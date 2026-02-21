"Doğru karardı" - Yan Diomande, Chelsea'ye transfer olma fırsatını neden reddettiğini açıklıyor

Diomande, RB Leipzig'de oynadıktan sonra gündeme geldi. Genç oyuncu, bu sezon Bundesliga'da şu ana kadar sekiz gol ve dört asist kaydetti, bu da yaz aylarında transfer olabileceği yönündeki spekülasyonları körükledi. Liverpool, Mohamed Salah'ın potansiyel yedeği olarak Diomande ile ilgileniyor, ancak genç oyuncu Anfield'a transfer olacağı yönündeki söylentileri yalanladı. Bild gazetesine verdiği demeçte, "İnsanlar bunu benim hayalimdeki kulüpmiş gibi gösterdi. Ama her şeyden önce, bu benim babamın en sevdiği kulüp. Anfield'ın atmosferini çok sevdiği için, bir gün beni orada görmek her zaman onun en büyük hayaliydi. Steven Gerrard'ı hep çok övürdü. Onu izlemek için çok küçüktüm. Uzun süre evimizde televizyon bile yoktu. Liverpool'a büyük saygı duyuyorum, ama şu anda benim hayalimdeki kulüp Leipzig."

Diomande'ye Bayern'in ilgisi hakkında da soru soruldu ve o da şöyle cevap verdi: "Böyle bir şey duymak her zaman güzel. Ama Bayern'den kimseyle konuşmadım. Bunun için doğru zaman değil. Leipzig'de mutluyum ve tamamen odaklanmak istiyorum."