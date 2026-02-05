Eden Hazard'dan Cristiano Ronaldo itirafı! 'İstemediğimi söyledim'

Hazard, hem futbol sahasının içinde hem de dışında her zaman kendi melodisine göre dans eden bir oyuncu olmuştur. La Gazzetta dello Sport ile samimi bir röportajda, eski Chelsea tılsımı, fitness ve beslenmeye olan rahat yaklaşımının antrenörleriyle sık sık tartışılan bir nokta olduğunu ortaya koydu. En önemlisi, İngiltere'deki son, üretken sezonunda Hazard'a koçluk yapan Maurizio Sarri, kanat oyuncusunu sık sık Ronaldo'nun kariyerini en üst düzeyde uzatmak için takıntılı alışkanlıklarını yansıtmaya çağırdı.

Sarri'nin eski Manchester United ve Real Madrid yıldızından bir yaprak alma önerisi hakkında sorulduğunda Hazard şunları söyledi: "Evet, ama ona istemediğimi söyledim. Hiçbir zaman çok ileri gitmedim ama her zaman sahanın içinde ve dışında Tehlike olmak istedim. Arkadaşlarım beni yemeğe davet etseydi hayır demezdim ve bir içki isteseydim kendimi inkar etmezdim. Cristiano Cristiano, ben Hazard'ım. Sadece kendim olmak ve futbol oynamak istedim."