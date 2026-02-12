"Durum ciddi" - Arne Slot, Sunderland galibiyetinin ardından Liverpool yıldızının uzun süreli sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalacağını doğruladı

Endo'nun iyileşmesi için herhangi bir zaman çizelgesi belirlenmemiş olup, daha ileri tıbbi testler yapılmaktadır, ancak bir süre Slot'ta forma giyemeyecektir. Liverpool, bu sezon sakatlık konusunda talihsiz bir dönem geçirmiş ve bu durum, üst düzey ligdeki şampiyonluk mücadelesine pek yardımcı olmamıştır.

Stadium of Light'a yaptıkları seyahatte sağ bekte Endo ile başladılar, ancak 33 yaşındaki oyuncu maçın bitimine 20 dakikadan biraz fazla bir süre kala sahadan çıkmak zorunda kaldı. İlk olarak bir şutu engellerken ayak bileğine garip bir şekilde düşerek sakatlandı. Japon yıldız oyuna devam etmeye çalıştı, ancak tekrar yere düştü ve sedyeyle taşınmadan önce birkaç dakika tedavi gördü.