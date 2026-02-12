Getty
"Durum ciddi" - Arne Slot, Sunderland galibiyetinin ardından Liverpool yıldızının uzun süreli sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalacağını doğruladı
Endo, Sunderland maçında sedyeyle sahadan çıkarıldı.
Endo'nun iyileşmesi için herhangi bir zaman çizelgesi belirlenmemiş olup, daha ileri tıbbi testler yapılmaktadır, ancak bir süre Slot'ta forma giyemeyecektir. Liverpool, bu sezon sakatlık konusunda talihsiz bir dönem geçirmiş ve bu durum, üst düzey ligdeki şampiyonluk mücadelesine pek yardımcı olmamıştır.
Stadium of Light'a yaptıkları seyahatte sağ bekte Endo ile başladılar, ancak 33 yaşındaki oyuncu maçın bitimine 20 dakikadan biraz fazla bir süre kala sahadan çıkmak zorunda kaldı. İlk olarak bir şutu engellerken ayak bileğine garip bir şekilde düşerek sakatlandı. Japon yıldız oyuna devam etmeye çalıştı, ancak tekrar yere düştü ve sedyeyle taşınmadan önce birkaç dakika tedavi gördü.
- AFP
Endo sakatlığı: Japonya milli takım oyuncusu hakkında son gelişmeler
Endo ile ilgili son durumu aktarırken, Reds menajeri Slot TNT Sports'a şunları söyledi: "Yaralanması iyi görünmüyor. Maalesef yine uzun bir süre sahalardan uzak kalacağını düşünüyorum. Durumun pek iyi olmadığı halde sahada kalıp bir set parçası daha savunması, onun ne kadar güçlü bir zihniyete sahip olduğunu gösteriyor."
Slot, maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi: "Durum ciddi. Ne kadar ciddi olduğunu henüz bilmiyoruz. Yarın muayene edilecek. Ayak (sakatlığı), henüz ne olduğunu bilmiyoruz, ama yarın muayene edilecek. Uzun süre sahalardan uzak kalacağını düşünüyorum. Sağ bek pozisyonunda olanlara inanmak zor."
Sağ bek sorunu: Liverpool'un bu sezon kullandığı seçenekler
Trent Alexander-Arnold'u Real Madrid'e kaptıran Liverpool, Hollanda milli takımı oyuncusu Jeremie Frimpong'u Bayer Leverkusen'den transfer etmek için büyük bir yatırım yaptı. Frimpong, kasık sakatlığı nedeniyle Ocak sonundan beri sahalardan uzak.
Bu arada Conor Bradley, sezonu sonlandıran bir diz ameliyatı geçirdi. Macar orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai sık sık sağ bek pozisyonunda görevlendirildi, ancak Liverpool'un Manchester City'ye 2-1 yenildiği dramatik maçın sonlarında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Sunderland deplasmanında cezalı olduğu için forma giyemedi.
Dörtlü savunmada oynayabilen Joe Gomez, Sunderland maçında Endo'nun yerine oyuna girdi ve önümüzdeki dönemde bu pozisyonda oynaması istenebilir. Calvin Ramsay da bir başka seçenek, ancak bu sezon Reds formasıyla sadece bir kez sahaya çıktı.
Curtis Jones, zaman zaman savunmaya geri çekilen bir başka doğal orta saha oyuncusu ve Liverpool'un hatlar arasında oynamaya çalıştığı bu dönemde Slot'un dikkate alması gereken daha iyi bir top oynama seçeneği olabilir.
- Getty Images Sport
Anfield'daki öncelikler: Kırmızıların ilk dört mücadelesi
Slot, Cumartesi günü Anfield'da Brighton ile oynanacak FA Cup dördüncü tur maçı için kadrosunu değiştirme seçeneğine sahip. Reds, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmış olmaları nedeniyle, bu turnuvanın öncelik listesindeki yerini belirlemesi gerekiyor.
Liverpool, arka arkaya şampiyonluk kazanma ihtimalinin ortadan kalkmasıyla bu sezon ilk dörtte yer alma mücadelesine girdi ve Premier League'de 12 maç kaldı.
Şu anda ligde altıncı sırada yer alan Liverpool, dördüncü sıradaki Manchester United'ın üç puan gerisinde. Slot, 2026-27 sezonunda Avrupa'nın elit turnuvalarına katılma hakkı kazanma baskısının farkında.
Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın Hollandalı teknik adamın işine mal olabileceği öne sürülüyor - ilk sezonunda şampiyonluk zaferi yaşatan teknik adamın görevinden ayrılmasına bir yıl kaldı. Jürgen Klopp'un Merseyside'a duygusal bir dönüş yapacağı konuşuluyor - ancak Alman teknik adam, Red Bull'da Global Futbol Başkanı olarak görevinden ayrılmaya hazır olduğu ve teknik direktörlük görevine geri döneceği yönündeki söylentilerden uzak durmaya çalışıyor.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam