Eberechi Eze, Tottenham'a karşı Kuzey Londra derbisinde gösterdiği kahramanlıkların ardından Arsenal tarih kitaplarında Thierry Henry ve Robin van Persie ile aynı seviyeye ulaştı
Eze'nin derbi parlaklığı
Eze, Emirates'te Arsenal'in yerel rakibine karşı 4-1'lik galibiyette hat-trick yapmasının ardından, Pazar günü zor durumdaki Spurs'a karşı iki gol attı. Opta'ya göre, son iki golüyle Henry ve Van Persie'nin bu ikonik maçtaki gol rekorlarını egale etti. Şu anda, bu maçta yedi golü bulunan Arsenal'in derbi gol kralı Robert Pires ve Emmanuel Adebayor'un ardından ikinci sırada yer alıyor.
Soğuktan geri döndüm
Eze bu sezon sadece 14 maçta ilk 11'de yer aldı ve 23 Kasım'dan bu yana Arsenal formasıyla 90 dakika oynamamıştı. Premier Lig zirvesinde 5 puanlık üstünlüğünü geri kazanan Mikel Arteta'nın takımında yeniden sahneye çıkmaktan doğal olarak çok mutluydu.
Maçtan sonra Sky Sports'a konuşan oyun kurucu, "Her zaman hazır olmak, boşluk bulmak ve bu fırsatları yakalamak için çok çalışıyorum. Buraya gelmek çok zor ve bugün işe yaradı. İyi bir performans sergiledik. Bugün yapmamız gerekeni yaptık, bu da en önemli şeydi" dedi.
Hafta ortasında Wolves ile oynadıkları hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından tepki göstermenin önemi sorulduğunda, "Evet, elbette bu en önemli şey. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Maçları domine etmek ve kazanmak için oynamalıyız ve bunu yapacak oyuncularımız var. Bizim için önemli bir galibiyet ve devam ediyoruz."
İki gol atan Viktor Gyokeres hakkında ise şunları ekledi: "Vik tüm maç boyunca bunu umuyordu. Takıma ne kadar yardımcı olduğunu görebilirsiniz. Sadece golleriyle değil, gösterdiği çabayla da bana ve benim gibi oyunculara iyi pozisyonlar yaratıyor ve bu çok yardımcı oluyor. Bugün iki gol attı ve bunu kesinlikle hak etti."
Spurs'un düşme bölgesine doğru kayışı
Spurs 16. sırada yer alıyor ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Kuzey Londra kulübü, 18. sıradaki West Ham United'ın sadece dört puan önünde ve 27 maçın sadece yedisini kazanabildi.
BBC'ye göre Arsenal, Aralık 1978'deki 5-0'lık galibiyetten bu yana ligde Tottenham'a karşı en büyük deplasman galibiyetini kaydetti. Bu, 1934-35 sezonundan sonra Gunners'ın Spurs ile ligde oynadığı iki maçı da üç veya daha fazla gol farkla kazandığı ikinci sezon oldu.
Defans oyuncusu Micky van de Ven, "Arsenal daha iyi takımdı. 1-1'deyken hala oyundaydık ama ikinci yarıda hemen gol attılar ve sonra işler gerçekten zorlaştı.
"Presi biraz daha iyi yapabilirdik. Yüksek pres yaptık ama Arsenal bundan kurtuldu. Üzerinde çalışmamız gereken bir konu. Bugün daha iyi takım onlardı.
"Adam adama pres yaparsanız risk alırsınız ve bir oyuncu geç kalırsa açık kalırsınız, ama yüksekte topu kazanırsanız, bizim için çok fazla seçenek vardır. Ama tersine, onlar çıktığında, bu büyük bir risk."
Gunners'a karşı ilk maçını yöneten geçici teknik direktör Igor Tudor hakkında Van der Ven şunları ekledi: "Bütün hafta bizimle birlikteydi. Her gün bunun üzerinde çalıştık. Bu onun ilk haftası ve bize her şekilde yardım etmek istiyor. Fulham maçına hazırlanmak için bütün hafta vaktimiz var. Maçları kazanmamız gerekiyor. Adım adım. Şimdi Fulham ile oynayacağız."
Sırada ne var?
Arsenal, önümüzdeki Pazar günü bir başka Londra derbisinde Chelsea ile karşılaşacak, Spurs ise kendi başkentinde Fulham ile karşılaşacak.
