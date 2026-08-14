Spence, Inter'e yaz transfer dönemindeki ses getiren transferini tamamlamak için İtalya'ya geldi. TuttoMercato'ya göre Spurs savunmacısı, Serie A devindeki cuma günkü planlı sağlık kontrolü öncesinde perşembeyi cumaya bağlayan gece geç saatlerde Milano'ya indi. İki Avrupa kulübü, başlangıç bedeli 31,5 milyon euro (£27m) olan transfer ücreti konusunda kapsamlı bir anlaşmaya vardı. Kazançlı anlaşmada ayrıca performansa bağlı çeşitli bonuslar da bulunuyor ve bunlar nihai paketi kolaylıkla 35 milyon euroya (£30m) çıkarabilir.

Ayrıca Spurs, gelecekteki herhangi bir satış için akıllıca yüzde 10'luk pay maddesini elinde tuttu. Haberlere göre Spence, İtalyan devleriyle kişisel şartlarda anlaşmakta hiçbir sorun yaşamadı ve bu da kuzey Londra'daki öngörülemez dört yıllık döneminin sonuna işaret ediyor.