Çeviri:
"Doğru karardı" - Yan Diomande, Chelsea'ye transfer olma fırsatını neden reddettiğini açıklıyor
Diomande'ye odaklanalım
Diomande, RB Leipzig'de oynadıktan sonra gündeme geldi. Genç oyuncu, bu sezon Bundesliga'da şu ana kadar sekiz gol ve dört asist kaydetti, bu da yaz aylarında transfer olabileceği yönündeki spekülasyonları körükledi. Liverpool, Mohamed Salah'ın potansiyel yedeği olarak Diomande ile ilgileniyor, ancak genç oyuncu Anfield'a transfer olacağı yönündeki söylentileri yalanladı. Bild gazetesine verdiği demeçte, "İnsanlar bunu benim hayalimdeki kulüpmiş gibi gösterdi. Ama her şeyden önce, bu benim babamın en sevdiği kulüp. Anfield'ın atmosferini çok sevdiği için, bir gün beni orada görmek her zaman onun en büyük hayaliydi. Steven Gerrard'ı hep çok övürdü. Onu izlemek için çok küçüktüm. Uzun süre evimizde televizyon bile yoktu. Liverpool'a büyük saygı duyuyorum, ama şu anda benim hayalimdeki kulüp Leipzig."
Diomande'ye Bayern'in ilgisi hakkında da soru soruldu ve o da şöyle cevap verdi: "Böyle bir şey duymak her zaman güzel. Ama Bayern'den kimseyle konuşmadım. Bunun için doğru zaman değil. Leipzig'de mutluyum ve tamamen odaklanmak istiyorum."
Diomande, Chelsea'nin reddini açıklıyor
Diomande, kariyerinin daha erken bir döneminde İngiltere'ye gidebileceğini de açıkladı. Forvet, RBLive'a Chelsea, Crystal Palace ve Rangers'ta deneme antrenmanlarına katıldığını ve Stamford Bridge'e gitme şansı olduğunu, ancak sonunda La Liga'ya gitmeye karar verdiğini söyledi.
"Zor bir dönemdi. Birçok insan için her şeyin parayla ilgili olduğunu hissediyordum. Birçok kişi bana mutlaka Chelsea'de oynamam gerektiğini söyledi. Sonra her şeyi durdurup kendim için bir karar verdim" dedi Bild'e. "Leganes'in başkanını tanıyordum; ABD'ye transferimde bana yardım etmişti. Aniden bir seçimle karşı karşıya kaldım: Leganes mi, Chelsea mi? Riskli bir karardı, ama şanslıyım ki doğru karardı. Futbolda sabır çok önemli bence. Her zaman sadece para önemli değildir. İyi oynarsanız, para kendiliğinden gelir. Ben gencim; spor değerimi artırmak, gelişmek için oynamam gerekiyor. Ve bunu yedek kulübesinde elde edemezdim."
Diomande gelecek planlarını anlatıyor
Diomande, geçen yaz Leipzig'e beş yıllık sözleşmeyle katılmadan önce Leganes ile anlaşma imzaladı. Leipzig'in başkanı Oliver Mintzlaff'ın Diomande'ye 100 milyon euro (87 milyon sterlin) fiyat biçtiği düşünülüyor, ancak kanat oyuncusu gelecekte bir noktada ayrılabileceğini kabul ediyor. O, "O patron. Ve transferlerde her zaman birçok kişi yer alır: kulüpler, menajerler, aileler, oyuncular. Yani bu kararları tek başıma almıyorum. Bir şeyi garanti edebilirim: Kulübümle asla tartışmam! Tabii ki kariyerimi burada bitirmeyeceğim. Zamanı geldiğinde konuşuruz. Ama bu yaz burada kalırsam, kesinlikle mutlu olacağım."
Vinicius Jr'dan tavsiye
Diomande daha önce Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'un idolü olduğunu ve Brezilyalı oyuncunun kendisine kariyeri hakkında tavsiyelerde bulunduğunu da açıklamıştı. Bundesliga'nın resmi web sitesine verdiği demeçte Diomande, "O sahada çok iyi işler yapıyor ve tamamen odaklanmış durumda. Onunla iki hafta önce Paris'te ilk kez yüz yüze tanıştım. Ortak bir tanıdığımız var ve Viní beni iki günlüğüne davet etti. İyi vakit geçirdik. Bana sahada eğlenmemi, bunun en önemli şey olduğunu söyledi."
Sırada ne var?
Diomande'ye olan ilgi, özellikle Bundesliga'da parlamaya devam ederse, yaz transfer dönemi öncesinde de devam edecek gibi görünüyor. Leipzig şu anda Bundesliga sıralamasında beşinci sırada yer alıyor ve bir sonraki maçında ikinci sıradaki Dortmund ile karşılaşacak.
