Dünyanın konuştuğu adam Brahim Diaz için olay sözler! ‘İstediği kadar ağlayabilir’
Pazar günü yaşanan kaotik Afrika Uluslar Kupası finalinin ardından, Fas'ın şampiyonluğu kaybetmesine neden olan an büyük ölçüde gündemde kaldı. Senegal'in oyuncularının maçı terk etmesiyle oluşan uzun bir gecikmenin ardından, uzatma dakikalarının 24. dakikasında Diaz, ev sahibi ekibin yarım asırlık kupa hasretine son verebilecek bir penaltı atışı yapmak için topun başına geçti. Ancak, topu kalenin ortasına doğru zarif bir aşırtma vuruşuyla gönderdi ve bu vuruş kaleci Edouard Mendy tarafından kolayca yakalandı.
RMC Sport'ta konuşan eski Fransa milli futbolcusu Rothen, olayla ilgili değerlendirmesinde hiç çekinmedi. Penaltı kaçırmanın oyunun bir parçası olduğunu kabul eden Rothen, Diaz'ın vuruş şeklinin, maçın bağlamı ve ev sahibi taraftarların umutsuzluğu göz önüne alındığında affedilemez olduğunu savundu.
"İstediği kadar ağlayabilir" diye belirtti Rothen. "O anda, o şekilde, tüm baskı altında, temsil ettiği her şeyle birlikte penaltı atmaya karar vermek... Stadyumda 70.000 Faslı vardı ve maçı izleyen milyonlardan bahsetmiyorum bile. 50 yıldır bunu bekliyorlardı. Bu penaltıyı gole çevirirseniz her şeyin biteceğini biliyordunuz. Penaltı kaçırabilirsiniz, çok büyük oyuncuların başına da gelmiştir, ama bu şekilde kaçırmak skandal."
'Senegallileri aşağılamak istedi'
Rothen daha da ileri giderek, Panenka denemesinin sadece galibiyeti garantilemekten ziyade bencillikten ve rakibi utandırma arzusundan kaynaklandığını öne sürdü. Uzman, bu tekniğin önceden planlanmış olduğunu ve böylesine ulusal öneme sahip bir anda durumun ciddiyetini anlamada bir başarısızlığı temsil ettiğini savundu.
"Onun için çok kötü, futbola saygı duymadı," diye devam etti Rothen. "Senegallileri aşağılamak istedi... Penaltı atışı, Panenka atışı, önceden planlanmış bir şeydir. Onları aşağılamak istersiniz. Penaltıyı o şekilde atmak, kendi üzerine battaniyeyi çekmektir. Atış şekli, aşağılamak ve 'Fas'ı ben kazandırdım' demek içindir. Bu, beni rahatsız ediyor."
'50 yıldır başarıyı arayan ülkeye saygısızlık'
Kınama sadece Fransa'daki yorumcularla sınırlı kalmadı. Fas Milli Takımı'yla derin bir bağı olan eski Fas teknik direktörü Herve Renard da tartışmaya dahil oldu. Disiplinli yaklaşımı ve duygusal zekasıyla tanınan Renard, Diaz'ın kritik anda gösterdiği ciddiyetsizlikle ilgili olarak Rothen'in görüşlerine katıldı.
Renard, final maçında yıldız bir oyuncunun sorumlulukları konusunda sert bir görüş ortaya koydu. "Penaltı kaçırma hakkımız var ama böyle bir durumda kesinlikle taviz vermem," dedi Renard. "Bu, 50 yıldır başarı arayan bir ülkeye ve bir halka karşı saygısızlık demektir."
Renard, Arap Kupası sırasında yaşadığı benzer bir olaya atıfta bulunarak, aynı hareketi denemeye çalışan bir oyuncuyu nasıl ele aldığını anlattı. "Her şey orantılı olarak, Arap Kupası'nda Fas'a karşı oynadığımız maçta da aynı şeyi yaşadım," diye hatırladı. "Oyuncularımdan Abdullah Al-Hamdan, Panenka vuruşunu tamamen kaçırdı. Ondan daha sonra basın toplantısına benimle gelmesini ve özür dilemesini istedim."
Hikayesi olan bir final...
Hatalı penaltı vuruşu, finalin iptaline yol açabilecek kaotik bir olaylar zincirinin doruk noktası oldu. Penaltı kararı da tartışmalarla doluydu; Kongolu hakem Jean-Jacques Ndala, uzatma dakikalarında Diaz'a yaptığı müdahale nedeniyle El Hadji Malick Diouf'u cezalandırmak için VAR monitörüne danıştıktan sonra penaltı kararı vermişti.
Bu karar, Fas kaptanı Achraf Hakimi'ye yapılan faul nedeniyle birkaç dakika önce iptal edilen açılış golünün ardından Senegal takımında büyük bir öfkeye yol açtı. Teknik direktör Pape Thiaw önderliğindeki Senegal oyuncuları protesto amacıyla sahayı terk ederek yıldız oyuncu Sadio Mane'nin takım arkadaşlarını sahaya dönmeye ikna etmesine kadar 14 dakika boyunca soyunma odasında beklediler.
Uzatma dakikalarının 24. dakikasında oyun yeniden başladığında, Diaz'ın başarısız Panenka vuruşu konuk ekibe psikolojik bir can simidi uzattı. Son dakika mağlubiyet tehdidinden kurtulan Senegal, uzatma dakikalarında toparlandı ve Pape Gueye'nin attığı golle kupayı kaptı ve Rabat'taki ev sahibi taraftarları susturdu.
