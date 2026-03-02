Getty Images
Çeviri:
Dusan Vlahovic, Premier League'in forvet oyuncusuna olan ilgisine rağmen, ilk görüşmelerin gerçekleşmesi üzerine Juventus'ta kalmaya açık olduğunu belirtti
Önemli zirve Torino'da gerçekleşiyor
Son haberlere göre, uzun zamandır beklenen toplantı nihayet Torino'da gerçekleşti ve bu toplantı, Juventus'un gelecekteki transfer stratejisinde dramatik bir değişimin katalizörü olabilir. Bianconeri şu anda yoğun bir iç müzakere sürecinden geçiyor ve kadrodaki birkaç önemli ismin geleceğini güvence altına almak için yorulmadan çalışıyor. Kenan Yıldız ve Weston McKennie'nin geleceğini kulübe adadığı için, dikkatler artık takımın sembolü olan 9 numaraya çevrildi.
26 yaşındaki Sırp milli oyuncu, özellikle mevcut sözleşmesinin Haziran 2026'da sona ermesine yaklaşmasıyla birlikte aylardır spekülasyonların odağında yer alıyordu. Kulüp yönetimi ile forvetin temsilcileri arasında yapılan ilk zirve, birkaç hafta önce çok az kişinin beklediği olumlu sonuçlar verdi ve tarafların ortak bir noktada buluşma isteğini ortaya koydu.
- Getty Images
Sakatlıktan dönüş ve Chiellini desteği
Bu görüşmelerin zamanlaması çok önemli. Vlahovic, sakatlığı nedeniyle üç aydır sahalardan uzak kalmıştı, ancak önümüzdeki hafta tam takım antrenmanlarına dönmesi, kulübün sözleşmesi konusunda yeni bir açıklık göstermesiyle aynı zamana denk geliyor. Juventus'un futbol stratejisi direktörü Giorgio Chiellini, bu değişimde önemli bir rol oynadı, arabulucu olarak hareket etti ve takımın Galatasaray ile oynadığı zorlu maçın ardından forveti kamuoyu önünde destekledi.
Chiellini, medyaya yaptığı açıklamada, eski Fiorentina oyuncusunun kalmasını ümit eden taraftarlara önemli bir umut ışığı verdi. Chiellini, "Ona büyük saygı duyuyoruz, Juve'ye olan sevgisi ortada" dedi. "Dusan, son düzlükte bize değer katacak. Birlikte geleceğin nasıl olabileceğini anlamak için zaman ve yol bulacağız."
Vlahovic kalmaya açık olduğunu işaret etti
Juventus taraftarları için belki de en umut verici haber, Vlahovic'in sözleşme uzatmasına son derece açık tutumu. AC Milan, Barcelona ve birkaç Premier League takımıyla sürekli bağlantıları olmasına rağmen, forvet oyuncusu önceliğinin hala Juventus olduğunu açıkça belirtti. Profesyonelliği, onu teknik direktör Luciano Spalletti'nin planlarında sağlam bir şekilde tuttu.
Sky Sport'a göre, Sırp forvet son toplantıda diğer kulüplerle henüz herhangi bir anlaşma yapmadığını yineledi. Ayrıca, dış kulüplerle görüşmeden önce, Torino'da kalmaya gerçekten açık bir şekilde Juventus'un teklifini dinleyeceğini belirtti ve bu da kulübün uzun vadeli projesine büyük bir destek sağladı.
- Getty Images
Finansal engelleri aşmak
Ancak, ilk görüşmelerden yayılan olumlu havaya rağmen, önemli bir ekonomik uçurum varlığını sürdürüyor. Bu yenilenen ortaklığın başarıyla resmileştirilmesi için hem kulüp hem de oyuncunun taviz vermesi gerekecek. Juventus, yeni ve sürdürülebilir bir finansal modele sıkı sıkıya bağlı kalıyor ve en yüksek gelirli oyuncuların maaşlarını 7 milyon euro civarında tutmak istiyor. Yıldız, son zamanlarda bu eşiğe yaklaşmış durumda.
Masada diğer tarafta ise Vlahovic'in kulübe yarı yolda gelmesi gerekecek. Haberlere göre Sırp oyuncu, kulübün mevcut ekonomik kısıtlamalarına uymak için taleplerini şimdiye kadar istediği 10 milyon avronun çok altına indirmeli. Bu milyonlarca avroluk farkı kapatmak hassas bir denge işi olsa da, birlikte devam etme konusundaki karşılıklı istek, nihayetinde Spalletti'nin kadrosunun çekirdeğini güvence altına alabilir.
Reklam