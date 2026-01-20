Dünyanın konuştuğu adam Brahim Diaz için olay sözler! ‘İstediği kadar ağlayabilir’

Pazar günü yaşanan kaotik Afrika Uluslar Kupası finalinin ardından, Fas'ın şampiyonluğu kaybetmesine neden olan an büyük ölçüde gündemde kaldı. Senegal'in oyuncularının maçı terk etmesiyle oluşan uzun bir gecikmenin ardından, uzatma dakikalarının 24. dakikasında Diaz, ev sahibi ekibin yarım asırlık kupa hasretine son verebilecek bir penaltı atışı yapmak için topun başına geçti. Ancak, topu kalenin ortasına doğru zarif bir aşırtma vuruşuyla gönderdi ve bu vuruş kaleci Edouard Mendy tarafından kolayca yakalandı.

RMC Sport'ta konuşan eski Fransa milli futbolcusu Rothen, olayla ilgili değerlendirmesinde hiç çekinmedi. Penaltı kaçırmanın oyunun bir parçası olduğunu kabul eden Rothen, Diaz'ın vuruş şeklinin, maçın bağlamı ve ev sahibi taraftarların umutsuzluğu göz önüne alındığında affedilemez olduğunu savundu.

"İstediği kadar ağlayabilir" diye belirtti Rothen. "O anda, o şekilde, tüm baskı altında, temsil ettiği her şeyle birlikte penaltı atmaya karar vermek... Stadyumda 70.000 Faslı vardı ve maçı izleyen milyonlardan bahsetmiyorum bile. 50 yıldır bunu bekliyorlardı. Bu penaltıyı gole çevirirseniz her şeyin biteceğini biliyordunuz. Penaltı kaçırabilirsiniz, çok büyük oyuncuların başına da gelmiştir, ama bu şekilde kaçırmak skandal."