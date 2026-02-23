Goal.com
EPL shock relegations GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Düşmek için çok mu iyi? Tottenham, Championship'e düşmekten kaçınmaya çalışırken, Premier League'in en şok edici yedi düşüşü

Eğer önceden bilmiyorlarsa, Pazar günü Kuzey Londra derbisinde Tottenham'ın Arsenal'e yenilmesiyle izleyenler için bir şey kesinleşti: Spurs küme düşme mücadelesi veriyor. Igor Tudor, Thomas Frank'ın yerine geçtikten sonra yeni teknik direktörün getireceği canlılığı takıma yansıtması bekleniyordu, ancak takımı kalite açısından ciddi eksiklikler gösterdi ve belki de daha da önemlisi, Arsenal'e 4-1 yenilerek 11 maç kala küme düşme hattının sadece 4 puan üzerinde kaldı.

Sezonun hala dörtte birinden fazlası geride kaldı, yani Spurs'un bu zor durumdan kurtulmak için zamanı var ve bir dizi sakat ve cezalı yıldızın geri dönüşü de bir aşamada onlara ivme kazandıracaktır. Ancak onlar 2026'nın ilk lig galibiyetini ararken, Tottenham'ın çevresindeki takımlar puan topluyor ve kendilerini sezonun sonlarına doğru tehlikeden uzaklaşacaklarını umdukları bir konuma getiriyorlar.

Tudor'un elindeki yeteneklere bakılmaksızın, bu tür bir seri şu anda Spurs için çok uzak görünüyor. Geçen sezonu 17. sırada bitirmelerine rağmen, yeni sezona girerken çok az kişi Spurs'un alt üçlüden uzaklaşmak için yeterli güce sahip olmayacağını düşünüyordu ve çoğu, Avrupa kupalarına katılmak için tekrar mücadele edeceklerini tahmin ediyordu. Çoğu açıdan, "düşmek için çok iyi"ydılar.

Ancak bu, performansları belirli bir seviyenin altına düşen hiçbir takım için geçerli değildir ve Spurs çok uzun zaman önce bu seviyenin altına düştü ve henüz toparlanamadı. Tudor yeni takımının kurtuluş planını yaparken, işte Premier League'in geçmiş sezonlarından, gerçekleşmeden önce çok az kişinin öngördüğü yedi uyarıcı hikaye...

  • WEST HAM V NORWICHGetty Images Sport

    Norwich City (1994-95)

    Yüzyılın başından sonra Premier Lig'i takip etmeye başlayanlar için inanması zor olabilir, ancak Norwich City, 1986'da yükselerek birinci ligde yerini sağlamlaştırdı ve ligin ilk sezonunda üçüncü oldu. Ancak, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandığı bu unutulmaz sezonun sadece iki yıl sonra, Canaries ikinci lige geri dönmek üzereydi.

    1994 yılı 1995'e girerken, John Deehan'ın takımı Yeni Yıl'da yedinci sırada yer aldığı için Norwich'in küme düşeceği düşüncesi çok uzak görünüyordu. Ancak, sezonun ikinci yarısında yaşanan çöküş, Deehan'ın Nisan ayında istifasına yol açtı ve takım sıralamada hızla düşerek 22 takım arasında 20. sırada yer aldı. Önemli forvetler Chris Sutton ve Mark Robins'in satışı ve ilham verici kaleci Bryan Gunn'ın sakatlığı suçlandı ve Norwich küme düşerken taraftarlar kulüp sahibi Robert Chase'e karşı protesto gösterileri düzenledi.

  • Craig HignettGetty Images Sport

    Middlesbrough (1996-97)

    1996-97 sezonu Middlesbrough için büyük inişler ve çıkışlarla geçen bir sezondu. FA Cup ve League Cup'ta finale yükseldiler (ancak Wembley'deki iki final maçını da kaybettiler), ancak Brezilyalı orta saha ikilisi Juninho ve Emerson ile ölümcül İtalyan forvet Fabrizio Ravanelli'nin varlığına rağmen Premier League'de unutulması gereken bir sezon geçirdiler.

    Boro'ya haksızlık etmemek gerekirse, ligdeki performansları hayal kırıklığı yaratsa da, aslında 14. sırada yer alacak kadar yeterli puanı topladılar. Ancak, Aralık ayında Blackburn Rovers ile oynayacakları maçı, birçok oyuncunun sakatlık ve hastalık nedeniyle oynayamaması nedeniyle iptal etmeleri nedeniyle aldıkları 3 puanlık ceza, onlara çok pahalıya mal oldu ve sezonun son gününde 5 sıra gerileyerek küme düşmelerine neden oldu.

  • PlayersGetty Images Sport

    Blackburn Rovers (1998-99)

    1998-99 sezonuna girerken, Blackburn Rovers önceki altı sezonun beşinde Premier League'de ilk yedi içinde yer almıştı, buna 1995'te sürpriz bir şekilde şampiyonluğu kazandıkları sezon da dahildi. Ancak, bazı uzmanların bir kez daha zirvede bitireceği tahmininde bulunduğu takım, Premier League'i kazanan ve ardından küme düşen ilk takım oldu.

