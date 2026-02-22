Eze bu sezon sadece 14 maçta ilk 11'de yer aldı ve 23 Kasım'dan bu yana Arsenal formasıyla 90 dakika oynamamıştı. Premier Lig zirvesinde 5 puanlık üstünlüğünü geri kazanan Mikel Arteta'nın takımında yeniden sahneye çıkmaktan doğal olarak çok mutluydu.

Maçtan sonra Sky Sports'a konuşan oyun kurucu, "Her zaman hazır olmak, boşluk bulmak ve bu fırsatları yakalamak için çok çalışıyorum. Buraya gelmek çok zor ve bugün işe yaradı. İyi bir performans sergiledik. Bugün yapmamız gerekeni yaptık, bu da en önemli şeydi" dedi.

Hafta ortasında Wolves ile oynadıkları hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından tepki göstermenin önemi sorulduğunda, "Evet, elbette bu en önemli şey. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Maçları domine etmek ve kazanmak için oynamalıyız ve bunu yapacak oyuncularımız var. Bizim için önemli bir galibiyet ve devam ediyoruz."

İki gol atan Viktor Gyokeres hakkında ise şunları ekledi: "Vik tüm maç boyunca bunu umuyordu. Takıma ne kadar yardımcı olduğunu görebilirsiniz. Sadece golleriyle değil, gösterdiği çabayla da bana ve benim gibi oyunculara iyi pozisyonlar yaratıyor ve bu çok yardımcı oluyor. Bugün iki gol attı ve bunu kesinlikle hak etti."