Getty Images Sport
Çeviri:
"Dört puanı yaktık!" - Chelsea, Burnley ile berabere kalınca Liam Rosenior öfkelendi
Chelsea, Şampiyonlar Ligi yarışında son anda darbe aldı
Zian Flemming, 93. dakikada James Ward-Prowse'un köşe vuruşunu kafayla gole çevirerek, ev sahibi takımın Joao Pedro ile erken öne geçmesinin ardından, küme düşme tehlikesi yaşayan Clarets'e Stamford Bridge'de değerli bir puan kazandırdı. Wesley Fofana'nın oyundan atılması, maçın gergin sonuna etki etti ve Burnley, son anda yakaladığı fırsatı değerlendirerek Batı Londra'dan bir puanla ayrıldı.
Bu beraberlik, Chelsea'nin bu sezon ligde galibiyet pozisyonundan 19 puan kaybettiği anlamına geliyordu, bunların 17'si evindeydi. Bu tür istatistikler, şampiyonluk mücadelesini sadece Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesine dönüştürüyor. Rosenior, 20 dakikadan az bir süre kala 10 kişi kalmasına rağmen takımının 3 puanı koruyamamasına öfkelendi.
Scott Parker'ın 19. sıradaki takımıyla 1-1 berabere kalan Chelsea, bu ayın başlarında da 2-0 öndeyken yenik düşerek, küme düşme mücadelesi veren Leeds'in Stamford Bridge'den bir puanla ayrılmasına neden olmuştu. Bu iki sonuç, Rosenior yönetiminde o ana kadar güçlü bir başlangıç yapan takımın serisini sona erdirdi.
- Getty Images Sport
Rosenior, Blues'un yine fırsatı kaçırmasına öfkelendi
The Standard tarafından alıntılanan Rosenior , Cumartesi günü maçın ardından gazetecilere şunları söyledi: "İki iç saha maçında dört puan kaybettik.
İlk golün ardından keskinliğimizi kaybettik. Topa sahipken çok temkinliydik. Bu seviyedeki bir kulüp için, gelip daha iyi takım olduğumuzu söylemek yeterli değil. Maçları kazanmamız gerekiyor. Cevabın ne olduğunu biliyorum ve bu hafta bu konuyu ele alacağız."
Devam etti: "Benim burada olduğum dönemde bile, konsantrasyon eksikliği ve sorumluluk eksikliği nedeniyle gol yediğimiz çok fazla örnek var. Wolves deplasmanı, Crystal Palace deplasmanı, Leeds iç saha maçı, bugün.
“Şampiyon olan takımlar, en iyi performanslarını sergilemedikleri zamanlarda bile maçları 1-0 kazanırlar. Bugün en azından 1-0 kazanmalıydık.”
Rosenior, son dakikada gelen beraberlik golünün kötü bir şekilde işaretlendiğini söylüyor.
Rosenior, maçın bitiminde, Flemming'in 94. dakikada çok az baskı altında eşitliği sağlayan golü atarken, zayıf markajın takımına pahalıya mal olduğunu söyledi.
Hayal kırıklığına uğrayan Rosenior, " Bir görev yerine getirilmedi. Bir görev, markaj görevi yerine getirilmedi. Flemming'in onların en iyi kafa vuruşçusu olduğunu biliyoruz.
"Ve bir oyuncu vardı ki ben... Ben buraya oyuncuları suçlamak için gelmedim, oyuncularımı her zaman koruyacağım, bu konuyu hafta içinde halledeceğim. Bu görevi verdiğimiz bir oyuncu vardı ve o oyuncu yanlış oyuncuyu markaladı. Konsantrasyon ve sorumluluk eksikliğinden dolayı gol yediğimiz çok fazla örnek var.
“O anda görevi yerine getirebileceğiniz, güvenebileceğiniz oyunculara ihtiyacınız var. Takımınızda olması gereken belirli değerler vardır. Bu, oyuncuları ve doğru anda değerlendirdiğiniz oyuncuları değerlendirmekle ilgilidir. Önemli anlarda işleri sonuna kadar götürebilecek oyunculara ihtiyacımız var.”
- AFP
Chelsea ilk dörde geri döndü ancak zorlu bir süreç onu bekliyor
Chelsea bu puanla Premier Lig tablosunda dördüncü sıraya yükseldi, ancak Pazartesi günü Manchester United Everton'ı yenerse, Kırmızı Şeytanlar'ın üç puan gerisinde kalacak. Liverpool da Nottingham Forest'ı yenerse, Blues ile puan eşitliği sağlayabilir.
Şampiyonlar Ligi yarışında sadece 11 maç kaldı ve Chelsea'nin son iki haftada yaşadığı gibi pahalıya mal olacak hatalara artık yer yok. Rosenior, Arsenal, Aston Villa, Newcastle ve Manchester City ile oynanacak zorlu maçlar öncesinde oyuncularına bunu kesinlikle vurgulayacaktır.
Reklam