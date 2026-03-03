Dikkat et, Cristiano! Portekiz kaptanı Ronaldo, 2026 Dünya Kupası karşılaşması öncesinde Kolombiya'nın ikonik oyuncusundan yedi kelimelik uğursuz bir uyarı aldı

27 Haziran'da Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak olan bu maç, eski Real Madrid takım arkadaşları James Rodriguez ve Ronaldo için yüksek riskli bir yeniden bir araya gelme fırsatı olacak. İkili, bir zamanlar Santiago Bernabeu'da yıkıcı bir etki yaratmış olsa da, şimdi açılış turunun en çok beklenen maçlarından biri olarak nitelendirilen bu maçta sahanın zıt taraflarında yer alacaklar.

Bu özel maçın talebi, bilet fiyatlarının yeniden satış piyasalarında on binlerce dolara fırlamasına neden oldu. Taraftarlar, birçok modern ikonun Dünya Kupası'ndaki son maçlarını izlemek için can atıyor ve bu da bu büyük maça Hollywood tarzı bir prestij katıyor.