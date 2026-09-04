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Dusan Vlahovic, Juventus'tan olaylı ayrılığının ardındaki gerçeği sonunda açıkladı
Sırp forvet, Türkiye macerasına başlıyor
Vlahovic, Juventus’taki dönemini resmen geride bıraktı. Sırp forvet, bu yaz Beşiktaş’a bedelsiz transferle katılarak Torino’daki dört buçuk yıllık macerasını noktaladı. Onun ayrılığı, Ocak 2022’de Fiorentina’dan 85 milyon euro karşılığında gerçekleşen transferle başlayan bir serüveni sona erdirdi. Kariyerini artık Türkiye’de sürdüren 26 yaşındaki oyuncu, Juventus’taki zorlu son sezonuna dair değerlendirmelerde bulundu.
- AFP
Vlahovic azalan rolünü sorguluyor
Juventus'taki son aylarında Vlahovic'in aldığı süre belirgin şekilde azaldı. Belgrad doğumlu forvet, sözleşmesinin sonuna yaklaştığı için rotasyondaki sırasının geriye itildiğine inanıyor. Mozzart Sport'a konuşan oyuncu, kendisine nasıl davranıldığıyla ilgili değerlendirmelerinde geri durmadı.
"Herkesin bildiği bir sebepten dolayı yedek başladım: Sözleşmemin son yılına giriyordum. Bana göre tek neden buydu" diye açıkladı Vlahovic.
Uzatmalar konusunda gerçeği ortaya koymak
İtalya’daki son sezonu boyunca çıkan haberlerde sık sık Vlahovic’in makul olmayan mali taleplerde bulunduğu öne sürüldü. Ancak Sırp milli oyuncu bu iddiaları net bir şekilde reddetti ve kulüp yönetiminin kendisini gelişmelerden habersiz bıraktığını savundu.
“Juventus’la yeni sözleşme için çeşitli şartlar öne sürdüğüm yazıldı ama bunların büyük bölümü yanlıştı” dedi. “Sözleşme uzatma sürecimle ilgili yazılan onca şeye rağmen, üç yıl boyunca sezonun sonuna kadar yöneticilerle somut hiçbir görüşme yapmadım. Üzerimde çok fazla baskı vardı ve bu beni rahatsız etti, çünkü gerçeğin ne olduğunu ve neler yaşandığını biliyorum.”
- AFP
İstanbul'da yeni bir başlangıç
Juventus’taki hayal kırıklıklarını artık geride bırakan Vlahovic, tüm odağını Süper Lig’deki yeni dönemine vermiş durumda. Beşiktaş taraftarı ona şimdiden sıcak bir karşılama yaptı ve golcü oyuncu da bu güvenin karşılığını vermek için sabırsızlanıyor.
Bu sırada Juventus, yeniden şekillenen hücum hattıyla yoluna devam etmek zorunda. Vlahovic ise şimdi, İtalyan devinin ellerinden tam olarak neyi kaçırdığını göstermek konusunda kararlı.
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