlaması ve oyuncular ile teknik ekip üzerindeki artan baskıyı hafifletmesi için olumlu bir sonuç almak çok önemli.
