Simeone, David'den övgüyle söz ederek forvetin takım üzerindeki kısa sürede gösterdiği etkiye ve takıma kattığı taktiksel boyuta dikkat çekti. Teknik direktör, David'in kadroya daha önce eksik olan bir profil kazandırdığını anlattı: doğal olarak sağ koridora yönelen ve top rakipteyken savunmada yorulmak bilmeden çalışan bir hücum oyuncusu.

“Takım üzerinde çok büyük bir etki yarattı. Dört maçta üç gol attı ve bir asist yaptı. Daha önce sahip olmadığımız bir özelliği var: doğal olarak sağa yönelen ve takım için savunmada harika işler yapan bir forvet” diyen teknik direktör, Sky Sport Italia'ya Manchester United ile oynanacak kritik Avrupa karşılaşması öncesinde konuştu.