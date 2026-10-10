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Yosua Arya
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Djed Spence sonunda uzun süredir beklenen 35 milyon euroluk Inter debutuna hazır

D. Spence
Inter
Inter - Parma Calcio 1913
Parma Calcio 1913
Serie A

İngiltere milli oyuncusu Djed Spence, sonunda bu hafta sonu Inter formasıyla merakla beklenen resmi maç debutunu yapmaya hazır. Teknik direktör Cristian Chivu, Tottenham Hotspur'dan €35 milyon karşılığında transfer edilen oyuncunun, Dünya Kupası sonrası uzun süren rehabilitasyon döneminin ardından hazır ve forma giyebilir durumda olduğunu doğruladı.

  • Uzun bekleyiş sona erdi

    Spence, bu hafta sonunda Inter formasıyla ilk resmi maçına çıkmaya nihayet hazırlanıyor. Çok yönlü bek oyuncusu, İtalya’daki kariyerine sinir bozucu bir başlangıç yaptı ancak artık resmen hazır ve forma giyebilir durumda olduğu açıklandı. Tottenham'dan Serie A kulübüne 35 milyon €'luk bir yaz transferiyle katıldı. Ancak taraftarlar, yeni transferlerini sahada görmek için sabırla beklemek zorunda kaldı.

    Spence, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'yi temsil etmesinden bu yana tamamen forma giyemiyordu. Turnuva sonrası uzatılmış bir tatile ihtiyaç duydu ve ardından geçmeyen fiziksel bir sorundan kurtulmak için uzun ve dikkatli bir rehabilitasyon sürecinden geçti.

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    Chivu yeni transferini geri dönüşünde karşıladı

    Inter Teknik Direktörü Chivu, cuma günü maç öncesi basın toplantısında olumlu haberi verdi. Deneyimli çalıştırıcı, İngiliz oyuncunun sonunda hazır olduğunu ve ilk kez resmî maç kadrosuna dahil edileceğini doğruladı.

    Chivu, Football Italia'nın aktardığına göre, "Bir haftadır bizimle antrenman yapıyor, rehabilitasyon sürecini ve Dünya Kupası'nın ardından gelen tatili görmezden gelemezdik" dedi. "Hepsini topladığımda, sahadaki çalışmaların iki ayını kaçırmış oldu. Oynayabilecek durumda, kadroya alınacak ve geri dönmesinden memnunuz."

  • Kondisyonunu kapalı kapılar ardında geliştiriyor

    Hafta sonundaki karşılaşma onun ilk resmi maçına sahne olacak olsa da, Spence Inter formasıyla kısa da olsa süre aldı. Oyuncu, son milli arada Lumezzane'ye karşı oynanan ve kamuoyuna kapalı hazırlık maçında görev yaptı.

    Bu değerli dakikalar, savunmacının gözlerden uzak şekilde ihtiyaç duyduğu maç keskinliğini kazanmasına yardımcı oldu. Bu süreç, kulübün sağlık ve kondisyon ekibinin hazırladığı kapsamlı iyileşme programının son adımı oldu.

    Fiziksel durumu artık tamamen düzelmiş olan eski Tottenham oyuncusu, sahada hemen etki yaratmak için sabırsızlanıyor. Önümüzdeki haftalarda Chivu'ya taze taktiksel seçenekler ve savunmada çok ihtiyaç duyulan derinlik sağlayacak.

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    Parma mükemmel testi sunuyor

    Spence artık Inter'in Serie A'da Parma ile karşı karşıya geleceği maçta ilk resmî dakikalarını almayı umacak. Bu karşılaşma, Chivu'nun pahalı yaz transferini sonunda taraftarlara tanıtması için mükemmel bir fırsat sunuyor.

    Kritik Parma maçının ardından Inter'i, sezon hız kazanırken iç sahada giderek daha yoğun bir fikstür bekliyor. Tam anlamıyla hazır ve formda bir Spence'in kadroda olması, bu yılki hedefleri açısından kesinlikle hayati önem taşıyabilir.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR