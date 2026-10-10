Spence, bu hafta sonunda Inter formasıyla ilk resmi maçına çıkmaya nihayet hazırlanıyor. Çok yönlü bek oyuncusu, İtalya’daki kariyerine sinir bozucu bir başlangıç yaptı ancak artık resmen hazır ve forma giyebilir durumda olduğu açıklandı. Tottenham'dan Serie A kulübüne 35 milyon €'luk bir yaz transferiyle katıldı. Ancak taraftarlar, yeni transferlerini sahada görmek için sabırla beklemek zorunda kaldı.

Spence, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'yi temsil etmesinden bu yana tamamen forma giyemiyordu. Turnuva sonrası uzatılmış bir tatile ihtiyaç duydu ve ardından geçmeyen fiziksel bir sorundan kurtulmak için uzun ve dikkatli bir rehabilitasyon sürecinden geçti.