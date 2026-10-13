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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Çeviri:

Diego Simeone, Atletico Madrid'de hızlı bir başlangıç yapan Kanadalı yıldız Jonathan David'e buna rağmen verdiği net mesajı açıkladı

J. David
Atletico Madrid
D. Simeone
La Liga

Diego Simeone, Jonathan David'in İspanya'ya ses getiren transferinin ardından kendisinden beklenen taktik gereklilikleri anlattı. Atletico Madrid teknik direktörü, Serie A'da geçirdiği zor dönemin ardından yeniden en iyi formunu yakalamasını sağlamak için Kanadalı milli futbolcuya karşı son derece açık sözlü olmak zorunda kaldığını kabul etti.

  • Simeone, David'in ilk andan itibaren yarattığı etkiyi övdü

    Simeone, David'den övgüyle söz ederek forvetin takım üzerindeki kısa sürede gösterdiği etkiye ve takıma kattığı taktiksel boyuta dikkat çekti. Teknik direktör, David'in kadroya daha önce eksik olan bir profil kazandırdığını anlattı: doğal olarak sağ koridora yönelen ve top rakipteyken savunmada yorulmak bilmeden çalışan bir hücum oyuncusu.

    “Takım üzerinde çok büyük bir etki yarattı. Dört maçta üç gol attı ve bir asist yaptı. Daha önce sahip olmadığımız bir özelliği var: doğal olarak sağa yönelen ve takım için savunmada harika işler yapan bir forvet” diyen teknik direktör, Sky Sport Italia'ya Manchester United ile oynanacak kritik Avrupa karşılaşması öncesinde konuştu.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Kanadalının Lille'deki hâlini geri getirmek

    Forvetin La Liga'ya verimli bir başlangıç yapmasına rağmen Simeone, Madrid'de görmek istemediği performansa örnek olarak oyuncunun İtalya'daki beklentilerin altında kalan dönemini gösterdi. Simeone'nin değerlendirmesinin odağında, David'in Fransa'da sergilediği dinamizmi yeniden ortaya koyup koyamayacağı vardı. Teknik direktör, oyuncu izleme departmanının forvetin farklı liglerdeki birbirine zıt performanslarını incelemek için uzun zaman harcadığını kabul etti. Teknik ekip, David'in Lille'deki en iyi performanslarıyla Juve'de yaşadığı zorlukları karşılaştırarak transferin başarılı olması için hangi özelliklerini yeniden ortaya çıkarmaları gerektiğini belirledi.

    Simeone, "Onu Juventus'ta ve Lille'de çok izledik. Geldiğinde ona şunu söyledik: Juventus'taki oyuncuyu değil, Fransa'da oynayıp Juventus gibi bir takıma ulaşmayı başaran oyuncuyu istiyoruz. İstediğimiz bu ve gerçekten önemli olan o oyuncuyu bulmana yardımcı olmak için birlikte çalışacağız" dedi.

  • Madrid'de yeni bir kimlik oluşturmak

    David’in yanı sıra Simeone, takımın başındaki 16. sezonunda kadroda önemli bir değişim sürecini yönetiyor. Yaz transfer döneminde yedi oyuncu ayrılırken beş yeni oyuncu katıldı. Deneyimli teknik direktör, uyumlu bir takım kurma sürecinin hâlâ devam ettiğini kabul ediyor. Yeni transferleri takıma adapte etmenin getirdiği zorluklara rağmen Simeone, lig ve Avrupa müsabakalarında mücadele eden takımın gidişatı konusunda iyimserliğini koruyor.

    “Takımın geliştiğini görüyorum; bu, hâlâ kurulma aşamasında olan bir takım. Beş yeni oyuncu geldi, yedi oyuncu ayrıldı. Yavaş yavaş onların takımın yararına bize neler katabileceğini anlamaya başlıyoruz. Onlar da Atletico’da oynamanın ne anlama geldiğini anlamaya başlıyor. Bu yolda ilerliyoruz ve kulübün belirlediği hedeflere ulaşmayı umuyoruz,” dedi Simeone.

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Manchester United sınavına hazırlık

    Atletico, ligde sekiz hafta sonunda 19 puanla istikrarlı bir performans sergiliyor. Ancak takımın odağı, ilk maçında aldığı yenilgiyi telafi etmek istediği Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Manchester United ile oynanacak karşılaşma, yenilenen Avrupa formatında kendini göstermek isteyen Simeone'nin değişim sürecindeki takımı için önemli bir sınav olacak. Oyuncular Simeone'nin zorlu futbol anlayışını kavramaya başlarken Metropolitano'daki mücadele, bu “yapılanma sürecindeki takımın” sezon başından bu yana ne kadar ilerlediğini gösterecek.

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