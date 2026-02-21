"Dört puanı yaktık!" - Chelsea, Burnley ile berabere kalınca Liam Rosenior öfkelendi

Zian Flemming, 93. dakikada James Ward-Prowse'un köşe vuruşunu kafayla gole çevirerek, ev sahibi takımın Joao Pedro ile erken öne geçmesinin ardından, küme düşme tehlikesi yaşayan Clarets'e Stamford Bridge'de değerli bir puan kazandırdı. Wesley Fofana'nın oyundan atılması, maçın gergin sonuna etki etti ve Burnley, son anda yakaladığı fırsatı değerlendirerek Batı Londra'dan bir puanla ayrıldı.

Bu beraberlik, Chelsea'nin bu sezon ligde galibiyet pozisyonundan 19 puan kaybettiği anlamına geliyordu, bunların 17'si evindeydi. Bu tür istatistikler, şampiyonluk mücadelesini sadece Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesine dönüştürüyor. Rosenior, 20 dakikadan az bir süre kala 10 kişi kalmasına rağmen takımının 3 puanı koruyamamasına öfkelendi.

Scott Parker'ın 19. sıradaki takımıyla 1-1 berabere kalan Chelsea, bu ayın başlarında da 2-0 öndeyken yenik düşerek, küme düşme mücadelesi veren Leeds'in Stamford Bridge'den bir puanla ayrılmasına neden olmuştu. Bu iki sonuç, Rosenior yönetiminde o ana kadar güçlü bir başlangıç yapan takımın serisini sona erdirdi.