Dominik Szoboszlai, İrlanda oyuncularıyla alay ettiği iddialarına yanıt verdi

Eski İrlanda milli futbolcusu Kevin Doyle, kariyerinde Wolves ve Reading gibi kulüplerde forma giymişti ve maç sırasında RTE Sports için yorumculuk yapıyordu. Maçın son dakikasında, Troy Parrott’un galibiyet golünü atmasının ardından 42 yaşındaki Doyle, stüdyo içinde büyük bir coşkuyla kutlama yaptı. RTE, Doyle’un kutlamasının düzenlenmiş bir versiyonunu yayınladı; ancak kamera arkası görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Yayınlanmayan görüntülerde Doyle’un Szoboszlai’ye doğru bağırdığı görüldü: “Al bunu da içine çek, sen Liverpool …!”

Ancak Doyle, kısa süre sonra eski Liverpool orta saha oyuncusu Dietmar Hamann’a da özür diledi. Hamann, o sırada yorumculuk yapıyordu.