Diogo Dalot, Jeremy Doku'ya yaptığı sert müdahaleye rağmen neden kırmızı kart görmedi?

Eski Manchester United oyuncusu ve Sky Sports yorumcusu Gary Neville, Dalot’un sahada kalmasının doğru bir karar olduğunu düşünse de, diğer takımların taraftarları bu görüşe sert şekilde karşı çıktı.

Bazıları bunu hakem kararlarındaki tutarsızlığın bir örneği olarak görürken, bazıları ise Manchester City’nin “resmen soyulduğunu” savundu.

X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan bazı paylaşımlar şöyle:

@elsdawg: “DALOT İÇİN BU NASIL KIRMIZI KART DEĞİL?????”

@Lea_EFC: “Gary Neville’ın Diogo Dalot’un bu müdahalesinin kırmızı kart olmadığını anlatmasını izliyoruz. Tabii Gary, öyledir.”

@tculer4: “Manchester City resmen doğranıyor. Dalot’un kontrolsüz müdahalesi direkt kırmızı kart ve en az 5 maç ceza gerektirirdi. VAR bile doğru düzgün bakmadı. Çok adaletsiz ve utanç verici.”

@georgeachillea: “Kararlardaki tutarlılık tam bir şaka. Taraftara göre kırmızı olur ya da olmaz, ayrı mesele; ama bu sezon bundan çok daha hafif pozisyonlarda oyuncular atıldı. Hep ‘krampon yukarıda’ deniyordu, şimdi neden kırmızı değil? Gerçekten kafa karıştırıcı.”

@10blended: “50 yıldır futbol izliyorum, Dalot’un bu müdahalesi gördüğüm en kirli hareketlerden biri.”