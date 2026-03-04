EA Sports FC 26'da en iyi 50 erkek oyuncu - listesi

EA Sports FC 26, 26 Eylül 2025'te dünya çapında piyasaya sürüldükten sonra artık dünyanın dört bir yanındaki ekranlarda.

Oyunun en ilgi çekici ve sıklıkla tartışma konusu olan unsurlarından biri, oyuncu derecelendirme sistemidir. Oyuncular ve hatta oyuncuların kendileri, bu rakamların gerçek hayattaki performansları gerçekten yansıtıp yansıtmadığını tartışmaktadır.

GOAL, EA Sports FC 26'da en yüksek puana sahip oyuncuları inceliyor.

