Dünyada yılın transferi için görüşmeler başladı: Harry Kane için İspanyollar devrede! Bayern Münih'ten açıklama

Ancak Kane, Bayern'de parlamaya devam ederken, kulüpteki uzun vadeli geleceği hakkında spekülasyonlar devam ediyor. Mevcut sözleşmesi 2027'de sona erecek olan forvet oyuncusunun, Ocak ayı sonundan önce bir çıkış maddesini devreye sokabileceği ve bu maddenin kendisine gelecek yaz sadece 56,7 milyon sterlin (65 milyon avro/76 milyon dolar) karşılığında takımdan ayrılma hakkı tanıyacağı bildiriliyor.

Bayern Münih Teknik Direktörü Eberl, Kane'in Almanya'daki kalış süresini uzatmasının güçlü bir ihtimal olduğuna inanırken, son zamanlardaki açıklamalarıyla forvet oyuncusunun geleceği konusunda spekülasyonları körükledi.

Bayern'in St. Pauli galibiyetinin ardından Sky Sports Almanya'ya konuşan Eberl, gazetecilere şunları söyledi: "Harry ne istediğini çok iyi biliyor ve onun için planlarımız var. Devam etmek istiyoruz. Bunu çok iyi hayal edebiliyoruz, ancak temel olarak Harry ile her şeyi konuşacağız."