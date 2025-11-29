Edin Dzeko'dan Fiorentina hakkında şok sözler!

Perşembe günü Fiorentina'nın AEK Atina'ya 1-0 yenilmesiyle, Conference League'de üst üste ikinci mağlubiyetini alan Dzeko, takımının performansını acımasızca dürüst bir şekilde değerlendirdi. Bu sonuçla Fiorentina, ilk iki maçını kazanmış olmasına rağmen, dört maçta altı puanla turnuva sıralamasında 17. sırada kaldı.

Sky Sport'a konuşan Dzeko, sözlerini sakınmadı. "Bok gibi oynadığımızı söyleyebilir miyiz? Evet, bu doğru," diye itiraf etti. "Arka arkaya iki veya üç pas yapamıyoruz. İyi oynamıyoruz, biliyorum."

Dzeko, iyi bir hazırlık dönemine rağmen takımın oyun planını uygulayamamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. "Bu maçın böyle biteceğini, sonunda kaybedeceğimizi beklemiyordum, çünkü çok iyi antrenman yaptık, çocuklar iyi oynuyordu" dedi. "Koç bizi taktiksel olarak iyi çalıştırmıştı. İlk yarıda daha iyi oynadık çünkü bir şeyler yarattık. Onların iki golü iptal edildi, ama onlar gol attı ve sonra geride kalınca işler daha zorlaştı. İkinci yarıda çok fazla top kaybettik, kötü oynuyoruz."