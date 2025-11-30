Getty Images Sport
Dünyada yılın transferi için görüşmeler başladı: Harry Kane için İspanyollar devrede! Bayern Münih'ten açıklama
Kane'in performansı parmak ısırtıyor
2025-26 sezonunun şu ana kadar müthiş geçtiği bu dönemde, Kane, Bundesliga'da zirvede bulunan Bayern adına tüm kulvarlarda sadece 20 maçta 24 gol kaydetti.
Bayern'den açıklama geldi
Ancak Kane, Bayern'de parlamaya devam ederken, kulüpteki uzun vadeli geleceği hakkında spekülasyonlar devam ediyor. Mevcut sözleşmesi 2027'de sona erecek olan forvet oyuncusunun, Ocak ayı sonundan önce bir çıkış maddesini devreye sokabileceği ve bu maddenin kendisine gelecek yaz sadece 56,7 milyon sterlin (65 milyon avro/76 milyon dolar) karşılığında takımdan ayrılma hakkı tanıyacağı bildiriliyor.
Bayern Münih Teknik Direktörü Eberl, Kane'in Almanya'daki kalış süresini uzatmasının güçlü bir ihtimal olduğuna inanırken, son zamanlardaki açıklamalarıyla forvet oyuncusunun geleceği konusunda spekülasyonları körükledi.
Bayern'in St. Pauli galibiyetinin ardından Sky Sports Almanya'ya konuşan Eberl, gazetecilere şunları söyledi: "Harry ne istediğini çok iyi biliyor ve onun için planlarımız var. Devam etmek istiyoruz. Bunu çok iyi hayal edebiliyoruz, ancak temel olarak Harry ile her şeyi konuşacağız."
Barcelona cephesinden Kane sözleri!
Eberl'in bu açıklamaları, gelecek yıl Barselona'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Joan Laporta'ya rakip olacak Xavier Vilajoana'nın, Kane'in zafer kazanması halinde bir açıklama yapma olasılığını reddetmesinin ardından geldi.
Vilajoana, Sky Sports'a verdiği demeçte, "La Masia'da inanılmaz yetenekli oyuncularımız var, ancak elbette oyuncularımız yoksa başka yerlere bakacağız. Her zaman sadece bir isim değil, Barça'nın DNA'sını anlayan bir oyuncu arayacağım. Sadece bir isim aramak, tarzımıza ve kültürümüze uyan birini aramak tehlikeli bir şey."
Kane'in bu profile uyup uymadığı sorulduğunda, "Kulübümüzde bir Harry Kane yoksa, onu alacağız. Neden olmasın?" dedi.
Kane ne söyledi?
Bu arada Kane, Bayern'deki geleceği konusunda sakinliğini korurken yeni bir sözleşme konusunda görüşmelere başlamak için "acele etmediğini" söyledi.
Bu hafta Alman gazetesi BILD'e verdiği demeçte, "Kimseyle hiçbir temasım olmadı, kimse benimle iletişime geçmedi. Bayern ile durumumu henüz görüşmemiş olsak da, mevcut durumda kendimi çok rahat hissediyorum.
"Acelem yok. Münih'te gerçekten mutluyum. Bunu oyun tarzımdan da anlayabilirsiniz. Temas olursa, göreceğiz. Ama henüz yeni sezonu düşünmüyorum. Önce yazın Dünya Kupası var. Ve bu sezondan sonra bir şeyin değişmesi pek olası değil."
Bayern için sırada ne var?
Kane, Çarşamba günü DFB-Pokal son 16 turunda Bayern Münih'e konuk olacak Union Berlin'de bir kez daha gol atmaya çalışacak. Kompany'nin ekibi ise önümüzdeki Cumartesi günü ligde Sebastian Hoeness'in Stuttgart'ıyla karşılaşacak.
