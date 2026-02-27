(C)Getty Images
Dusan Vlahovic kalacak mı? Juventus başkanı Giorgio Chiellini, uzun süren anlaşmazlığa rağmen forvet için yeni sözleşme teklifinde bulunulacağını ima etti
Vlahovic için kapı sonuna kadar açık.
En acil sorunlardan biri, uzun süredir devam eden sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle geleceği aylardır belirsizliğini koruyan Vlahovic'in durumu. Sırp milli oyuncu, sakatlığı nedeniyle üç aydır sahalardan uzak kalmıştı, ancak takıma dönüşü, kulübün sözleşmesi konusunda yeni bir açıklıkla aynı zamana denk geldi. Juventus'un futbol stratejisi direktörü Giorgio Chiellini, takımın Galatasaray ile oynadığı son maçın ardından kameraların karşısına geçerek konuyu netleştirdi. Maç sonrası konuşmasında, efsanevi eski savunma oyuncusu mevcut projeye olan güvenini dile getirdi ve özellikle forvet oyuncusunun durumuna değindi. Kulüp yönetiminin verdiği mesaj, şartlar her iki taraf için de uygun olduğu takdirde, Vlahovic'in Torino'da kalması için kapının sonuna kadar açık olduğunu gösteriyor.
Chiellini, Spalletti'nin önceliğini ve Vlahovic'e olan hayranlığını doğruladı
120 dakikalık zorlu bir mücadelenin ardından basına konuşan Chiellini, teknik direktörün pozisyonuyla ilgili tüm söylentileri hızla yalanladıktan sonra takımın sözleşme durumlarına değindi. Kulübün mevcut liderliğini korumayı ve bağlılık gösterenleri ödüllendirmeyi amaçladığını açıkça belirtti.
Corriere dello Sport'un haberine göre Chiellini, "Büyüme sürecindeyiz ve bu maçtan daha güçlü çıktık" dedi. "Spalletti ile sadece bir buçuk maçta hata yaptık: Como ve İstanbul'daki ikinci yarı. Onun geleceği hiçbir zaman sorgulanmadı, o bizim önceliğimizdir, ancak sözleşme yenilemelerini değerlendiriyorduk ve şimdi birkaç hafta boş vaktimiz olacak, bu sayede oturup gelecek planlarımızı paylaşmak ve resmiyet kazandırmak için daha fazla zamanımız olacak."
Konuşma kaçınılmaz olarak önümüzdeki hafta tam takım antrenmanlarına dönmesi beklenen Vlahovic'e geldi. Chiellini'nin sözleri, eski Fiorentina oyuncusunun kulüpte kalmasını ümit eden taraftarlara önemli bir "umut ışığı" verdi. Bu kamuoyu desteği, hikayede bir değişiklik olduğunu gösteriyor ve önceki ücret anlaşmazlığının yeni müzakerelerle nihayet çözülebileceğini düşündürüyor.
Juventus başkanı, "Ona büyük saygı duyuyoruz, Juve'ye olan sevgisi ortada" diye ekledi. "Dusan, son düzlükte ek bir değer katacak, birlikte geleceğin nasıl olabileceğini anlamak için zaman ve yol bulacağız."
Juventus'ta yenileme çalışmaları ve ücret yapıları
Vlahovic'i takımda tutma kararı, Spalletti'nin kadrosunun çekirdeğini güvence altına almak için daha geniş bir stratejinin parçası. Juventus, Türk yıldız Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için harekete geçti ve Amerikalı orta saha oyuncusu Weston McKennie ile anlaşmaya vardığı bildirildi. McKennie ile 2030 yılına kadar sürecek yeni bir anlaşmanın, Roma ile yapılacak maçın ardından resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bu hamleler, kulübün teknik direktörün taktik vizyonuna uyan oyunculara yatırım yapmaya istekli olduğunu gösteriyor, ancak aynı zamanda yüksek maaşlardan ziyade mali sorumluluğu önceliklendiren yeni ve daha sürdürülebilir bir finansal modele sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını da ortaya koyuyor.
Vlahovic'in Torino'da kalması için, muhtemelen finansal beklentilerini kulübün mevcut tavanına uyacak şekilde ayarlaması gerekecek. Haberlere göre Juventus, en yüksek maaşlı oyuncuların maaşlarını 7 milyon euro civarında tutmak istiyor ve Yıldız, son sözleşme uzatmasıyla bu eşiğe çoktan yaklaşmış durumda. Vlahovic, yaz aylarından bu yana profesyonelliği ve aidiyet duygusuyla kulüp yönetimini etkiledi ve bu sayede AC Milan, Barcelona ve birkaç Premier League kulübünün ilgisine rağmen kulübün planlarında yer almaya devam etti. Kulüp şimdi, Sırp oyuncunun bu yeni ekonomik kısıtlamalar içinde en verimli yıllarını Bianconeri'ye adamaya hazır olup olmadığını belirlemek istiyor.
'Yeni' Juventus büyük başarılara imza atmaya hazır
Spalletti yönetimindeki takımın taktiksel kimliği de bu sözleşme görüşmelerinde önemli bir faktör, çünkü teknik direktör tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine uygun bir kadro oluşturmak istiyor. Ocak ayında Emil Holm ve Jeremie Boga'nın kiralık olarak takıma katılması, daha önce geniş alanlarda eksik olan gerekli derinliği sağlamak için özel olarak hedeflenmişti. Spalletti'nin, Vlahovic'i yeniden canlandırdığı ve sakatlık nedeniyle ara vermeden önce onu hücum planlarının merkezine yerleştirdiği bildiriliyor. Teknik direktör, her pozisyon için iki oyuncudan oluşan bir kadroya sahip olmak istiyor ve böylece takımın kaliteden ödün vermeden birçok cephede rekabet edebilmesini sağlamak istiyor.
Juventus Mart ayına girerken, odak noktası iki yönlü: Şampiyonlar Ligi'nde yerini garantilemek ve önümüzdeki yıllar için takımın omurgasını oluşturmak. Avrupa'nın elit turnuvasının zenginliği olsun ya da olmasın, kulüp net bir planla ilerlemeye kararlı. Spalletti, kendi sözleşmesinden değil, inşa ettiği projenin mantığından motive olduğunu gösterdi. Juventus yönetimi, teknik direktör ve Vlahovic gibi kıdemli oyuncularla şimdi bir araya gelerek belirsizliği ortadan kaldırmayı ve "yeni" Juventus'un gelecek sezondan itibaren yeniden büyük başarılara imza atmaya hazır olmasını sağlamayı umuyor.
