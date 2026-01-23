AFP
Eden Hazard'ın yeni mesleği hayrete düşürdü!
Hazard'dan sürpriz girişim
Hazard, sahada klasik performanslar sergilemeye alışkındır, ancak şimdi farklı bir tür klasik performans sergilemeyi umut etmektedir. Eski Chelsea ve Real Madrid yıldızı, prestijli bir İtalyan şarap şirketinin patronu Fabio Cordella ile ortaklık kurarak, oyun stilinin "zarif ve yoğun" olduğu kadar "zarif ve yoğun" olacağına söz veren bir şarap serisi yaratmayı planlamaktadır.
Bu işbirliği sayesinde, Hazard'ın adı İtalya'nın Salento bölgesinin güneşli topraklarında yetiştirilen şarap şişelerini süsleyecek. 50 yaşındaki iş adamı ve Belçika kulübü Union Saint-Gilloise'nin eski sportif direktörü Cordella, bu ortaklıktan duyduğu heyecanı dile getirdi.
Cordella, "Eden Hazard'ın resmi şarabı çok yakında piyasaya çıkacak" dedi. "Belçikalı yetenek, İtalyan şarabının mükemmelliği ile birleştiğinde, Eden'in imajına uygun, zarif, yoğun ve ikonik bir şarap ortaya çıkıyor. Salento topraklarında doğan ve Fabio Cordella Wines aile şirketinin imzasını taşıyan karakterli bir şarap."
Şaraplar, önümüzdeki aydan itibaren İtalya ve Hazard'ın memleketi Belçika'da satışa sunulacak. Şarap sektörüne giren Hazard, Brezilyalı sihirbaz Ronaldinho ve efsanevi kaleci Gianluigi Buffon gibi Cordella'nın markasıyla çalışan futbol krallarının giderek uzayan listesine katıldı.
Bernabeu'dan ayrıldıktan sonra sakin bir hayat
Hazard, Ekim 2023'te emekli olduktan sonra, gözlerden uzak bir hayat sürmesiyle tanındı. Birçok meslektaşının yorumculuk, antrenörlük veya yüksek görünürlük sağlayan elçilik rollerine atılmasından farklı olarak, Belçikalı oyuncu sakin bir hayatın tadını çıkarmış görünüyor. Profesyonel futboldan ayrılması, Real Madrid'de geçirdiği zorlu dört yılın ardından gerçekleşti. Bu dönemde, sakatlıklar Londra'da gösterdiği dünya klasmanındaki formunu tekrarlamasını ciddi şekilde engelledi.
2019'da 90 milyon sterlinlik transfer ücretiyle İspanya'ya giden Hazard, dört sezonda sadece 76 maça çıktı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve iki La Liga şampiyonluğu kazanmasına rağmen, kişisel olarak etkili olamadı ve sonunda sözleşmesini erken feshetmeyi kabul etti. 32 yaşında emekli olma kararı, birçok kişi tarafından parlak kariyerinin erken sonu olarak görüldü, ancak Hazard, ailesiyle hayatın tadını çıkarabileceği sürece futbolu bırakmak istediğini sürekli olarak vurguladı. Şarapçılık alanına giriş yapması, artık rahat ve keyif öncelikli yaşam tarzına uygun iş projelerine girmeye hazır olduğunu gösteriyor.
Mavi renkteki parlaklığın mirası
Madrid'deki kariyeri başarısızlıkla sonuçlansa da, Hazard'ın Chelsea'deki mirası hala dokunulmazlığını koruyor. 2012 ile 2019 yılları arasında, İngiliz futbolunun tartışmasız en eğlenceli oyuncusuydu. Lille'den 32 milyon sterlin karşılığında transfer olan Hazard, Blues formasıyla 352 maça çıktı, 110 gol attı ve sayısız sihirli anlara imza attı.
Stamford Bridge'de geçirdiği zamanlarda kazandığı kupalar efsanevi nitelikte: iki Premier League şampiyonluğu, bir FA Cup, bir League Cup ve iki Europa League şampiyonluğu. Takımın talismanıydı, omzunu düşürerek veya slalom koşusu yaparak maçların gidişatını değiştirebilen bir oyuncuydu. Chelsea taraftarları için, artık kraliyet mavisi yerine kırmızı-beyaz formayı giyse de, o her zaman batı Londra'nın "kahramanı" olarak kalacak.
