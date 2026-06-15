Alessio Dionisi, kariyerine İngiltere'den yeniden başlıyor: Watford, onun transferini resmi olarak duyurdu. İtalyan teknik direktör, Watford ile Haziran 2028'e kadar geçerli olacak iki yıllık bir sözleşme imzaladı.
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Dionisi, Watford'a transfer oldu; transfer resmiyet kazandı
Serie B'deki Empoli'den görevden alınmasının ardından, daha önce Palermo, Sassuolo ve Venezia'da görev yapmış olan teknik direktör, Pozzo ailesinin sahibi olduğu İngiliz kulübünde (İkinci Lig'de mücadele eden) bir hemşehrisiyle bir araya gelecek: eski Roma ve Fiorentina oyuncusu orta saha oyuncusu Edoardo Bove.