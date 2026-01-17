Getty Images Sport
Diogo Dalot, Jeremy Doku'ya yaptığı sert müdahaleye rağmen neden kırmızı kart görmedi?
Dalot, Manchester United’ın 10 kişi kalmasını önledi
Premier Lig Maç Merkezi’ne göre Diogo Dalot’un müdahalesi “kontrolsüz” olarak değerlendirildi; ancak temasın yalnızca “sıyırma” niteliğinde olduğu ve “aşırı güç” içermediği belirtildi. Bu nedenle pozisyon kırmızı kartlık görülmedi. Geçici teknik sorumlu Michael Carrick’in Manchester United’daki ilk maçında yaşanan bu anın ardından, Carrick’in derin bir nefes aldığı ifade ediliyor.
Manchester City cephesi: “Resmen soyulduk”
Eski Manchester United oyuncusu ve Sky Sports yorumcusu Gary Neville, Dalot’un sahada kalmasının doğru bir karar olduğunu düşünse de, diğer takımların taraftarları bu görüşe sert şekilde karşı çıktı.
Bazıları bunu hakem kararlarındaki tutarsızlığın bir örneği olarak görürken, bazıları ise Manchester City’nin “resmen soyulduğunu” savundu.
X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan bazı paylaşımlar şöyle:
@elsdawg: “DALOT İÇİN BU NASIL KIRMIZI KART DEĞİL?????”
@Lea_EFC: “Gary Neville’ın Diogo Dalot’un bu müdahalesinin kırmızı kart olmadığını anlatmasını izliyoruz. Tabii Gary, öyledir.”
@tculer4: “Manchester City resmen doğranıyor. Dalot’un kontrolsüz müdahalesi direkt kırmızı kart ve en az 5 maç ceza gerektirirdi. VAR bile doğru düzgün bakmadı. Çok adaletsiz ve utanç verici.”
@georgeachillea: “Kararlardaki tutarlılık tam bir şaka. Taraftara göre kırmızı olur ya da olmaz, ayrı mesele; ama bu sezon bundan çok daha hafif pozisyonlarda oyuncular atıldı. Hep ‘krampon yukarıda’ deniyordu, şimdi neden kırmızı değil? Gerçekten kafa karıştırıcı.”
@10blended: “50 yıldır futbol izliyorum, Dalot’un bu müdahalesi gördüğüm en kirli hareketlerden biri.”
Dalot “çok geç kaldı”
Gary Neville, Diogo Dalot’un oyundan atılması gerektiğini açıkça savunmasa da, pozisyonun iyi görünmediğini kabul etti ve Portekizli oyuncunun müdahalede “çok geç kaldığını” ve ayağının yüksekte olduğunu söyledi.
Sky Sports’ta konuşan eski İngiltere millî oyuncusu şu ifadeleri kullandı: “İyi değil. Diz hizasında bir müdahale. Top orada ama Jeremy Doku topu çekip alıyor. Diogo Dalot çok geç kalıyor. Topa hamle yaptığı açık ama Doku ondan çok daha hızlı.”
Devre arasında ise eski Manchester City savunmacısı Micah Richards pozisyonun “net bir kırmızı kart” olduğunu savundu. Eski Liverpool forveti Daniel Sturridge ile Manchester United efsanesi Roy Keane de bu görüşe katıldı.
Manchester United ve Manchester City için sırada ne var?
Bu karşılaşmanın ardından Manchester United, gelecek hafta sonu Premier League lideri Arsenal’e konuk olacak. Manchester City ise hafta ortasında Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt deplasmanına çıkacak. City’nin bir sonraki lig maçı ise 24 Ocak’ta ligin son sırasında yer alan Wolverhampton’a karşı, kendi sahasında oynanacak.
