Getty Images Sport
Çeviri:
Dikkat et, Cristiano! Portekiz kaptanı Ronaldo, 2026 Dünya Kupası karşılaşması öncesinde Kolombiya'nın ikonik oyuncusundan yedi kelimelik uğursuz bir uyarı aldı
Higuita, CR7'ye ateş açıyor
2026 Dünya Kupası, daha top bile oynanmadan şimdiden heyecan verici anlara sahne oluyor. Kolombiyalı efsane Higuita, Portekiz'in yıldızı Ronaldo'yu hedefine koydu. İki takım, heyecan verici K Grubu karşılaşması için hazırlıklarını sürdürürken, "Akrep Vuruşu" ile ünlü oyuncu, Kolombiya'nın beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncuya düşmanca bir karşılama yapacağını açıkça belirtti.
- Getty Images
Ronaldo'yu durdurma stratejisi
Kolombiya milli takımının yeni kulübünün lansman etkinliğine katılan Higuita, Nestor Lorenzo'nun takımının tüm zamanların en golcü milli oyuncusu tehdidini nasıl ele alacağı sorusuyla karşılaştı. Diplomatik laf kalabalığına başvurmak yerine, eski kaleci kısa ve öz bir mesaj verdi ve bu mesaj sosyal medyada hızla yayıldı.
Higuita, DSports Noticias'a "Onunla ilgileneceğiz" dedi.
Miami'de yeniden bir araya gelme
27 Haziran'da Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak olan bu maç, eski Real Madrid takım arkadaşları James Rodriguez ve Ronaldo için yüksek riskli bir yeniden bir araya gelme fırsatı olacak. İkili, bir zamanlar Santiago Bernabeu'da yıkıcı bir etki yaratmış olsa da, şimdi açılış turunun en çok beklenen maçlarından biri olarak nitelendirilen bu maçta sahanın zıt taraflarında yer alacaklar.
Bu özel maçın talebi, bilet fiyatlarının yeniden satış piyasalarında on binlerce dolara fırlamasına neden oldu. Taraftarlar, birçok modern ikonun Dünya Kupası'ndaki son maçlarını izlemek için can atıyor ve bu da bu büyük maça Hollywood tarzı bir prestij katıyor.
- Getty Images Sport
Hard Rock Stadyumu'na giden yol
Ronaldo için 2026 turnuvası, 41 yaşında potansiyel bir "Son Dans" anlamına geliyor. Efsanevi fiziksel kondisyonuna rağmen, Al Nassr forvetinin şu anda küçük bir kas problemiyle uğraştığı bildiriliyor, ancak Haziran ayında Roberto Martinez'in Portekiz takımının başını çekerek, parlak kariyerinde elde edemediği tek kupayı kovalaması bekleniyor.
Şimdi tüm gözler 27 Haziran'a çevrilmiş durumda. James ve arkadaşları, Higuita'nın sözünü yerine getirmeye çalışacaklar. Bu karşılaşmadan önce, her iki ülke de Kuzey Amerika'da karşılaşacakları farklı oyun tarzlarına karşı taktiksel esnekliklerini test etmek için bir dizi hazırlık maçı oynayacak.
Reklam