    Rovers, sezonun ilk 15 lig maçından sadece ikisini kazanabildi, bu da Roy Hodgson'ın teknik direktörlük görevinden alınmasına ve yerine Brian Kidd'in atanmasına yol açtı. Eski Manchester United teknik direktörü, görevde olduğu sonraki 23 maçtan sadece yedisini kaybetti, ancak çok fazla beraberlik Blackburn'un alt sıralardan kurtulmasını engelledi ve sonunda sezonun son haftasında küme düşmesi kesinleşti.

  • Paulo Di Canio of West Ham United receives a pat on the back from West Ham United caretaker manager Trevor BrookingGetty Images Sport

    West Ham (2002–03)

    West Ham, 2002-03 sezonuna girerken önceki beş sezonun dördünde Premier League'in üst yarısında yer almıştı ve David James, Jermain Defoe, Joe Cole, Michael Carrick ve Paolo Di Canio gibi isimlerin yer aldığı kadronun Glenn Roeder yönetiminde Avrupa kupalarına katılma şansının yüksek olduğu düşünülüyordu. Ancak Irons, sezonun ilk 24 maçında sadece üç galibiyet alabilince beklentiler kısa sürede düşürülmek zorunda kaldı.

    Sir Trevor Brooking, Nisan ayında Roeder'in hastalanmasının ardından kulübün efsanesi olarak göreve gelerek Hammers'a hayatta kalma umudu verdi, ancak sezonun son gününde Birmingham City'de ihtiyaç duydukları sonucu alamadılar ve St. Andrew's'ta duygusal sahneler eşliğinde 10 yıllık üst lig macerası sona erdi.

  • Bolton Wanderers v Leeds UnitedGetty Images Sport

    Leeds United (2003-04)

    Leeds United, 2001 yılında Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi, ancak başkan Peter Ridsdale'in büyük harcamalarının kulübü mali zorluklara soktuğu ve bu nedenle ligde geriye düşüşün kaçınılmaz olduğu kısa sürede anlaşıldı. Ancak Leeds'in, elinde tutmayı başardığı oyuncular göz önüne alındığında, bu kadar hızlı düşüşü yine de büyük bir şok oldu.

    Forvetler Mark Viduka ve Alan Smith, üç yıl önce Leeds'i Avrupa'nın zirvesine taşıyan hücum gücüydü, gelecekteki İngiltere'nin 1 numaralı kalecisi Paul Robinson kalede önemli bir rol oynuyordu ve genç James Milner dikkatleri üzerine çekiyordu, ancak ne Peter Reid ne de kulübün efsanesi Eddie Gray, Elland Road ekibini tehlikeden uzak tutacak tutarlı bir performans sergileyemedi ve 1992 İngiltere şampiyonu, iki maç kala ikinci lige düştü.

  • FBL-ENG-PR-ASTON-VILLA-NEWCASTLEAFP

    Newcastle United (2008-09)

    2000'li yılların başında Newcastle'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı günler, 2008-09 sezonu geldiğinde Magpies'in arka aynasında kalmıştı, ancak Michael Owen, Damien Duff, Shay Given, Nicky Butt ve Mark Viduka'nın yer aldığı kadro, sezon başladığında hala rekabetçi olarak görülüyordu. Ancak, taraftarların sevdiği teknik direktör Kevin Keegan'ın transferler konusunda Newcastle yönetimi ile anlaşmazlığa düşmesi ve Eylül 2008'de istifa etmesi ile işler kısa sürede kötüye gitmeye başladı.

    Geçici teknik direktör Chris Hughton, Joe Kinnear'ın dört buçuk ay görevde kaldıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle istifa etmek zorunda kalmasına kadar iki felaketle sonuçlanan bir dönem yaşadı. Newcastle'ın ikonik ismi Alan Shearer, sezonun bitmesine sekiz maç kala teknik direktörlük görevini devraldı, ancak koçluk tecrübesi eksikliği, Tyneside ekibinin küme düşmesine yol açan sadece bir galibiyetle korkunç bir şekilde ortaya çıktı.

  • Leicester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Leicester City (2022-23)

    Leicester City, 2016 yılında Premier League'i kazandı. Beş yıl sonra, Brendan Rodgers yönetiminde ikinci kez üst üste ligde beşinci sırada yer alırken, tarihlerinde ilk kez FA Cup'ı kazandılar. Foxes taraftarları, King Power Stadyumu'nda Avrupa gecelerine alışmaya başlamışlardı ve Claudio Ranieri yönetimindeki masalsı zaferi tekrarlamak için sadece hayal kurarken, Leicester İngiliz futbolunda bir güç olarak kendini kanıtlıyordu.

    Ve sonra, 2023'te, neredeyse birdenbire, küme düştüler. Sezon öncesinde transfer faaliyetlerinin olmaması, kulislerde her şeyin yolunda olmadığını gösteriyordu ve Rodgers, Nisan ayında kovulmadan çok önce hem umudunu hem de ilgisini kaybetmiş görünüyordu. Yine de, Youri Tielemans, Jamie Vardy, Harvey Barnes ve James Maddison gibi oyuncuların bulunduğu bir kadro - Maddison, sezonun bitmesine iki ay kala Leicester'ın küme düşebileceğini öne süren bir gazeteciyi unutulmaz bir şekilde azarlamıştı - küme düşmeyi önlemek için yeterli olmalıydı. Ama olmadı.

