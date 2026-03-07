Eddie Howe, Newcastle'ın FA Cup maçına parlak bir başlangıç yaptıktan sonra Man City karşısında gücünün tükendiğini itiraf etti

Newcastle olabilecekleri düşünürken, Guardiola takımının performansını övgüyle karşıladı. Manchester'da neredeyse on yılı geride bırakan Katalan teknik adam, bu galibiyetin St James' Park'ta gördüğü en etkileyici galibiyetlerden biri olduğunu ve on sezonda dokuzuncu kez turnuvanın son sekizine kaldıklarını belirtti.

Guardiola, "Leverkusen'de de güçlü bir kadro vardı, ama bugün kazandık, bu yüzden sorun yok. İyi bir karardı ve kaybettiğimde ise kötü bir karardı" dedi. "Bu, benim bu stadyumda geçirdiğim on yıl içinde sergilediğimiz en iyi performans. Bu tutarlılık ve bu yüzden gurur duyuyorum."

Ayrıca, yıldız oyuncularına da özel övgülerde bulundu: "Uzun süredir sakat olduğu için onun adına mutluyum ve en iyi performansını sergilemek için zamana ihtiyacı var. Bugün kaptandı ve bunu hak etti," dedi John Stones hakkında ve ardından Savinho hakkında şunları ekledi: "Ne kanat oyuncusu ama. Bire birde çok tehlikeli."