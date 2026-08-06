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CM grafica Douglas Luiz 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Douglas Luiz, Everton'a hayır dedi: Juventus'ta kalmaya karar verdi

Juventus
Transfers
D. Luiz

Brezilyalı oyuncu, şimdilik Juventus'tan yeniden ayrılma ihtimaline hayır diyor.

Mesaj net: Douglas Luiz'in Torino'dan ayrılmaya niyeti yok.Everton'ın somut ilgisi karşısında Brezilyalı orta sahanın cevabı kesin bir ret oldu; Gazzetta.it'in haberine göre. Beklentilerin altında kalan ilk sezonun ve kiralıkta geçirdiği ikinci sezonun ardından eski Aston Villa oyuncusu Juventus'ta yeni bir başlangıç yapıyor ve gün geçtikçe Juventus'ta kalmanın kariyerini yeniden yükselişe geçirmek için en doğru tercih olduğu yönündeki inanç güçleniyor.


Bu noktada belirleyici olan, Luciano Spalletti ile ilk kamp günlerinden itibaren yapılan çalışma oldu. Teknik direktör ona güven verdi; yaz hazırlık maçlarında düzenli olarak görev vererek ve yeni sezon öncesinde kendisini projenin ayrılmaz bir parçası gibi hissettirerek bunu gösterdi, ancak kulüp onun geleceğiyle ilgili henüz kesin bir karar vermiş değil.


  • Güven ve olumlu sinyaller

    Douglas Luiz, yaz dönemindeki tüm hazırlık maçlarına ilk 11'de başladı ve orta sahada Manuel Locatelli ile istikrarlı bir ikili oluşturdu. İlk maçlarda Spalletti ondan daha fazla tempo istemiş, ritminin hâlâ talep edilen standartların uzağında olduğunu düşünmüştü. Brezilyalı oyuncu buna sahada yanıt verdi; temposunu yükseltti ve Juventus'u 2024 yazında yaklaşık 50 milyon euro yatırım yapmaya ikna eden teknik ve taktik özelliklerini kademeli olarak ortaya koydu.


    Chelsea karşısındaki ikna edici performansla zirveye çıkan performansları, İngiltere pazarındaki profilini de yeniden öne çıkardı. Premier League'de ona hayranlık duyan kulüp eksik değil ve Everton, ilgi gösteren son kulüp konumunda.


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  • Hedef: rövanşı almak

    İngiltere'den gelen tekliflere rağmen, Douglas Luiz'in şu anki önceliği Juventus olmaya devam ediyor. Orta saha oyuncusu forma şansı kazanmak, 2024-25 sezonundaki zorlukları geride bırakmak ve kulübün yaptığı yatırımın hakkını verebilecek seviyede olduğunu göstermek istiyor.


    Spalletti de onu dikkatle değerlendirmeyi sürdürüyor. Teknik adam, doğru koşullar sağlandığında Douglas Luiz'in kendi oyun sisteminde çok değerli bir parçaya dönüşebileceğine inanıyor. Bu nedenle Brezilyalı oyuncu, Juventus'un değerlendirmelerinin merkezinde kalmayı sürdürüyor ve bu yazı Juventus macerasında bir dönüm noktasına çevirmekte kararlı.


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