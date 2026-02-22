Dele, Como'dan ayrıldığından beri kalıcı bir yuva bulmakta zorlanıyor. Como'da bir kez forma giymiş ve kırmızı kart görmüştü. 2023 yılında Gary Neville'e çocukken istismara uğradığını cesurca itiraf etti.

"Dürüst olmak gerekirse, bu konu hakkında pek konuşmadım. Yani, size kısaca bir fikir verebilecek birkaç olay olduğunu düşünüyorum," dedi Neville'e Youtube kanalı The Overlap'ta.

"Altı yaşındayken, annemin sık sık evimize gelen bir arkadaşı tarafından taciz edildim. Annem alkolikti ve bu olay altı yaşındayken oldu. Disiplin öğrenmem için Afrika'ya gönderildim, sonra geri getirildim."

Dele, kariyeri boyunca çocukluğunun travmasıyla başa çıkmaya çalıştığını açıkladı. Sekiz yaşında uyuşturucu satmaya başladığını ve polislerin bir çocuğu asla şüphelenip aramayacağı için çeteler tarafından sömürüldüğünü söyledi.

"Yedi yaşında sigara içmeye başladım, sekiz yaşında uyuşturucu satmaya başladım" dedi. "Yaşlı birisi bana bisikletli bir çocuğu durdurmayacaklarını söyledi, ben de futbol topumla bisiklet sürmeye başladım ve altında uyuşturucuyu sakladım, o zaman sekiz yaşındaydım. On bir yaşında, komşu siteden bir adam tarafından köprüden asıldım."

"Harika bir aile tarafından evlat edinildim, benim için yaptıklarını yapacak daha iyi insanlar olamazdı. Tanrı insanları yarattıysa, onlar da onlardı" dedi.

"Harikaydılar ve bana çok yardımcı oldular. Bir başka şey de, onlarla yaşamaya başladığımda, onlara gerçekten açılmak benim için zordu, çünkü içimde, benden tekrar kurtulmanın kolay olacağını hissediyordum.

"Onlar için elimden gelen en iyi çocuk olmaya çalıştım. 12 yaşından itibaren onlarla kaldım ve 16 yaşında profesyonel olarak birinci takımda oynamaya başladım. Her şey o andan itibaren başladı."