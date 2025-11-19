Getty Images Sport
Dominik Szoboszlai, İrlanda oyuncularıyla alay ettiği iddialarına yanıt verdi
Szoboszlai, İrlanda taraftarlarını alay ettiği iddialarını reddetti
Liverpool’un yıldızı Dominik Szoboszlai, Macaristan’ın İrlanda karşısında iki kez öne geçmesine rağmen yenilgiyi önleyememesinin ardından maç sonunda oldukça üzgün görünmüştü.
Maçın detayları şöyle gelişti:
- Daniel Lukacs, Macaristan’a 3. dakikada öne geçiren golü attı.
- Troy Parrott, 12 dakika sonra eşitliği sağladı.
- Barnabás Varga, 37. dakikada Macaristan’ı 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
- Ancak eski Tottenham oyuncusu Parrott, 80. dakikada tekrar eşitliği sağladı ve son dakikada galibiyet golünü kaydederek İrlanda’yı play-off’a taşıdı.
Varga’nın golünün ardından Szoboszlai, gözyaşlarını siler gibi bir jest yaptı. Bu anın videosu sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişi, Macar orta saha oyuncusunun İrlanda taraftarlarını alay ederek ti’ye aldığını düşündü.
Szoboszlai açıklama yaptı
Ancak Macaristan milli futbolcusu, söz konusu jestin takım arkadaşları arasında bir şaka olduğunu belirtti. 25 yaşındaki oyuncu, Blikk’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Yaşananları kabul etmek hâlâ zor. Ne yazık ki bununla yaşamak ve yolumuza devam etmek zorundayız. Bizim başımıza sürekli böyle şeylerin gelmesinin bir nedeni vardır. Ama en zor anlardan bile pozitif bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Maç boyunca play-off’a kalabileceğimize inandık. Bu (gol sonrası kutlama) sadece kendi takım arkadaşlarım, András Schäfer, Barnabás Varga ve Péter Szappanos arasında bir şaka. Eğer bu İrlandalılara yönelik olsaydı, onlara da söylerdim.”
Eski Premier Lig yıldızının canlı yayında gafı
Eski İrlanda milli futbolcusu Kevin Doyle, kariyerinde Wolves ve Reading gibi kulüplerde forma giymişti ve maç sırasında RTE Sports için yorumculuk yapıyordu. Maçın son dakikasında, Troy Parrott’un galibiyet golünü atmasının ardından 42 yaşındaki Doyle, stüdyo içinde büyük bir coşkuyla kutlama yaptı. RTE, Doyle’un kutlamasının düzenlenmiş bir versiyonunu yayınladı; ancak kamera arkası görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
Yayınlanmayan görüntülerde Doyle’un Szoboszlai’ye doğru bağırdığı görüldü: “Al bunu da içine çek, sen Liverpool …!”
Ancak Doyle, kısa süre sonra eski Liverpool orta saha oyuncusu Dietmar Hamann’a da özür diledi. Hamann, o sırada yorumculuk yapıyordu.
İrlanda, Dünya Kupası play-off’larında ne zaman sahaya çıkacak?
İrlanda, artık play-off kura çekimine katılacak, bu çekiliş 20 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek. Play-off yarı finalleri 26 Mart 2026’da, final maçları ise beş gün sonra oynanacak. Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası finallerinde yalnızca 4 kontenjan için mücadele eden 16 takım arasında İrlanda’nın rakipleri; Galler, Slovakya, İskoçya, Çekya, Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Kosova gibi takımlar olabilir. İrlanda, bilet mücadelesini sürdürerek play-off’a kalmayı başardı ve önümüzdeki yıl tarihi bir mücadeleye hazırlanıyor.
