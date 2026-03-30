FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

Douglas Costa: "Lewandowski, sana Juventus'u tavsiye ederim"

Brezilyalı oyuncu, Bayern'de eski takım arkadaşı olan Polonyalı forvetin Barcelona ile olan sözleşmesinin sona ermesine dikkat çekiyor.

Douglas Costa, Robert Lewandowski'ye Juventus'a gitmesini tavsiye ediyor.


1990 doğumlu Brezilyalı oyuncu, kendisinden 2 yaş büyük olan ve Haziran ayında Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Polonyalı forvetin Bayern Münih'te üç sezon boyunca takım arkadaşıydı. Tuttosport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Lewandowski her şekilde gol atıyor. Juve'ye çok yakışır, ona ömür boyu siyah-beyaz formayı giymesini tavsiye ederim, her yerde gol atan bir oyuncu ve bunu daha uzun yıllar boyunca yapmaya devam edecek. Bianconeri için mükemmel olurdu, ama zaten forvette harika bir oyuncuları var."


  • VLAHOVIC

    "Dusan Vlahovic'ten bahsediyorum. Hâlâ gelişme potansiyeli var, yaşı da uygun: 4. sıra yarışı için onun eski formuna kavuşması belirleyici olacak. Juve'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak her şeye sahip."


  • Yıldız

    "Benim Juve'mde Kenan Yıldız'a yer olur muydu? Elbette, iyi oyunculara her zaman yer bulunur. İyi bir oyuncu her takıma yakışır, onda yetenek var. Yani evet, her dönemin Juve'sinde oynayabilir."


  • SPALLETTI

    "Spalletti, yeni bir galibiyet serisi başlatmak için doğru kişi mi? Onu çok seviyorum, takımlarına karşı da birçok kez oynadım. Risk alan, her zaman inisiyatif almaya çalışan teknik direktörleri severim. Oyun stili bana çok hitap ediyor: evet, onun tarafından çalıştırılmayı isterdim, bunu inkar etmiyorum."


  • DUBAİ'DEN ÖNCE CHIEVO'YA

    Douglas Costa, Dubai'deki Al-Ittifaq'a transfer olmayı beklerken Serie D'de Chievo Verona forması giyiyor: "Kategori ne olursa olsun, İtalya'ya dönmek güzeldi. Etrafımdaki insanlar, Juventus'ta geçirdiğim yıllara özel bir saygı gösteriyor. Chievo ile bu mücadeleyi yaşamaktan mutluyum; çok yüksek bir seviyeyle karşılaştım; Serie D'de de her bakımdan profesyoneliz. İtalyanlarla iyi anlaşıyorum. Şu anda tek düşündüğüm, Chievo'nun Serie C'ye yükselmesine yardımcı olmak için elimden geleni yapmak. Pes etmemeliyiz, arkamızda büyük bir kulüp var ve güçlüyüz, buna inanmalıyız, hiçbir eksiğimiz yok."


