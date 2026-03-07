AFP
Eddie Howe, Newcastle'ın FA Cup maçına parlak bir başlangıç yaptıktan sonra Man City karşısında gücünün tükendiğini itiraf etti
Howe, yenilginin ardından şampiyonları övdü
City, Cumartesi akşamı St James' Park'ta Newcastle United'ı 3-1 mağlup ederek FA Cup çeyrek finallerine yükseldi. Ev sahibi takımın 18. dakikada Harvey Barnes'ın golüyle parlak bir başlangıç yapmasına rağmen, son şampiyonlar soğukkanlılıkla yanıt verdi.
Savinho, devre arasına kısa süre kala City için eşitliği sağladı ve ikinci yarıda üstün bir performansın zeminini hazırladı. Geri dönüşün öncülüğünü Marmoush yaptı. Marmoush, ikinci yarı başladıktan sadece iki dakika sonra konuk takımı öne geçirdi ve 65. dakikada skoru ikiye katlayarak City'nin son sekize kalmasını garantiledi.
Newcastle teknik direktörü Howe, yenilgiyi değerlendirirken, takımının başlangıçtaki yoğunluğunu şampiyon karşısında sürdürmesinin imkansız olduğunu kabul etti. Howe, maç sonrası TNT Sports'a yaptığı açıklamada, "İyi bir başlangıç yaptık, yarım saat boyunca gerçekten iyiydik. Muhtemelen iki şey oldu: Enerji açısından başlangıcımızı sürdüremedik, ama onlar da gerçekten iyi oynadılar. Bunu kabul etmek zorundayız" dedi.
Fiziksel yük ve şehir kalitesi
Magpies, maçın başlarında keskin bir oyun sergiledi, ancak ilk yarı ilerledikçe top hakimiyetindeki fark belirginleşti. Howe, Pep Guardiola'nın yüksek pres uygulayan takımının fiziksel taleplerinin, ikinci yarıya girerken tempoyu tutmakta zorlanan takımına sonunda zarar verdiğini belirtti.
"Özellikle ikinci yarıda, ama aynı zamanda ilk yarının sonlarına doğru da gücümüzün tükendiğini hissettim. Onların çok iyi bir takım olduğunu söylemek gerekir. Baskı kurmak için topa ihtiyacımız vardı ama yeterince topa sahip olamadık" diyen Howe, City'nin %63'lük top hakimiyetini vurguladı. "Taraftarlar bugün muhteşemdi. İlk dakikalardan sonra tezahürat yapacak çok şeyleri yoktu ama bizimle kaldılar ve maçın sonunda bizi alkışladılar. Şampiyonlar Ligi için onlara ihtiyacımız olacak."
Guardiola tarihi performansı övdü
Newcastle olabilecekleri düşünürken, Guardiola takımının performansını övgüyle karşıladı. Manchester'da neredeyse on yılı geride bırakan Katalan teknik adam, bu galibiyetin St James' Park'ta gördüğü en etkileyici galibiyetlerden biri olduğunu ve on sezonda dokuzuncu kez turnuvanın son sekizine kaldıklarını belirtti.
Guardiola, "Leverkusen'de de güçlü bir kadro vardı, ama bugün kazandık, bu yüzden sorun yok. İyi bir karardı ve kaybettiğimde ise kötü bir karardı" dedi. "Bu, benim bu stadyumda geçirdiğim on yıl içinde sergilediğimiz en iyi performans. Bu tutarlılık ve bu yüzden gurur duyuyorum."
Ayrıca, yıldız oyuncularına da özel övgülerde bulundu: "Uzun süredir sakat olduğu için onun adına mutluyum ve en iyi performansını sergilemek için zamana ihtiyacı var. Bugün kaptandı ve bunu hak etti," dedi John Stones hakkında ve ardından Savinho hakkında şunları ekledi: "Ne kanat oyuncusu ama. Bire birde çok tehlikeli."
Trippier, Barcelona'ya bakıyor
Kieran Trippier, ilk yarının ardından momentumdaki değişimle ilgili olarak teknik direktörünün görüşlerini yineledi. Tecrübeli savunma oyuncusu, City ritmini bulduktan sonra ev sahibi takımın bu akımı durdurmak için yapabileceği çok az şey olduğunu, özellikle de Newcastle'ın kadro derinliğini sınırlarına kadar zorlayan zorlu bir iç saha mücadelesinin ardından bunu kabul etti.
"İlk 30 dakikada iyi oynadığımızı düşündüm. City üst düzey bir takım ve bugün bunu kabullenmeliyiz. City golü geri aldı ve sahip oldukları kaliteyle onlara baskı yapmaya çalıştık ama bugün mazeret yok, daha iyi olan takım bizi yendi. Şimdi Salı gününe odaklanmalıyız. Taraftarlar, iyi ve kötü günlerimizde her zaman bizim yanımızda oldular ve Barcelona maçına heyecanla hazırlanacaklar. Bu çok önemli bir maç olacak" diye konuştu Trippier.
