Eden Hazard'ın yeni mesleği hayrete düşürdü!

Hazard, sahada klasik performanslar sergilemeye alışkındır, ancak şimdi farklı bir tür klasik performans sergilemeyi umut etmektedir. Eski Chelsea ve Real Madrid yıldızı, prestijli bir İtalyan şarap şirketinin patronu Fabio Cordella ile ortaklık kurarak, oyun stilinin "zarif ve yoğun" olduğu kadar "zarif ve yoğun" olacağına söz veren bir şarap serisi yaratmayı planlamaktadır.

Bu işbirliği sayesinde, Hazard'ın adı İtalya'nın Salento bölgesinin güneşli topraklarında yetiştirilen şarap şişelerini süsleyecek. 50 yaşındaki iş adamı ve Belçika kulübü Union Saint-Gilloise'nin eski sportif direktörü Cordella, bu ortaklıktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

Cordella, "Eden Hazard'ın resmi şarabı çok yakında piyasaya çıkacak" dedi. "Belçikalı yetenek, İtalyan şarabının mükemmelliği ile birleştiğinde, Eden'in imajına uygun, zarif, yoğun ve ikonik bir şarap ortaya çıkıyor. Salento topraklarında doğan ve Fabio Cordella Wines aile şirketinin imzasını taşıyan karakterli bir şarap."

Şaraplar, önümüzdeki aydan itibaren İtalya ve Hazard'ın memleketi Belçika'da satışa sunulacak. Şarap sektörüne giren Hazard, Brezilyalı sihirbaz Ronaldinho ve efsanevi kaleci Gianluigi Buffon gibi Cordella'nın markasıyla çalışan futbol krallarının giderek uzayan listesine katıldı.