Dusan Vlahovic kalacak mı? Juventus başkanı Giorgio Chiellini, uzun süren anlaşmazlığa rağmen forvet için yeni sözleşme teklifinde bulunulacağını ima etti

120 dakikalık zorlu bir mücadelenin ardından basına konuşan Chiellini, teknik direktörün pozisyonuyla ilgili tüm söylentileri hızla yalanladıktan sonra takımın sözleşme durumlarına değindi. Kulübün mevcut liderliğini korumayı ve bağlılık gösterenleri ödüllendirmeyi amaçladığını açıkça belirtti.

Corriere dello Sport'un haberine göre Chiellini, "Büyüme sürecindeyiz ve bu maçtan daha güçlü çıktık" dedi. "Spalletti ile sadece bir buçuk maçta hata yaptık: Como ve İstanbul'daki ikinci yarı. Onun geleceği hiçbir zaman sorgulanmadı, o bizim önceliğimizdir, ancak sözleşme yenilemelerini değerlendiriyorduk ve şimdi birkaç hafta boş vaktimiz olacak, bu sayede oturup gelecek planlarımızı paylaşmak ve resmiyet kazandırmak için daha fazla zamanımız olacak."

Konuşma kaçınılmaz olarak önümüzdeki hafta tam takım antrenmanlarına dönmesi beklenen Vlahovic'e geldi. Chiellini'nin sözleri, eski Fiorentina oyuncusunun kulüpte kalmasını ümit eden taraftarlara önemli bir "umut ışığı" verdi. Bu kamuoyu desteği, hikayede bir değişiklik olduğunu gösteriyor ve önceki ücret anlaşmazlığının yeni müzakerelerle nihayet çözülebileceğini düşündürüyor.

Juventus başkanı, "Ona büyük saygı duyuyoruz, Juve'ye olan sevgisi ortada" diye ekledi. "Dusan, son düzlükte ek bir değer katacak, birlikte geleceğin nasıl olabileceğini anlamak için zaman ve yol bulacağız."