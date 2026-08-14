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Djed Spence, Tottenham'dan 35 milyon avroluk transferi öncesi Inter'deki sağlık kontrolü için İtalya'ya geldi
Spence Milano'ya indi
Spence, Inter'e yaz transfer dönemindeki ses getiren transferini tamamlamak için İtalya'ya geldi. TuttoMercato'ya göre Spurs savunmacısı, Serie A devindeki cuma günkü planlı sağlık kontrolü öncesinde perşembeyi cumaya bağlayan gece geç saatlerde Milano'ya indi. İki Avrupa kulübü, başlangıç bedeli 31,5 milyon euro (£27m) olan transfer ücreti konusunda kapsamlı bir anlaşmaya vardı. Kazançlı anlaşmada ayrıca performansa bağlı çeşitli bonuslar da bulunuyor ve bunlar nihai paketi kolaylıkla 35 milyon euroya (£30m) çıkarabilir.
Ayrıca Spurs, gelecekteki herhangi bir satış için akıllıca yüzde 10'luk pay maddesini elinde tuttu. Haberlere göre Spence, İtalyan devleriyle kişisel şartlarda anlaşmakta hiçbir sorun yaşamadı ve bu da kuzey Londra'daki öngörülemez dört yıllık döneminin sonuna işaret ediyor.
İtalya'da medyayı ve taraftarları selamlıyor
26 yaşındaki oyuncu, Milano’daki havalimanı terminalinden geçerken yerel medya mensupları ve tutkulu taraftarlar tarafından karşılandı. Bu transfer, çok yönlü bek oyuncusu için gerçekten sansasyonel bir yazın ardından geldi. Spence, İngiltere ile 2026 Dünya Kupası’nda çıkış yaptığı bir turnuva geçirdi ve ülkesinin Fransa’ya karşı üçüncülük maçına kadar ilerlediği süreçte önemli ölçüde forma giydi.
Küresel sahnedeki mükemmel performansları, Inter’i kararlı hamlesini yapmaya kesin olarak ikna etti. İtalyan ekip, daha önce temmuz ayının başında Real Madrid’e transfer olan Denzel Dumfries’in yerine üst düzey bir isim bulmak için piyasada aktif şekilde arayış içindeydi.
De Zerbi, Spurs'ten kalıcı ayrılığa onay verdi
Spence, 85 A takım maçına çıkıp gururla bir Avrupa Ligi şampiyonluk madalyası aldıktan sonra Tottenham'dan ayrılıyor. Ancak kuzey Londra'daki uzun vadeli yolu, yaklaşan Premier League sezonu öncesinde ciddi şekilde tıkanmıştı.
İlk tercih edilen sağ bek Pedro Porro'nun kısa süre önce yüksek maaşlı yeni bir sözleşme imzalaması ve Andy Robertson'ın sol kanatta üst düzey alternatif sağlamak için gelmesiyle, ilk 11'de başlama fırsatlarının son derece sınırlı olması bekleniyordu. Sonuç olarak, Spurs'ün yeni menajeri Roberto De Zerbi onun bonservisiyle ayrılığına memnuniyetle onay verdi.
Bu, Tottenham için son derece çalkantılı bir dönemin sonu anlamına geliyor. Spence, İngiliz kulübünün geçen sezonki olağanüstü zorlu döneminde 44 maçta forma giydi; takım, Premier League'de küme düşmekten sezonun son gününde kıl payı kurtuldu.
- Getty
Serie A'ya dönüşe hazırlanıyor
Cuma günkü zorunlu sağlık kontrolleri, Spence'in San Siro'da resmen tanıtılması önündeki son engel olarak duruyor. Resmiyet taşıyan işlemler başarıyla tamamlanır tamamlanmaz, yeni ortamına hemen uyum sağlayacak ve yaklaşan Serie A sezonuna yoğun şekilde hazırlanacak.
Kalıcı nitelikteki bu heyecan verici transfer, aslında onun İtalya futbolundaki ikinci profesyonel dönemi anlamına geliyor. Savunmacı, daha önce 2024'te Genoa'da kiralık olarak verimli geçen altı ay geçirmiş ve bu süreç ona İtalya'nın en üst düzey ligindeki zorlu taktik gereklilikler konusunda son derece değerli bir deneyim kazandırmıştı.
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