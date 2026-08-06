Douglas Luiz, Everton'a hayır dedi: Juventus'ta kalmaya karar verdi

Mesaj net: Douglas Luiz'in Torino'dan ayrılmaya niyeti yok.Everton'ın somut ilgisi karşısında Brezilyalı orta sahanın cevabı kesin bir ret oldu; Gazzetta.it'in haberine göre. Beklentilerin altında kalan ilk sezonun ve kiralıkta geçirdiği ikinci sezonun ardından eski Aston Villa oyuncusu Juventus'ta yeni bir başlangıç yapıyor ve gün geçtikçe Juventus'ta kalmanın kariyerini yeniden yükselişe geçirmek için en doğru tercih olduğu yönündeki inanç güçleniyor.





Bu noktada belirleyici olan, Luciano Spalletti ile ilk kamp günlerinden itibaren yapılan çalışma oldu. Teknik direktör ona güven verdi; yaz hazırlık maçlarında düzenli olarak görev vererek ve yeni sezon öncesinde kendisini projenin ayrılmaz bir parçası gibi hissettirerek bunu gösterdi, ancak kulüp onun geleceğiyle ilgili henüz kesin bir karar vermiş değil.



