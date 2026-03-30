Douglas Costa: "Lewandowski, sana Juventus'u tavsiye ederim"

Douglas Costa, Robert Lewandowski'ye Juventus'a gitmesini tavsiye ediyor.





1990 doğumlu Brezilyalı oyuncu, kendisinden 2 yaş büyük olan ve Haziran ayında Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Polonyalı forvetin Bayern Münih'te üç sezon boyunca takım arkadaşıydı. Tuttosport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Lewandowski her şekilde gol atıyor. Juve'ye çok yakışır, ona ömür boyu siyah-beyaz formayı giymesini tavsiye ederim, her yerde gol atan bir oyuncu ve bunu daha uzun yıllar boyunca yapmaya devam edecek. Bianconeri için mükemmel olurdu, ama zaten forvette harika bir oyuncuları var."



