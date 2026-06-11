Djibril Cissé'nin oğlu Prince, Liverpool ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı

Liverpool, Cisse'nin AXA Eğitim Merkezi'nde geçirdiği etkileyici bir yılın ardından yeni sözleşme imzalayan sekiz akademi oyuncusundan biri olduğunu doğruladı. Genç savunma oyuncusu, 2025-26 sezonu boyunca U18 takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu; ligde 19 maça çıktı ve dört kez kaptanlık pazubandını taktı.

Gelişimi sadece U18 takımıyla sınırlı kalmadı; Cisse, U19 takımında UEFA Gençlik Ligi'nde dört kez forma giydi ve U21 takımındaki ilk maçında bir gol attı. Kulüp, en umut vaat eden yeteneklerinin geleceğini güvence altına almak amacıyla, yeni profesyonel sözleşmeyle Cisse'yi, yaşına izin verilen maksimum süre olan 2029 yılına kadar Anfield'da tutmayı planlıyor.