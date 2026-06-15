Serie B'deki Empoli'den görevden alınmasının ardından, daha önce Palermo, Sassuolo ve Venezia'da görev yapmış olan teknik direktör, Pozzo ailesinin sahibi olduğu İngiliz kulübünde (İkinci Lig'de mücadele eden) bir hemşehrisiyle bir araya gelecek: eski Roma ve Fiorentina oyuncusu orta saha oyuncusu Edoardo Bove.



