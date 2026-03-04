Goal.com
EA Sports FC 26 men's ratingsEA Sports/GOAL composite
Ryan Kelly

Çeviri:

EA Sports FC 26'da en iyi 50 erkek oyuncu - listesi

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah reyting listesinde yükseldi, ancak Lionel Messi oyundaki en iyi yıldızlar arasında yer almıyor.

EA Sports FC 26, 26 Eylül 2025'te dünya çapında piyasaya sürüldükten sonra artık dünyanın dört bir yanındaki ekranlarda.

Oyunun en ilgi çekici ve sıklıkla tartışma konusu olan unsurlarından biri, oyuncu derecelendirme sistemidir. Oyuncular ve hatta oyuncuların kendileri, bu rakamların gerçek hayattaki performansları gerçekten yansıtıp yansıtmadığını tartışmaktadır.

GOAL, EA Sports FC 26'da en yüksek puana sahip oyuncuları inceliyor.

  • Liverpool v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mohamed Salah | OVR: 91 | POZ: RM | Liverpool

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty Images

    Kylian Mbappe | Genel Puan: 91 | Pozisyon: Forvet | Real Madrid

  • dembeleGetty Images

    Ousmane Dembele | OVR: 90 | POS: ST | PSG

  • Rodri Manchester City 2025 FIFA Club World CupGetty

    Rodri | OVR: 90 | POS: CDM | Manchester City

  • Liverpool v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Virgil van Dijk | OVR: 90 | POS: CB | Liverpool

  • Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Jude Bellingham | OVR: 90 | POS: CAM | Real Madrid

  • Erling Haaland of Manchester City celebrates scoring his team's third goal Getty Images

    Erling Haaland | OVR: 90 | POZ: ST | Manchester City

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Raphinha | OVR: 89 | POS: LM | Barcelona

  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty Images

    Lamine Yamal | OVR: 89 | POS: RM | Barcelona

  • Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Achraf Hakimi | OVR: 89 | Pozisyon: Sağ bek | PSG

  • Vitinha PSG 2025Getty Images

    Vitinha | OVR: 89 | POS: CM | PSG

  • Italy v Moldova - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Gianluigi Donnarumma | OVR: 89 | POZ: GK | Manchester City

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-TUR-ESPAFP

    Pedri | OVR: 89 | POS: CM | Barcelona

  • Joshua Kimmich FC Bayern 2025Getty

    Joshua Kimmich | OVR: 89 | POS: CDM | Bayern Münih

  • Liverpool v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alisson | OVR: 89 | POS: GK | Liverpool

  • Harry Kane Bayern 2025Getty Images

    Harry Kane | OVR: 89 | POS: ST | Bayern Münih

  • Federico Valverde Real Madrid 2025Getty

    Federico Valverde | OVR: 89 | POS: CM | Real Madrid

  • Vinicius JuniorGetty

    Vinicius Jr | OVR: 89 | POS: LW | Real Madrid

  • Liverpool v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Florian Wirtz | OVR: 89 | POS: CAM | Liverpool

  • Real Oviedo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Thibaut Courtois | OVR: 89 | POS: GK | Real Madrid

  • Vissel Kobe v FC Barcelona - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    Robert Lewandowski | OVR: 88 | POS: ST | Barcelona

  • Lautaro Inter MonzaGetty Images

    Lautaro Martinez | OVR: 88 | POS: ST | Lombardia FC

  • Slovenia v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Alexander Isak | Genel Puan: 88 | Pozisyon: Forvet | Liverpool

  • Jamal MusialaGetty Images

    Jamal Musiala | OVR: 88 | POS: CAM | Bayern Münih

  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gabriel | OVR: 88 | POS: CB | Arsenal

  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bukayo Saka | OVR: 88 | POS: RW | Arsenal

  • Atletico de Madrid v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Jan Oblak | OVR: 88 | POS: GK | Atlético Madrid

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-CRYSTAL PALACEAFP

    Cole Palmer | OVR: 87 | POS: CAM | Chelsea

  • Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Khvicha Kvaratskhelia | OVR: 87 | POS: LW | PSG

  • Alessandro Bastoni InterGetty Images

    Alessandro Bastoni | OVR: 87 | POS: CB | Inter Milan

  • Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    Serhou Guirassy | OVR: 87 | POS: ST | Dortmund

  • SSC Napoli v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Kevin De Bruyne | OVR: 87 | POS: CM | Napoli

  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Frenkie de Jong | OVR: 87 | POS: CM | Barcelona

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Moises Caicedo | OVR: 87 | POS: CDM | Chelsea

  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Declan Rice | OVR: 87 | POS: CDM | Arsenal

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Marquinhos | OVR: 87 | POS: CB | PSG

  • FBL-EURO-2024-MATCH48-ENG-SUIAFP

    Yann Sommer | OVR: 87 | POS: GK | Inter Milan

  • TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Jules Kounde | OVR: 87 | POS: RB | Barcelona

  • Manchester United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bruno Fernandes | OVR: 87 | POS: CAM | Manchester United

  • Arsenal v Villarreal - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    William Saliba | OVR: 87 | Pozisyon: CB | Arsenal

  • Julian Alvarez Atletico MadridGetty Images

    Julian Alvarez | OVR: 87 | POS: ST | Atlético Madrid

  • FC Augsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Jonathan Tah | OVR: 87 | Pozisyon: CB | Bayern

  • Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Alexis Mac Allister | Genel Puan: 87 | Pozisyon: Orta Saha Oyuncusu | Liverpool

  • Mike Maignan MilanGetty Images

    Mike Maignan | OVR: 87 | POS: GK | AC Milan

  • Martin Odegaard Arsenal Liverpool 2025-26Getty

    Martin Odegaard | OVR: 87 | POS: CM | Arsenal

  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    David Raya | OVR: 87 | POS: GK | Arsenal

  • viktor-gyokeres(C)Getty Images

    Viktor Gyokeres | OVR: 87 | POS: ST | Arsenal

  • Barella Inter prima magliaGetty Images

    Nicolo Barella | OVR: 87 | POS: CM | Inter Milan

  • Victor Osimhen Galatasaray 2025Getty Images

    Victor Osimhen | OVR: 87 | POS: ST | Galatasaray

  • Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Super Cup 2025Getty Images Sport

    Nuno Mendes | OVR: 86 | POS: LB | PSG

