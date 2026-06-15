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US Sassuolo v Empoli FC - Serie A TIMGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Dionisi, Watford'a transfer oldu; transfer resmiyet kazandı

Transfers
Watford
Championship

İngiltere'ye giden eski Empoli teknik direktörü, Bove ile bir araya gelecek

Alessio Dionisi, kariyerine İngiltere'den yeniden başlıyor: Watford, onun transferini resmi olarak duyurdu. İtalyan teknik direktör, Watford ile Haziran 2028'e kadar geçerli olacak iki yıllık bir sözleşme imzaladı.


  • Serie B'deki Empoli'den görevden alınmasının ardından, daha önce Palermo, Sassuolo ve Venezia'da görev yapmış olan teknik direktör, Pozzo ailesinin sahibi olduğu İngiliz kulübünde (İkinci Lig'de mücadele eden) bir hemşehrisiyle bir araya gelecek: eski Roma ve Fiorentina oyuncusu orta saha oyuncusu Edoardo Bove.


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