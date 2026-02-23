Düşmek için çok mu iyi? Tottenham, Championship'e düşmekten kaçınmaya çalışırken, Premier League'in en şok edici yedi düşüşü

Sezonun hala dörtte birinden fazlası geride kaldı, yani Spurs'un bu zor durumdan kurtulmak için zamanı var ve bir dizi sakat ve cezalı yıldızın geri dönüşü de bir aşamada onlara ivme kazandıracaktır. Ancak onlar 2026'nın ilk lig galibiyetini ararken, Tottenham'ın çevresindeki takımlar puan topluyor ve kendilerini sezonun sonlarına doğru tehlikeden uzaklaşacaklarını umdukları bir konuma getiriyorlar.

Tudor'un elindeki yeteneklere bakılmaksızın, bu tür bir seri şu anda Spurs için çok uzak görünüyor. Geçen sezonu 17. sırada bitirmelerine rağmen, yeni sezona girerken çok az kişi Spurs'un alt üçlüden uzaklaşmak için yeterli güce sahip olmayacağını düşünüyordu ve çoğu, Avrupa kupalarına katılmak için tekrar mücadele edeceklerini tahmin ediyordu. Çoğu açıdan, "düşmek için çok iyi"ydılar.

Ancak bu, performansları belirli bir seviyenin altına düşen hiçbir takım için geçerli değildir ve Spurs çok uzun zaman önce bu seviyenin altına düştü ve henüz toparlanamadı. Tudor yeni takımının kurtuluş planını yaparken, işte Premier League'in geçmiş sezonlarından, gerçekleşmeden önce çok az kişinin öngördüğü yedi uyarıcı hikaye...