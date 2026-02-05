Getty/GOAL
Eden Hazard'dan Cristiano Ronaldo itirafı! 'İstemediğimi söyledim'
Ronaldo itirafı
Hazard, hem futbol sahasının içinde hem de dışında her zaman kendi melodisine göre dans eden bir oyuncu olmuştur. La Gazzetta dello Sport ile samimi bir röportajda, eski Chelsea tılsımı, fitness ve beslenmeye olan rahat yaklaşımının antrenörleriyle sık sık tartışılan bir nokta olduğunu ortaya koydu. En önemlisi, İngiltere'deki son, üretken sezonunda Hazard'a koçluk yapan Maurizio Sarri, kanat oyuncusunu sık sık Ronaldo'nun kariyerini en üst düzeyde uzatmak için takıntılı alışkanlıklarını yansıtmaya çağırdı.
Sarri'nin eski Manchester United ve Real Madrid yıldızından bir yaprak alma önerisi hakkında sorulduğunda Hazard şunları söyledi: "Evet, ama ona istemediğimi söyledim. Hiçbir zaman çok ileri gitmedim ama her zaman sahanın içinde ve dışında Tehlike olmak istedim. Arkadaşlarım beni yemeğe davet etseydi hayır demezdim ve bir içki isteseydim kendimi inkar etmezdim. Cristiano Cristiano, ben Hazard'ım. Sadece kendim olmak ve futbol oynamak istedim."
Hazard'dan Jose Mourinho sözleri
Yaşam tarzını değiştirmeyi reddetmesine rağmen, Hazard spordaki en zorlu taktik zihinlerden bazılarının altında çalıştı. İki kez Premier Lig galibi, İngiltere'deki yıllarını şekillendiren menajerlerle olan ilişkilerini yansıttı.
İlginç bir şekilde, Hazard, Jose Mourinho'yu şimdiye kadar çalıştığı en büyük antrenör olarak seçti ve Portekizli yöneticiyi "olağanüstü bir iletişimci" olarak nitelendirdi. Bu övgü, Mourinho'nun Chelsea'deki ikinci görevi sırasında çiftin iyi belgelenmiş sürtüşmesine rağmen geliyor ve Hazard'ın "Özel Olan'ın" motivasyon taktiklerine duyduğu derin saygıyı kanıtlıyor.
Hazard ayrıca Sarri ve Antonio Conte yönetiminde geçirdiği zaman hakkında esprili bilgiler paylaştı. "Doğru, onlarla çok kazandım. Sarri ve ben özel bir ilişki geliştirmiştik; bence onun futbol vizyonu benimkine çok benziyor," dedi. "Yine de ara sıra ona antrenman seanslarının sıkıcı olduğunu söylerdim. Bu bir eleştiri değil, özellikle de sonuçlar onun ve Conte'nin haklı olduğunu kanıtladığı için. Antonio inanılmazdı; bize sonsuz tekrarlar yaptırdı."
Milanlı olduğunu açıkladı
Birçok Chelsea taraftarını şaşırtabilecek bir vahiyde Hazard, çocukken kalbinin başka bir yere ait olduğunu itiraf etti. Silvio Berlusconi tarafından toplanan ve perde arkasında Adriano Galliani tarafından yönetilen efsanevi ekipten etkilenen AC Milan'ı destekleyerek büyüdüğünü açıkladı. Belçikalı, ikonik yönetmenin Hazard'ın Rossoneri'nin hücum geleneklerine mükemmel bir uyum olacağını öne sürdüğü Galliani ile yaptığı bir konuşmayı bile hatırladı.
İtalya'da oynamaya yakın olup olmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse... hayır. [Eski Inter başkanı Massimo] Moratti bana çok fazla iltifat etti, ancak her zaman Premier Lig'de ve Real Madrid'de oynamayı hayal ettim ve neyse ki bunu başardım. Ve sonra size bir sır vereceğim: çocukken AC Milan'ı destekledim ve birkaç saat önce Galliani ile tanıştım. Beni Berlusconi'nin AC Milan'ı için iyi bir uyum olarak gördüğünü söyledi, ancak onlar da asla öne çıkmadılar."
Şöyle ekledi: "Serie A'yı çok daha fazla izlerdim, [Dries] Mertens ve [Radja] Nainggolan'ın performanslarını kaçırmak istemedim. Şimdi biraz daha az izliyorum ama Kevin'i [de Bruyne] sakatlıktan geri görmeyi merak ediyorum. Conte yönetiminde eğlenebilirler, ancak son beş yılda Inter, İtalya'nın en güçlü takımı olduğunu kanıtladı."
Fabregas hayalinden bahsetti
2023'te emekli olduğundan beri Hazard, futbol sahasını bağla değiştirdi ve yakın zamanda İtalya'da kendi şarap markası "Şampiyonların Şarabı"nı piyasaya sürdü. Bu yeni girişim, her zaman savunduğu yaşam tarzına yaslanmasına izin veriyor. Yine de, eski takım arkadaşlarından tamamen kopmadı. Şu anda İtalya'da Como'nun koçu olarak dalgalar yaratan Cesc Fabregas ile düzenli temas halinde olduğunu açıkladı.
"Dürüst olacağım," dedi. "Yaz boyunca biraz konuştuk. Ona tarihin en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu ve onun da en iyi antrenörlerden biri olmaya mahkum olduğunu söyledim. Chelsea'ye dönme zamanının geldiğini açıkladım ve bu konuda şaka yaptı, ama gerçekten öyle düşünüyorum. Futbolu seviyor, oyunla ilgili her şeyi biliyor. Ben bir Chelsea taraftarıyım ve kulüp için en iyisini istiyorum: bu yüzden Cesc'i yedek kulübesinde, tribünlerde, arkasında, gösterinin tadını çıkarırken görmeyi hayal ediyorum."
