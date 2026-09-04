İtalya’daki son sezonu boyunca çıkan haberlerde sık sık Vlahovic’in makul olmayan mali taleplerde bulunduğu öne sürüldü. Ancak Sırp milli oyuncu bu iddiaları net bir şekilde reddetti ve kulüp yönetiminin kendisini gelişmelerden habersiz bıraktığını savundu.

“Juventus’la yeni sözleşme için çeşitli şartlar öne sürdüğüm yazıldı ama bunların büyük bölümü yanlıştı” dedi. “Sözleşme uzatma sürecimle ilgili yazılan onca şeye rağmen, üç yıl boyunca sezonun sonuna kadar yöneticilerle somut hiçbir görüşme yapmadım. Üzerimde çok fazla baskı vardı ve bu beni rahatsız etti, çünkü gerçeğin ne olduğunu ve neler yaşandığını biliyorum.”