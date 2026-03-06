Dominic Solanke, son mağlubiyetin ardından Tottenham takım arkadaşlarına küme düşme korkusundan kurtulmak için 'her dakika mücadele etmeleri' için çaresiz bir çağrıda bulundu

Hemen ardından Solanke, takımın özel olarak bir dizi samimi görüşme yaptığını açıkladı. "Az önce büyük bir konuşma yaptık. Bulunduğumuz konumun kesinlikle istediğimiz konum olmadığını biliyoruz, bu yüzden bu durumdan en kısa sürede nasıl çıkacağımızı bulmamız gerekiyor," dedi forvet TNT Sports'a. "Artık mazeret uydurma konumunda değiliz. Sahada işimizi yapmamız gerekiyor."

Solanke, takımın ligin alt sıralarında yer alan alışık olmadığı ortama uyum sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "Kulübün bu pozisyona alışkın olmadığını biliyoruz, bu yüzden bunun kolay olmayacağını anlamamız gerekiyor. İyileşmek için her maçta, her dakikada mücadele etmeliyiz" diye ekledi.