Alexia Putellas Aitana BonmatiGetty
Gill Clark

Çeviri:

EA Sports FC 26 kadın oyuncu derecelendirmeleri: Barcelona ikilisi Alexia Putellas ve Aitana Bonmati başı başa giderken, Lionesses yıldızı Alessia Russo zirveyi kıl payı kaçırdı

Barcelona'nın yıldızları Aitana Bonmati ve Alexis Putella, EA Sports FC 26 kadın oyuncu sıralamasında Lionesses'in yıldızı Alessia Russo'nun önünde ilk sırayı paylaşıyor.

  • EA Sports FC 26 en yüksek puanlar açıklandı
  • Barcelona yıldızları hakimiyet kurdu
  • Russo zirveyi kıl payı kaçırdı
  • EA Sports FC 26 Top womenEA Sports

    AITANA VE ALEXIA LİDER KONUMDA

    Barcelona'nın iki süperstarı, EA Sports FC 26'da ilk kez kadınlar kategorisinde 91 puanla zirveyi paylaşarak tarih yazdı. İkili, devam eden muhteşem performanslarıyla bir başka Barcelona yıldızı Caroline Graham Hansen'ı geride bırakırken, Russo, Arsenal ve Lionesses için inanılmaz bir sezon geçirmesine rağmen 89 puanla dördüncü sırada kalmak zorunda kaldı.

    • Reklam

  • EA SPORTS FC 26 EN İYİ KADIN OYUNCULAR

    SıraOyuncuPozisyon Puan
    1Alexia Putellas CM91
    2Aitana BonmatiCM91
    3Caroline Graham HansenRW90
    4Alessia RussoST89
    5Mariona CaldenteyCM89
    6Patri GuijarroCDM89
    7Khadija ShawST89
    8Mapi LeonCB89
    9Marie-Antoinette KatotoST89
    10Kadidiatou DianiRW88
  • BARSELONA İLK 10'U DOMİNE EDİYOR

    Barselona'nın inanılmaz kadın takımı, şaşırtıcı olmayan bir şekilde ilk 10'u domine ederken, en büyük sıçramayı Manchester City'den Khadija Shaw yaptı. Jamaika kaptanı, bu sürümde önemli bir güncelleme (+3) aldı ve böylece en son sürümde kadın oyuncular arasında yedinci sırada yer aldı.

  • EA Sports FC 26 WomenEA Sports

