Dusan Vlahovic, Premier League'in forvet oyuncusuna olan ilgisine rağmen, ilk görüşmelerin gerçekleşmesi üzerine Juventus'ta kalmaya açık olduğunu belirtti

Son haberlere göre, uzun zamandır beklenen toplantı nihayet Torino'da gerçekleşti ve bu toplantı, Juventus'un gelecekteki transfer stratejisinde dramatik bir değişimin katalizörü olabilir. Bianconeri şu anda yoğun bir iç müzakere sürecinden geçiyor ve kadrodaki birkaç önemli ismin geleceğini güvence altına almak için yorulmadan çalışıyor. Kenan Yıldız ve Weston McKennie'nin geleceğini kulübe adadığı için, dikkatler artık takımın sembolü olan 9 numaraya çevrildi.

26 yaşındaki Sırp milli oyuncu, özellikle mevcut sözleşmesinin Haziran 2026'da sona ermesine yaklaşmasıyla birlikte aylardır spekülasyonların odağında yer alıyordu. Kulüp yönetimi ile forvetin temsilcileri arasında yapılan ilk zirve, birkaç hafta önce çok az kişinin beklediği olumlu sonuçlar verdi ve tarafların ortak bir noktada buluşma isteğini ortaya koydu.