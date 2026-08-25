Doktor görüşü: "Yıldız eskisinden daha iyi durumda dönecek"

“Bunun doğrudan bir travma mı yoksa yön değişikliği mi olduğunun anlaşılması gerekiyor” - diye netleştiriyor Dr. Tencone -. Görüntülerden bunun tam olarak ne olduğu, stres kırığı mı yoksa müdahalenin bir sonucu mu olduğu kesin biçimde anlaşılamıyor. Kesin olarak bilinmediği için her ihtimal açık kalıyor. Süreler çok farklı değil ve bence üç aydan az olmaz. Elbette tam iyileşmeden, sahalara dönüşten, oynamaya hazır olmaktan söz ediyoruz. Daha hızlı olursa daha iyi: ancak bir kemiğin yeniden kaynaması ve onun seviyesindeki bir profesyonelin iş yükünü kaldırabilmesi için bu sürelere ihtiyaç vardır.”





Ve son olarak: “Patellar tendonda bir tendinopati yaşıyor ve buna paralel olarak tedavilerine devam ederek sahalara döndüğünde iki sorundan da iyileşmiş olabilir”.



