Dominic Solanke, son mağlubiyetin ardından Tottenham takım arkadaşlarına küme düşme korkusundan kurtulmak için 'her dakika mücadele etmeleri' için çaresiz bir çağrıda bulundu
Kontrolü kaybedilen bir sezon
Tottenham'ın kampanyası, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Crystal Palace'a karşı erken bir üstünlüğü kaybederek 3-1 mağlup olmasıyla bir başka engelle karşılaştı. Solanke, skoru açarak geçici bir heyecan yarattı, ancak Spurs, Ismaila Sarr'ın iki golü ve Jorgen Strand Larsen'in golüyle kısa sürede ezildi. Önemli savunma oyuncusu Micky van de Ven'in kırmızı kart görmesiyle durum daha da kötüleşti ve zaten savunma hattında sakatlıklarla boğuşan takımın gücü daha da azaldı. Bu son yenilgi, Tottenham'ın sezonun 14. Premier Lig mağlubiyeti oldu ve kulüp, sadece 9 maç kala, küme düşme hattından sadece 1 puan ve 2 sıra uzakta, 16. sırada kaldı.
Artık mazeret yok
Hemen ardından Solanke, takımın özel olarak bir dizi samimi görüşme yaptığını açıkladı. "Az önce büyük bir konuşma yaptık. Bulunduğumuz konumun kesinlikle istediğimiz konum olmadığını biliyoruz, bu yüzden bu durumdan en kısa sürede nasıl çıkacağımızı bulmamız gerekiyor," dedi forvet TNT Sports'a. "Artık mazeret uydurma konumunda değiliz. Sahada işimizi yapmamız gerekiyor."
Solanke, takımın ligin alt sıralarında yer alan alışık olmadığı ortama uyum sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "Kulübün bu pozisyona alışkın olmadığını biliyoruz, bu yüzden bunun kolay olmayacağını anlamamız gerekiyor. İyileşmek için her maçta, her dakikada mücadele etmeliyiz" diye ekledi.
Kargaşa içindeki bir geçiş dönemi
Igor Tudor'un geçici teknik direktör olarak göreve gelmesi, henüz istenen "yeni teknik direktör etkisi"ni yaratamadı ve teknik adam ilk üç maçını da kaybetti. Tudor, düşüşün başlıca nedenleri olarak savunmadaki istikrarsızlığı ve her küçük hatanın cezalandırılma eğilimini gösterdi. Artan baskı ve ev sahibi taraftarların sesli tepkilerine rağmen Tudor, iyimser olmaya devam etti. "Her zaman aynı şeyleri tekrarlıyorum, ama durum bu," dedi. "İnanmak ve büyümek. Hata yapmamak. Futbolun sonunda anahtar budur. Orada kalın, hata yapmayın. Bir gol, her zaman gol atarsınız."
Bir mirası kurtarmak için dokuz maç
Tottenham, Championship'e düşmekten kaçınmak için her puanın hayati önem taşıdığı zorlu bir maratona giriyor. Van de Ven'in cezası ve savunmadaki mevcut sakatlık krizi, Tudor'u kritik bir dizi maç öncesinde büyük bir taktiksel baş ağrısıyla karşı karşıya bırakıyor. Spurs, bahar boyunca sürekli gol yiyen zayıf savunmasını güçlendirmek için hızlı bir çözüm bulmak zorunda. Uluslararası maç arası yaklaşırken, takım son bir kez toparlanma şansı bulacak, ancak bu büyüklükteki bir kulüp için küme düşme mücadelesinin psikolojik etkisi, dayanıklılıklarının en büyük sınavı olacak.
