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Djibril Cissé'nin oğlu Prince, Liverpool ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı
Başarılarla dolu bir sezonun ödülü
Liverpool, Cisse'nin AXA Eğitim Merkezi'nde geçirdiği etkileyici bir yılın ardından yeni sözleşme imzalayan sekiz akademi oyuncusundan biri olduğunu doğruladı. Genç savunma oyuncusu, 2025-26 sezonu boyunca U18 takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu; ligde 19 maça çıktı ve dört kez kaptanlık pazubandını taktı.
Gelişimi sadece U18 takımıyla sınırlı kalmadı; Cisse, U19 takımında UEFA Gençlik Ligi'nde dört kez forma giydi ve U21 takımındaki ilk maçında bir gol attı. Kulüp, en umut vaat eden yeteneklerinin geleceğini güvence altına almak amacıyla, yeni profesyonel sözleşmeyle Cisse'yi, yaşına izin verilen maksimum süre olan 2029 yılına kadar Anfield'da tutmayı planlıyor.
- AFP
Babasının izinden gitmek
Babası, Reds formasıyla 79 maçta 24 gol atan yıldırım hızındaki bir forvetken, genç Cisse ise sahanın diğer ucunda kendine bir isim yapıyor. Geçen sezon yapılan taktiksel bir değişiklikle Prince, forvet pozisyonundan stoper pozisyonuna geçti; bu geçiş hem oyuncu hem de Liverpool altyapısı için son derece başarılı oldu.
Babasıyla karşılaştırılmasıyla ilgili olarak Prince, Şubat ayında kulübün resmi web sitesine şunları söyledi: “Önemli anları izledim. Onu tekrar izlemek, nasıl bir oyuncu olduğunu görmek güzel. Çılgın saç stilleri ve diğer özellikleriyle biraz çılgın bir oyuncuydu. Şu anda ben stoper oynuyorum, o muhtemelen karşı karşıya gelmek istemeyeceğim bir forvetti. İyi bir oyuncu gibi görünüyordu. Benim hızım vardı ama golcü yeteneğim muhtemelen onunki kadar iyi değildi, bu yüzden stoper pozisyonuna geçtim. O yıldırım hızındaydı ama ben belki biraz daha hızlıyım diyebilirim.”
Anfield'daki gelecek hedefleri
Genç oyuncu, Şampiyonlar Ligi, FA Kupası ve UEFA Süper Kupası zaferlerini de içeren babasının yetişkinler seviyesindeki başarılarını taklit etme arzusunu hiç gizlemedi. Prince için öncelikli hedef, gelecek sezon U21 kadrosunda tam zamanlı bir yer edinmeyi gözetirken yaş grupları arasında istikrarlı bir şekilde ilerlemek.
Kariyer hedefleri sorulduğunda Cisse, "Kısa vadede, sadece ilerlemeye, daha iyi olmaya, U18'lerde ilk 11'de oynamaya devam etmeyi ve belki birkaç U21 maçında forma giymeyi umuyorum - kim bilir?" diye ekledi. "Uzun vadede ise elbette A takıma girmek istiyorum. Gerçekten hayatımın geri kalanında Liverpool için oynamak istiyorum - yapmak istediğim şey bu."
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A takıma giden yol
Cisse, Liverpool'da kariyer basamaklarını tırmanmaya çalışırken ciddi bir rekabetle karşı karşıya; özellikle de Austria Viyana'dan gelen Ifeanyi Ndukwe'nin takıma katılmasıyla savunma hattı daha da güçlendi. Bununla birlikte, U18 takımında kaptanlık yaptığı dönemde sergilediği çok yönlülük ve liderlik özellikleri, Andoni Iraola'nın başında olduğu kulübün yeni teknik kadrosu altında başarılı olmak için gerekli mizaca sahip olduğunu gösteriyor.